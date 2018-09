Viking baner vei i helfrisk dobbel

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram byr på seks kamper fra Eliteserien, sju kamper fra OBOS-ligaen og to kamper fra Premier League. I tillegg er det flere interessante kamper i både La Liga og Serie A, og det spilles toppoppgjør i Allsvenskan mellom AIK og Hammarby. Det er også toppoppgjør i norsk 2. divisjon mellom Raufoss og Fredrikstad og det er kamper i Eliteserien håndball for kvinner og i Eliteserien i ishockey.

Viking - Sogndal H 2,05 (spillestopp kl 14.55)

Sju runder gjenstår i OBOS-ligaen og denne toppkampen innleder runden med avspark kl 15.00 på Viking stadion.

Tirsdag lanserte undertegnede spill på Notodden hjemme mot Viking, men Viking viste moral og opprykksvilje i den kampen. Tommy Høiland sendte Viking i ledelsen etter 21 minutter, mens Gaston Salasiwa utlignet for Notodden etter 77 minutter. To minutter før full tid sørget Axel Andresson for 2-1 til Viking og tre meget viktige poeng ble med hjem til Stavanger. Viking ligger på 3. plass, men med kun ett mål dårligere målforskjell enn Mjøndalen på direkte opprykksplass på 2. plass. Opp til serieleder Aalesund skiller det kun tre poeng. Fire seire på de fem siste for Viking, "glipptaket" kom borte mot Sandnes Ulf tredje sist, der Viking røk 0-3. Solide 8-0-3 hjemme på Viking stadion. Førstekeeper Iven Austbø spilte kampen mot Sandnes Ulf, men har vært skadet siden og Amund Wichne vokter derfor målet også i ettermiddag, slik han har gjort også i de foregående kampene. Viljar Vevatne er fortsatt ute, han har ikke spilt siden 5. august. Viking skal møte både Aalesund og Mjøndalen borte i løpet av de seks siste serierundene, men har fire av de sju siste hjemme i Stavanger.

Sogndal var inne i en veldig god periode og stod med 7-2-0 på de ni siste seriekampene, før bortekampen mot Strømmen 14. august. Den tapte Sogndal 0-1, og Sogndal har etter det tapet røket på ytterligere tre tap og kun vunnet 3-1 borte mot Kongsvinger i denne perioden og står altså med fire tap på de fem siste seriekampene. Har sju poeng opp til Viking før dagens kamp, og direkte opprykk ser vanskelig ut for Sogndal nå. Det skal ikke være nye fravær for bakkes lag og ingen spillere soner karantene. 6-3-2 totalt på bortebane.

2,05 i odds på at Viking vinner dagens hjemmekamp og dermed "kvitter" seg med Sogndal i kampen om direkte opprykk er slett ikke verst odds og spilles. Vi kombinere Viking med en svært godt betalt hjemmeseier i Serie A.

Chievo - Udinese H 2,85 (spillestopp kl 14.55)

Italiensk Serie A der vi er midt i den femte serierunden. Chievo endte på 40 poeng forrige sesong og var med det fem klar av Crotone som endte tredje sist og rykket ned. Hadde da svake 3-4-12 på bortebane, men klart mer godkjente 7-6-6 hjemme i Verona. Innledet denne sesongen med å gi Juventus kamp til døra i hjemmepremieren, men måtte se at Fernardo Bernardeschi scoret seiersmålet for Juve tre minutter på overtid (2-3). Deretter ble det et stygt 1-6 tap borte for Fiorentina som slo Spal 3-0 hjemme lørdag kveld. Så måtte Chievo nøye seg med 0-0 hjemme mot Empoli. Sist søndag lå laget under 0-2 til pause borte mot Roma, men kom strålende tilbake og fikk med seg 2-2 hjem fra hovedstaden. Filip Dordevic, Bostjan Cesar (ikke spilt ett minutt denne sesongen) og Luca Rosseettini (han har startet i alle fire seriekampene) er ute med skade til dagens kamp.

Udinese endte i likhet med Chievo på 40 poeng forrige sesong og var med det fem klar av Crotone som endte tredje sist og rykket ned. Hadde svært moderate 6-2-11 på bortebane da. Innledet denne sesongen med å spille 2-2 borte mot nyopprykkede Parma og vant deretter 1-0 hjemme mot bortesvake Sampdoria. Så ble det 0-1 tap borte for Fiorentina, mens det sist helg ble 1-1 hjemme mot Torino. Har tre spillere ute med skade, men ingen av disse har vært med i det hele tatt hittil denne sesongen.

De to siste tilsvarende serieoppgjørene har begge endt uavgjort og uavgjortfaren er nok høy også i dagens kamp. Men hvorfor bortesvake Udinese er satt til ganske klar favoritt i dag (2,30) er ikke lett å begripe. Chievo har matchet både Juventus og Roma allerede og 2,80 på hjemmeseier i ettermiddag, synes veldig godt betalt.

Vi drar til med hjemmeseier på Chievo her og kombinerer med seier til Viking og får meget friske 5,74 i totalodds på denne ettermiddagsdobbelen.

