Vi tror på målkalas i Madrid

Tirsdagens langoddsmeny er noe beskjedent. Høydepunktet med syvmilsteg i kveld er returmøte i semifinalen i Mesterligaen mellom Real Madrid og Bayern München. Det spilles tre kamper i NM for menn her hjemme i Norge. Mens League One i England tilbyr oss tre kamper. Det er også innslag av Nederland, Sverige og Italia.

Real Madrid - Bayern München Over 3,5 mål 1,85 (Spillestopp 20:45)

Hjemmelaget gjorde virkelig en strålende figur i bortekampen mot Bayern. De spilte en tilnærmet perfekt bortekamp. I mellomtiden har de møtt på Leganes på Santiago Bernabéu, og her sparte Zidane mange spillere. Modric, Kroos, Marcelo og Ronaldo var ikke å finne i startelleveren. Uansett, det ble en komfortabel 2-1 seier.

Madrid er i ferd med å gjennomføre nok en god sesong, men tredjeplassen i serien er noe skuffende. Mesterligaen har vært det store målet den siste måneden. Zidane har uttalt seg om at han mener hjemmelaget må gå i strupen på tyskerne og prøve å få et tidlig mål. Vi er enig med franskmannen. I kveldens kamp tror vi det vil bli nok av rom og kontre i etter hvert. Og det er ingen hemmelighet at hjemmelaget er et meget sterkt kontringslag. Skadelisten til hjemmelaget gir ikke hodebry for noen. Dani Carvajal er dog ute. Isco har slitt med en vond skulder, men trente mandag og er ganske sikkert klar.

Tyskerne har et helt annet utgangspunkt før kveldens kamp. De må score for å ta seg videre, og det holder ikke med et mål. Storscoreren Lewandowski, som har scoret hele 39 mål med alle turneringer innreget i år, har ikke scoret i de fire siste kampene i Mesterligaen. Bayern er som vanlig meget gode hjemme i tyskland. De er i finalen av den tyske cupen, og leder den hjemmelige serien med solide 24 poeng. Jupp Heynckes må greie seg uten Arjen Robben og Boateng til kveldens kamp. Positive nyheter er at Alaba og Martinez er på vei tilbake og klare til kamp.

Real Madrid har scoret i sine siste 41 Champions League-kamper. Vi tror denne kampen vil bli målrik og over 3,5 mål til 1,80 spilles.

Scunthorpe United - Plymouth Argyle H 1,70 (Spillestopp 20:40)

Vi tar altså turen til England og League One. Dagens kamp er uhyre viktig for begge lag. Disse to har to kamper igjen av årets sesong. Hjemmelaget ligger i øyeblikket på sjetteplass, noe som gir kvalikk for eventuell opprykk. Rett under på en syvendeplass med kun to poeng unna hjemmelaget, ligger Plymouth.



Scunthorpe er et lag som har ambisjoner om å komme seg opp i divisjonene. De har nemlig midler til det.

Hjemmelaget har virkelig vært på hugget den siste tiden, og vunnet tre strake. Graham Alexander sitt mannskap har ikke tapt på de siste seks kampene i serien. De tok en meget sterk borteseier mot Charlton (som ligger på femteplass) tredje sist. De fulgte opp med seier over Walsall hjemme. Sist ble svake MK Dons slått meget enkelt på bortebane. Hjemmestatistikken så langt i år er moderate 8-6-6. De er dog i en voldsom form for tiden, og jeg tror de har gode sjanser i kveldens kamp. Vinner hjemmelaget kveldens kamp er de sikret kvalikkplass, og det tror vi hardt på.

På skadelisten er spissen Ivan Toney, som måtte ut i helgens kamp mot MK Dons. Det ryktes om at sistnevnte kan være på bedringens vei, men han er uansett tvilsom. Tvilsom er også Ioanee Cameron McGeehan.

Bortelaget har ikke vært seg selv på bortebane den siste tiden. De har to poeng på de siste fire. Den siste måneden har laget tatt de fleste poengene sine på hjemmebane. De har og slitt voldsomt mot Scunthorpe og tapt de fire siste oppgjørene mot The Iron. De har og tapt fem strake kamper på dagens arena. Skadelisten til bortelaget er ikke liten. Jamie Ness er ute med en strekkskade resten av sesongen. Ryan Taylor, Moses Makasi og Paul Paton er alle ute til kveldens kamp.

Vi tror klart mest på at hjemmelaget tar seg av dette oppgjøret. Vi finner derfor 1,70 som spillbart. Dette kombinert med over 3,5 mål i Madrid - Bayern, gir oss en totalodds på 3,15.