Vi tror hardt på Sarpsborg-seier

Vi fortsetter med kvalifiseringskamper ute i Europa. I dag er det Europaligaen som står i fokus. Hele tre norske lag skal i fokus. Molde bør ta seg greit videre etter et meget godt resultat i den første kampen. Sarpsborg og Lillestrøm derimot, de må vinne sine oppgjør for å gå videre.



Sarpsborg - St. Gallen - H 2,35 (Spillestopp 20:40)

Et meget spennende oppgjør venter på Sarpsborg stadion når St. Gallen fra Sveits kommer til Østfold. Gjestene vant 2-1 hjemme, men bortemålet er meget viktig for Sarpsborg, som går videre med 1-0 hjemme.

Sarpsborg er i ferd med å gjøre det bra i Europaligaen. Solide 6-0 sammenlagt mot svak motstand fra Island i første kvalikrunde var sterkt. Gutten fra Østfold gikk på et 1-2-tap i det første oppgjøret mot dagens motstand. Geir Bakke sine gutter burde fått med seg et enda bedre resultat, da St. gallen ble redusert til ti mann allerede etter fire minutter. Det blir uansett veldig spennende å se de blåkledde i dagens kamp, og hvordan de takler utfordringen. Sarpsborg ligger på en sjetteplass i Eliteserien her hjemme, bare tre poeng fra medalje. I den siste kampen i vårsesongen i Eliteserien vartet man opp med meget solide 4-1 over Ranheim hjemme på stadion. Laget virker til å være i god form, og er et godt hjemmelag.

St. Gallen endte helt nede på femteplass i den sveitsiske ligaen i fjor. Ikke veldig imponerende. Laget tapte ni av 18 bortekamper, og skuffet stort. De tok tross alt bare 45 poeng på 36 kamper. I årets serie har man startet med en seier og et tap. Til tross for at laget slo Sarp på hjemmebane, med en mann mindre i stort sett hele kampen, tror vi laget fra Sveits skal få det tøft på Sarpsborg stadion.

Begrunnelse hjemmeseier: Vi synes at 2,35 er en spillbar odds. Hjemmelaget er fullt på høyde med bortelaget, og de må vinne. Vi tror på norsk suksess!

Trykk her for å levere dette spillet