Vi tror Juventus er fornøyde med uavgjort

Tirsdagens langoddsprogram bugner av spennende spillobjekter. Det spilles blant annet åtte kamper i Champions League, hvor høydepunktet er storkampen i England mellom Manchester United og Juventus. I tillegg er det full serierunde i Championship, League One og League Two i England. Her hjemme spiller det en svært interessant toppkamp i OBOS-ligaen mellom Aalesund og Viking.

NB! Onsdag er det 239 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18:00. Lever kupongen her!

Manchester United – Juventus U - 3,10 (spillestopp kl 20.55)





Det er ikke lett å bli klok på Manchester United denne sesongen. De taper mot lag som West Ham og Brighton, men i helgen snudde Jose Mourinhos menn 0–1 til 2–1 på Stamford Bridge mot et ubeseiret Chelsea-lag. Et utligningsmål helt på tampen gjorde at kampen endte 2–2.

Opphentingen i London kom bare et par uker etter at De røde djevlene snudde 0–2 til 3-2-seier hjemme på Old Trafford mot Newcastle. Selv om United har vist styrke med komme tilbake, er det bekymringsfullt at laget ikke våkner før de ligger under. Det vil de bli hardt straffet for i Champions League.

Massimiliano Allegri og Juventus topper gruppe H etter å ha vunnet de to åpningskampene mot Valencia (2–0) og Young Boys (3-0). Italienerne ligger to poeng foran United før tirsdagens kamp, og de må ikke vinne på Old Trafford. Jeg tror de lever fint med et uavgjortresultat, og kyniske italienere vet hvordan de skal spille på bortebane for å unngå tap.

Juventus har fått en god start på sesongen.

Ja, de har faktisk ikke tapt en eneste kamp så langt denne sesongen. 1-1-kampen mot Genoa på lørdag var første gang Torino-laget tapte poeng i det hele tatt.

Samtidig har United holdt nullen i begge Champions League-kampene denne sesongen.

Den som kan ødelegge for hjemmefansen er en tidligere Old Trafford-helt, Cristiano Ronaldo. Han har fem mål og to målgivende pasninger på hans seks Champions League-kamper mot tidligere klubber. Han har blant annet scoret mål i begge kampene mot Manchester United i turneringen. At han scorer mot United igjen kan være et interessant spill, men 2,35 i odds på Ronaldo-scoring er ikke spesielt sprekt.

Mourinho mangler Alexis Sánchez mot Juventus. Forsvarsspilleren Antonio Valencia kan være tilbake på banen for første gang siden 2. oktober.

Juventus vil starte med den tidligere Manchester United-stjernen Cristiano Ronaldo, som spilte seks sesonger på Old Trafford. 33-åringen spiller sin første Champions League-match siden han ble utvist mot Valencia 19. september. De italienske mesterne må imidlertid klare seg uten kroatiske Mario Mandzukic, den tidligere Liverpool-spilleren Emre Can og midtbanespilleren Sami Khedira.

Manchester United og Juventus har møttes seks ganger tidligere i Europa og hver gang har et av lagene tatt seg til finalen: Juventus i UEFA-cupen i 1976-77, i cupvinnercupen i 1983–84 og i Champions League i 1996-97, 1997–98 og 2002-03, mens United tok seg til Champions League-finalen i 1998–99. Dersom den spesielle statistikken holder seg, tror jeg ikke det er United som tar seg til finalen denne sesongen.

Juventus har kun tapt to av de siste 23 kampene i gruppespillet i Champions League. Jeg tror ikke de taper på Old Trafford tirsdag. Synes 3,10 på uavgjort er mest interessant. De virkelig dristige kan forsøke U/U. Det scenarioet gir 4,50 i odds.

Klikk her for å levere spillet