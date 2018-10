Vi tror Fredrikstad sikrer kvalikspill

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdag er det endelig klart for Premier League-fotball igjen etter landslagspausen. Det er hele åtte kamper som skal spilles og storkampene er naturligvis Chelsea mot Manchester United. I Championship er det full runde og det er også to kamper i Eliteserien her hjemme lørdag. Det er ellers en rekke spennende kamper i norsk 2 og 3. divisjon både i toppstrid og bunnstrid. I Italia, Spania og Tyskland er det også en rekke spennende kamper og det er både ishockey og håndball her hjemme.

Grorud – Fredrikstad B – 1,83 (spillestopp kl 14.55)

I en jevn 2. divisjonsavdeling er det Grorud som har vært den største overraskelsen denne sesongen. Oslo-laget ligger på tredjeplass i 2. divisjon avdeling 1, fire poeng bak Fredrikstad. De har ikke gitt opp kvalifiseringsplassen til OBOS-ligaen.

Grorud skapte problemer for FFK da de gjestet plankebyen i vår. Da endte oppgjøret 1-1, og jeg tror ikke østfoldingene får noen walkover i Groruddalen på lørdag.

Grorud har 7-2-3 på hjemmebane og 22–12 i målforskjell. De er ubeseiret i de seks siste hjemmekampene. Forrige hjemmetapet kom 23. juni. Også den gangen var det et Østfold-lag som var på besøk. De tapte 1–3 mot Moss.

Fredrikstad på sin side er det beste bortelaget i 2. divisjon avdeling 1. De har tatt 24 poeng på tolv bortekamper.

FFK har for øyeblikket annenplassen på tabellen med 48 poeng. Grorud har 44 poeng. Skulle FFK klare et uavgjort lørdag er de garantert kvalifiseringsplassen.

Det er positivt for FFK at Kjell Rune Sellin later til å være tilbake i startelleveren til lørdagens kamp.

På torsdagens trening ble han plassert på topp med Tim Nilsen da FFK drillet formasjoner. En indikasjon på at Sellin er tilbake fra start mot Grorud. FFK-spissen står med åtte mål – seks spillemål og to straffespark – så langt denne sesongen. Han har spilt under 12 kamper i antall spilleminutter. Det er ikke tvil om at angriperen med solid erfaring fra eliteserien vil bli viktig for Per-Mathias Høgmo i de to siste kampene.

FFK mangler imidlertid fortsatt Ludvig Begby. Andreas Aalbu forlot treningen på torsdag med en vond ryggen, men han blir klar til lørdagens match.

Grorud på sin side mangler den viktige midtstopperen Geirald Meyer, som både scoret og fikk gult kort mot Moss sist helg. Han er ute med karantene.

Fredrikstad har vunnet de to siste kampene mot Nybergsund (2–0) og Stabæk 2 (5–0) uten å slippe inn mål. Jeg tror FFK-spillerne har forstått alvoret og sikrer playoffplassen i lørdagens kamp. Det er en viss U-fare her, men jeg går likevel for borteseier til Fredrikstad. De har vært det beste bortelaget i serien, og Grorud har et tungt fravær i forsvaret. FFK-seier gir 1,83 i odds. Denne brukes i en dobbel sammen med Bournemouth.

Bournemouth – Southampton H 1,93 (spillestopp kl 15.55)

Eddie Howe har gjort en imponerende jobb med Bournemouth. Den unge manageren kom tilbake til klubben i 2012 og har siden den gang ført The Cherries fra League One til Premier League.

Bournemouth overrasket alle med å unngå nedrykk i sin første sesong i Premier League, og overraskelsen var enda større da de sikret en plass på øvre halvdel av tabellen i sesongen etter. Sist sesong endte de på tolvteplass, men selv det er en sterk prestasjon av en såpass liten klubb. Denne sesongen har Bournemouth fått en drømmestart.

Bournemouth banket Watford 4–0 før landslagspausen, og dermed klatret laget opp på sjetteplass på tabellen og er kun to poeng bak topp fire-lagene.

Southampton har på sin side slitt i starten av sesongen. De har kun én seier på de åtte første kampene, og i forrige serierunde tape de ikke overraskende 0–3 mot Chelsea.

Det var The Saints tredje tap på rad, og enda verre de har ikke scoret et eneste mål i de tre kampene.

Mark Hughes kan nok en gang konstatere at St. Mary's-laget har problemer offensivt.

The Saints bør ha en mulighet til å få hull på den berømte byllen mot et Bournemouth-lag som har sluppet inn tolv mål på de åtte første kampene.

Samtidig har Bournemouth vært gode fremover på banen, hvor de har scoret 16 ganger, og nå møter de et Southampton-lag som har sluppet inn 14 mål hittil. Det kan bli flere på lørdag, tror jeg.

Jeg klarer ikke å se for meg at Bournemouth skal tape poeng i denne matchen. De har vunnet fire hjemmekamper på rad, og er ubeseiret på Vitality Stadium denne sesongen.

Bournemouth-angriperne Ryan Fraser og Joshua King er begge usikre på grunn av henholdsvis en strekkskade og en vond ankel. Charlie Daniels er på vei tilbake fra en kneskade, men han rekker ikke lørdagens kamp mot Southampton.

Southampton-keeper Alex McCarthy er friskmeldt etter å ha slitt med en strekkskade som gjorde at han måtte melde avbud til det engelske landslaget. Stuart Armstrong er også tilbake hos Soton. Dermed har Mark Hughes en skadefri stall å velge fra.

Jeg tror imidlertid ikke at det hjelper Southampton på lørdag. Mark Hughes sine menn ligger å vaker over nedrykksstreken etter kun én seier på de åtte første kampene. Nå møter de et Bournemouth-lag som flyr høyt. The Cherries har vunnet de to siste kampene på rad og er helt oppe på sjetteplass.

Bournemouth er godt organisert defensivt, og de har offensive spillere som er sterke, hurtige og har gode ferdigheter. Jeg tror de tar sin tredje seier på rad lørdag mot et Southampton-lag som antakeligvis må kjempe for å unngå nedrykk denne sesongen. Oddsen er 1,93, og den brukes i en dobbel sammen med Fredrikstad. Denne kombinasjonen belønnes med flotte 3,53 i odds.



