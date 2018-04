Vidåpent på Åråsen

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram er slett ikke verst og det er bra med interessante objekter. Her hjemme avslutter Lillestrøm og Start den fjerde serierunden i Eliteserien. I Sverige er det duket for storkamp mellom Malmö og AIK og i Danmark er det storkamp i Superligaen mellom FC Midtjylland og FC Köbenhavn. Lillehammer tar imot Storhamar til fjerde kamp i finaleserien og det er toppkamp i Bundesliga mellom RB Leipzig og Bayer Leverkusen.

Lillestrøm - Start over 2,5 mål - 1,80 (spillestopp kl 18.55)

Denne kampen avsluttet altså den fjerde serierunden i Eliteserien og hadde dette vært en kamp på tippekupongen, så hadde det vært en klink helgardering.

Lillestrøm har ikke fått noen god start på sesongen med kun ett poeng etter de tre første serierundene, men to av disse er altså spilt på bortebane. Lagets eneste hjemmekamp endte med 2-2 mot Sarpsborg 08. LSK er normalt brukbare hjemme og hadde 7-2-6 i fjorårssesongen. Sju baklengs på de tre første seriekampene vitner om defensive brister i Arne Erlandsens mannskap.

Start imponerte med 4-1 seier hjemme mot Tromsø i seriepremieren, men røk så meget overraskende 1-4 for Sandefjord i sin andre hjemmekamp og sin andre seriekamp for sesongen. Gjør sin første bortekamp i kveld og var meget aktive under Deadline Day. Både Niklas Sandberg, Kasper Skaanes, Espen Berger og Mattias Bringaker ble hentet inn, så får vi hvilken ellever trener Mark Dempsey sender utpå i kveld.

Begge lagene har vært involvert i meget målrike oppgjør hittil og det borger for mål i kveld. Over 2,5 mål blir vårt utvalgte spill i denne kampen, til klart godkjente 1,80 i odds.

FC Midtjylland - FC Köbenhavn over 2,5 mål - 1,75 (spillestopp kl 18.55)

Dansk superliga og den såkalte mesterskapsserien. FC Midtjylland kjemper en innbitt kamp med Brøndby om det danske seriergullet og etter at Brøndby slo Horsens 5-1 igår, er FC Midtjylland pisket til å kveldens hjemmekamp mot FCK for å komme a poeng med Brøndby igjen. Står med 63 poeng og har 3 poeng opp til Brøndby. FC Midtjylland har vært meget sterke på hjemmebane denne sesongen med 11-1-1 og står med ti poeng på sine fire siste seriekamper. Zsolt Korcsmar og Rilwan Hassan er ute med skader, mens spissen Paul Onuachu heller ikke med.

FC København har omsider fått opp farten og står med seks strake seire, dog har de fleste seirene kommet mot lag fra nedre halvdel. Overtidsseier hjemme mot FC Nordsjælland forrige mandag, men da måtte bortelaget avslutte med ti mann og seiersmålet kom fire minutter på overtid. Førstekeeper Robin Olsen er fortsatt ute, mens langtidsskadde Erik Johansson endelig er på vei tilbake, men ikke med i kveld. Pierre Bengtsson er usikker.

Tilsvarende oppgjør så sent som 18 februar endte med 3-1 til FC Midtjylland. De to tilsvarende oppgjørene forrige sesong på MCH Arena i Herning endte 1-3 og 3-2 og det har altså vært rikelig med mål i de tre siste tilsvarende. Vi setter pengene på over 2,5 mål til 1,75 i odds og kombinerer denne med over 2,5 mål i kampen mellom Lillestrøm og Start. Totalodds 3,15.