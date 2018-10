Vi tror VIF bryter dårlig bortetrend i Drammen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det ligger an til å bli en heidundrendes fotball-lørdag. Allerede klokken 1200 starter opprykksfinalen i 3. divisjon mellom Sotra og Fyllingsdalen på Straume. Da sparker den siste serierunden i 3. divisjon i gang. En time senere, klokken 1300, starter siste serierunden i 2. divisjon. Det er også seks kamper fra Premier League, og full serierunde i Championsship, League One og League Two. I tillegg er det som vanlig på en lørdag kamper fra 1. Bundesliga, italiensk Serie A og La Liga på oddsmenyen.

Strømsgodset – Vålerenga 2,05 – 3,25 – 3,15 B (spillestopp kl. 1755)

Etter kun én seier på de ni siste kampene har Strømsgodset falt ned på kvalikplassen. Det går ikke stort bedre med Vålerenga. De har bare vunnet én av de siste fem kampene.

De et bare fire serierunder igjen av sesongen, og Godset har ett poeng opp til trygg plass. Laget fra Drammen vant Eliteserien i 2013, og de har kjempet i toppen i tre av de fire siste sesongene, men i år kan drammenserne faktisk rykke ned.

Jeg kan egentlig ikke skjønne at det er mulig, for med den spillerstallen de har på Marienlyst burde laget ligget på øvre halvdel av tabellen.

Det er tett i bunnen av eliteserietabellen. Kun fem poeng skiller Start på ellevteplass og Stabæk på direkte nedrykksplass. Det er flere sterke lag som slåss om en kvalikplass i OBOS-ligaen, og jeg tror eliteserielaget som må ut i kvalik får en tøff oppgave.

I to av de fire siste kvalikene har eliteserielaget rykket ned. Brann måtte ta den tunge veien ned i OBOS-ligaen i 2014, og i fjor led Sogndal samme skjebne i kvaliken mot Ranheim.



Godset var spådd å kjempe i toppen denne sesongen, men slik gikk det ikke. I forrige serierunde tapte drammenserne mot tabelljumbo Sandefjord, i tillegg pådro Marcus Pedersen seg en skulderskade som setter ham ut resten av sesongen. Det kan bli kostbart for Marienlyst-laget.

De henger ikke sammen defensivt, og offensivt har de ikke vært effektive nok.

Marcus Pedersen har pådratt seg en leddbåndsskade i skulderen og blir operert i neste uke. Han går dermed glipp av sesonginnspurten. Junior og Tokstad er usikre.

Vålerenga slo Tromsø (0-3), Brann (0–2) og Lillestrøm (0–1) i slutten av august og begynnelsen av september. Det virket som Ronny Deila endelig hadde fått skikk på Oslo-laget, men etter seieren mot LSK startet nedturen. Nå har de kun én seier på de fem siste kampene.

VIF ligger på åttendeplass, likt med både Odd og KBK som ligger foran de på tabellen. Deila må få fart på prosjektet sitt i VIF, og han trenger en god avslutning på sesongen. Dette er en kamp VIF-treneren ikke vil tape. Jeg tror han vil piske spillerne sine til seier mot gamleklubben.

Erik Israelsson er tilbake og fit for fight etter skaden han pådro seg før landslagspausen, mens Aron Dønnum fortsatt sliter med skulderen etter smellen han fikk i 2. divisjonskampen mot Vard Haugesund.

Godset trenger desperat tre poeng i denne kampen, og på hjemmebane har de hatt et ekstremt godt tak på Vålerenga.

Vålerenga har faktisk kun vunnet én av de siste ti bortekampene mot Godset. Den statistikken burde få alarmklokkene til å ringe hos oss som tipper. Jeg gikk mot en slik statistikk i kampen mellom Freiburg og Gladbach på fredag, og bommet.

Oddstips lørdag

Jeg sitter likevel med en følelse av at Enga vil ødelegge for Drammenslaget og revansjere 1-4-tapet fra tidligere i år. At VIF tar alle tre poengene i Drammen denne lørdagskvelden gir 3,15 i odds.

