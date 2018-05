Vi tror på Söta bror

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Tirsdagens langoddsprogram byr blant annet på semifinale i play-off fra England. Der skal Aston Villa ta i mot Middlesborough til den andre kampen mellom disse. Det er og innslag av toppdeivisjonen i både Nederland og Sverige. Det er og gruppespillets siste dag i Hockey-VM i Danmark i dag.

Russland - Sverige B 1,95 (Spillestopp 20:10)

Begge disse to lagene er klare for kvartfinale.

Russland startet VM med å vinne tre kamper. På disse tre kampene slapp altså ikke Russerne inn et eneste mål. Det var dog ikke den tøffeste motstanden de møtte. Vi snakker om lag som Østerrike, Frankrike og Hviterussland. Ingen av disse vil nå kvartfinalen. Det var så etter tre enkle seiere dags for å møte Tsjekkia. Dette ble en meget jevn kamp, og etter spilleforlenging tok Russland med seg to poeng fra kampen. Pavel Datsyuk, som er 40 år, er fortsatt en bærebjelke på dette laget. Det er og fullt av andre gode spiller på dagens hjemmelag. Dette russiske laget har til tider spilt god hockey i dette mesterskapet, men vi synes ikke de har imponert stort. Det har til tider gått noe tregt med laget, og vi frykter de vil slite mot de aller beste lagene i dette mesterskapet.

Sverige har virket bunnsolide i årets VM. De har vunnet alle kampene sine, men måtte ha spilleforlenging mot Slovakia i den nest siste kampen. De har meget gode spillere over hele linjen vårt naboland, men førsterekken dems har virkelig vært på hugget så langt. Sverige burde faktisk ha vunnet med større margin mot både Sveits, Slovakia og Tsjekkia. De har stort sett vært overlegne sine konkurrenter spillemessig. Sverige har en meget jevn tropp for tiden. Dette skaper stor konkurranse, og vi er sikre på at de fleste i troppen har lyst til å vise seg frem før kvartfinalen.

Konklusjon: Spillemessig så synes vi at Sverige har sett bedre ut enn Russland så langt. Vi tror derfor at Sverige vinner kveldens kamp, og 1,95 finner vi spillbart.