Vi tror hardt på vår fredagsdobbel

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips LaLiga: Baskerderby på en fredag

V65 Biri: Biri kjører helgas vorspiel

Fredagens oddsmeny er ikke aller verst, med tanke på at det kun er fredag. Det er selvfølgelig i morgen, lørdag, at det som vanlig smeller rundt om i fotballverden. Men fredagen inneholder både Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga og LaLiga. Ingen av de største lagene skal i aksjon, men det er noen ordentlig fine oppgjør vi får servert allikevel.

NB! I kveld er det vanvittige 464 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Brighton & Hove Albion - West Ham United Over 2,5 mål? Ja - 2,00 (Spillestopp 20:55)

Sjekk begrunnelsen for spillet lenger ned!

Brighton har startet årets Premier League-sesong med å møte knallhard motstand. Fire av de første syv kampene i år, det har vært mot lag som endte topp seks i fjorårets Premier League. Det sier litt. Brighton har vært positive i flere av disse toppkampene.

Mot Manchester United, som ikke er i form for tiden, ble det en kontrollert seier på hjemmebane. Dette var sesongens andre kamp. Deretter, i kamp tre, ble det kun et 1-0-tap for Liverpool, og det på Anfield. Det er lag som drar derfra med adskillig styggere resultat i løpet av sesongen. Så spilte Chris Hughton sine gutter to uavgjorte-kamper mot Southampton og Fulham. Nest sist ble det tap for Tottenham på hjemmebane, men her var det spenning helt til slutt. Og Brighton hadde faktisk en stor sjanse til å gjøre 2-2 rett før slutt. Nå sist ble det tap for Man City i Manchester, men jeg synes Brighton gjorde en anstendig innsats.

I dag tror vi på et målrikt oppgjør. På de første tre hjemmekampene har Brighton scoret seks mål. De har sluppet inn like mange. Til sammen blir det 12 mål, noe som i snitt gir fire mål per kamp.

De mest overvurderte spillerne i FIFA 19

West Ham er virkelig på gang for tiden, og det er morsomt å se italieneren Manuel Pellegrini få det til med en outsider. Etter en blytung innledning på sesongen, har londonlget hevded seg betraktelig. Med syv poeng på de to siste kampene ser det lysere ut. Og dra til Goodison Park med dårligere resultater, og bare vinne 1-3 er klasse. Men dette laget har klasse, faktisk mer enn nok til å være med i øvre halvdel av tabellene. Midtbanegeneral Noble ser bedre ut enn noen gang, mens Yarmolenko og Arnautovic virkelig er på hugget for tiden. I den nest siste kampen spilte laget uavgjort mot Chelsea, og var til tider like gode som de blå. Nå sist tok laget en enkel seier mot United. De var overlegent det beste laget.

West Ham har på sine tre bortekamper så langt scoret fire mål, og sluppet inn åtte. I snitt er dette, i likhet med Brighton, tolv mål. Noe som også her gir fire i snitt per kamp. Det vil si et mål mer enn vi trenger for å sette vårt oddstips.

Begrunnelse over 2,5: En meget vanskelig kamp å regne på dette. Og velge H, U eller B var ikke noe vi maktet. Statistikken til begge lag tyder på at dette oppgjøret får mål. Dobling i pengene på dette er vi fornøyde med.

NB! I kveld er det vanvittige 464 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Werder Bremen - Wolfsburg H - Begge lag scorer? Ja 1,60 (Spillestopp 20:25)



Werder Bremen har så langt i år åpnet veldig sterkt i årets Bundesliga. Hvertfall om vi sammenligner med fjorårets 11. plass, og egentlig året før der da laget endte på 8. plass. På de tre første hjemmekampene så langt i år har laget tatt en seier og spilt to uavgjorte. Laget har faktisk hatt litt utur i de to uavgjort-kampene. Med litt mer tur hadde laget stått med tre hjemmeseiere - hvertfall to! Totalt har laget tatt 11 poeng av de første 18 mulige. Etter og ikke ha tapt på de fem første, så kom sesongens første nederlag nå sist. Borte mot Stuttgart. Sistnevnte som i øyeblikket er på en 16.plass. Det var derfor et skuffende resultat for Werder Bremen.

På de første seks kampene til Werder Bremen har begge lag scoret. I et så jevnt oppgjør som dagens, tror vi det er stor mulighet for at dette inntreffer nok en gang.

Wolfsburg. Vi begynner her med å si at i fem av de første seks kampene til Wolfsburg har det endt med at begge lag scorer.

Én norsk Vikinglotto-millionær



Wolfsburg har spilt to uavgjort-kamper på slutten, og det mot Mainz 05 og Borussia Mönchengladbach. Førstnevnte i øyeblikket på en 9. plass, mens Borussia er på fjerdeplass. Det blir nok en ganske lik kamp idag. En jevn batalje. Derfor kan også uavgjort være et hyggelig spill i denne kampen. Så langt har Wolfsburg tatt ni poeng, men de har bare tapt en kamp så langt. Dette er sterkt. Tapet kom mot Freiburg hjemme. Egentlig litt uforståelig at det ble tap her, men rapportene sier at resultatet gjerne ikke skulle vært slik det ble. Glem det, vi er helt sikre på at Wolfsburg vil gi dagens hjemmelag en hard kamp om poengene. På de første seks kampene har laget scoret ti mål. Det er nære et snitt på to i hver kamp. Om statstikken for mål i mot bedres, vil dette laget få en fin sesong.

Begrunnelse begge lag scorer: I 11 av de første 12 kampene disse har spilt så har det endt med at begge lag scorer. I kombinasjon med over 2,5 i Brighton - West Ham får vi en totalodds på 3,20. Det er vi fornøyde med.