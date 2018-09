Viking får ingen walkover på Notodden

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Endelig er ventetiden over. På tirsdagens langoddsprogram er det åtte herlige kamper fra Champions League, i tillegg er det syv kamper fra engelsk Championship. Det er også en interessant kamp fra norsk 1. divisjon, hvor Viking spiller borte mot Notodden. Den gamle storklubben fra Stavanger kjemper for å ta en direkte opprykksplass, mens Notodden trenger poeng for å unngå i bunnstriden. På ishockeyfronten er det full serierunde i Get-ligaen her hjemme, samt kamper fra finsk eliteserie og KHL i Russland.

Notodden - Viking H 3,75 (spillestopp kl 18.55)





Tirsdagskampen i OBOS-ligaen og den siste kampen i den 23 runden. Det er som vanlig tett både i toppstrid og i bunnstrid, og med kun sju serierunder igjen å spille er det kanskje tabelljumbo Levanger som ikke har så mye å kjempe for lenger (Levanger har 12 poeng opp til kvalikplassen med sju runder igjen).

Notodden rykket opp til OBOS-ligaen denne sesongen etter å ha slått ut Fredrikstad i playoff. Laget innledet strålende med ti poeng på de fire første seriekampene, men deretter har det vært meget variable prestasjoner. Og ettersom Strømmen har tatt tolv poeng på sine fem siste kamper, kom laget helt opp i ryggen på Notodden etter søndagens 3-1 seier hjemme mot HamKam. Kun målforskjellen skiller nå Notodden fra å ligge på kvalikplassen, både Notodden og Strømmen står med 25 poeng. Ned til Florø på direkte nedrykk er det dog sju poeng, og samtidig er det kun fire poeng opp til HamKam, Åsane og Jerv på plassene foran. Notodden har kun en seier på de sju siste kampene, den kom til gjengjeld hjemme mot sterke Ullensaker/Kisa 12. august. 4-3-4 totalt på hjemmebane, og vi merker oss at Notodden også har slått Mjøndalen hjemme og spilt 1-1 mot Aalesund. Ergo har Notodden vunnet hjemme mot to av topp fem-lagene, de har spilt uavgjort hjemme mot serieleder Aalesund og kun tapt 0-2 mot Sogndal av de fire topp fem-lagene de har møtt. Trener Kenneth Dokken kan mønstre et tilnærmet skadefritt lag.

Viking står med åtte seire og to tap på sine ti siste seriekamper og før kveldens kamp, skiller det tre poeng opp til Mjøndalen på 2. plass og direkte opprykk. Viking må vinne med minimum to mål for å ta seg forbi Mjøndalen. Ble smadret 3-0 av lokalrivalen Sandnes Ulf i forrige bortekamp og har tapt fire av sine elleve spilte bortekamper. Jerv, Sogndal og Nest-Sotra er de øvrige lagene Viking har tapt for borte. Langtidsskadde Viljar Vevatne og Kristian Novak er fortsatt ute, ellers ser det bra ut for Viking sin del.

Norsk Tipping setter Viking til 1,75 i odds, mens Notodden som altså både har tatt skalpen til både Mjøndalen og Ullensaker/Kisa på hjemmebane og spilt 1-1 mot Aalesund står til 3,75 i odds. Det er ingen tvil om at det er hjemmeseieren verdien ligger på i denne kampen. Vi spiller friskt og setter pengene på Notodden til spreke 3,75 i odds.