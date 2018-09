Vi tror Stuani ordner penger på kontoen vår i kveld

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips Serie A: Sassuolo har rustet seg til toppkamp

Oddstips SHL: Olimb og Skellefteå er best i nord

Oddstips NM: 4,10 i odds på Lillestrøm-seier

Oddstips NM: Haugesund gjør kort prosess med Strømsgodset

V64 Jägersro: Herlig V64-galopp fra Jägersro

V65 Bergen: Vi spekulerer mot dagens tyngste favoritt

V5 Drammen: Dalen sørger for lunsjsuksess

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på de to siste kvartfinalene i cupen her hjemme. I tillegg er det to kamper i Allsvenskan, to kamper fra La Liga, to kamper fra Serie A og en kamp fra tysk 2. Bundesliga. LSK kvinner skal i returmøte mot russiske Zvevda Perm 16-delsfinalen i Champions League og har med seg 3–0 ledelse fra hjemmekampen, mens Lyon og Ada Hegerberg tar imot Avaldsnes etter at de vant 2–0 på Karmøy. I tillegg er det full runde i Eliteserien i ishockey her hjemme og det er full runde i svenske SHL.

Girona – Real Betis H 2,40 (spillestopp kl 21.55)



Girona viser glimrende form. De har kun tapt én av de siste seks kampene i La Liga.

De imponerte stort i helgens Katalonia-derby på Camp Nou mot storebror Barcelona. Leo Messi sørget for en oppskriftsmessig ledelse til Barca etter 19 minutter, men Cristhian Stuani utlignet like før pause og samme mann sendte Girona opp i ledelsen seks minutter ut i annen omgang. Tolv minutter senere stanget Pique inn utligningen for Barca som var redusert til ti mann. Det ble ikke flere mål, og kampen endte 2–2. Det er et meget sterkt resultat for Girona.

NB! Fredag er det vanvittige 364 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

De har nå 2-2-1 på de fem første kampene, og laget ligger på en flott tiendeplass, to poeng foran Betis.

Gjestene fra Sevilla har en god statistikk mot katalanerne. De har kun tapt én av de siste åtte kampene mot Girona, men de får det ikke lett mot et Girona-lag som har begynt å få spillet til å sitte etter å ha skiftet trener.

De har tatt syv poeng på de tre siste kampene.

Girona er fornøyd med åtte poeng på de fem første kampene, spesielt siden de allerede har spilt mot Real Madrid hjemme og borte mot Villarreal.

Hardtsatsende Betis er ikke like fornøyd med sine seks poeng, men de slo tilbake etter 0-3-nederlaget mot Levante i åpningskampen. De har ikke tapt i de fem siste kampene i alle turneringer. De lå under 0–2 i helgens kamp mot Athletic Bilbao, men klarte 2–2.

Betis får muligens litt mer respekt fra motstanderne denne sesongen, og det kan forklare at de har hatt problemer med å score mål, samtidig har de møtt sterk motstand.

Denne kampen er muligens litt annerledes. For jeg tror begge lagene mener at de har gode sjanser for å ta tre poeng i kveld. At Girona har spilt positiv angrepsfotball mot både Real Madrid og Barcelona tyder på at de også kommer til å gjøre det i denne kampen.

Cristhian Stuani er hovedårsaken til at jeg tror på hjemmeseier i denne matchen. Uruguay-spissen er i form, og han har scoret fem mål på de tre siste kampene. Han scorer i snitt mål hvert 77. minutt i La Liga, og jeg tror han kan bryte den dårlige statistikken mot Betis.

Betis har nemlig vunnet fem av de seks siste innbyrdes oppgjørene.

Real Betis er ikke i sin beste form. De har bare kapret syv av 24 mulige poeng i de åtte siste kampene i La Liga.

Pedro Porro er tilbake på høyrebacken hos Girona. Borja Garcia ble hvilt mot Barcelona, men han er tilbake i torsdagens kamp.

Zouhair Feddal er ikke friskmeldt, så Sidnei spiller antakeligvis torsdagens kamp for Betis. Betis har et tøft kampprogram, og de vil trolig gjøre en del endringer på laget. Cristiano Tello og Antonio Barragán likely to be used as wing-backs.

Girona-trener Eusebio Sacristán har bare tapt én av hans fem kamper som manager mot Quique Setién i La Liga. Setén liker heller ikke å spille mot Girona. Han har kun vunnet én av de siste åtte kampene mot Girona i alle turneringer.

Girona viser best form, og de har møtt tøffest motstand. Jeg tror de vinner hjemme mot et Betis-lag som ikke har fått det helt til å stemme i seriestarten. 2,40 i odds på vertene er greit betalt.

Her kan du levere spillet