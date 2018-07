Viking tar sin fjerde strake

Obos-ligaen står for det klare høydepunktet på dagens oddsmeny. Det er og flere kamper fra både Allsvenskan og Superligaen. I tillegg spilles det to kamper i PostNord-ligaen. I kveld, 22:00, tar Liverpool i mot Dortmund i treningskamp.



Viking - Jerv H 1,65 (Spillestopp 17:55)

Jerv tar turen fra Grimstad til Stavanger og møtet med Viking. Hjemmelaget på tredjeplass etter fjorårets nedrykk fra Eliteserien, gjestene i midtsjiktet på tabellen.

Aristokraten Viking rykket ned fra Eliteserien i fjor. Ligger på tredjeplass så langt, og vil trolig kjempe med Aalesund og Sogndal om de to direkte opprykksplassene. Stavangerlaget står med 5-0-2 hjemme og har prestert litt ujevnt ut ifra forventningene (fem tap på de første 15)Før sommeroppholdet vant laget de tre siste kampene, og spesielt siste kamp med 6-1 seier borte mot Strømmen var meget solid.

Jerv har prestert greit, og på det jevne. Laget ligger midt på tabellen, og har mange poeng både opp til direkte opprykk og ned til nedrykk. Laget har dog kontakt med Sandnes Ulf på sjetteplass, som er den siste plassen som gir kvalifiseringsspill for opprykk. Jerv ankommer Stavanger med 2-2-4 på bortebane. Grimstadlaget er klart sterkere hjemme, der man gikk ubeseiret gjennom vårsesongen. I siste kamp før ferien oppnådde Jerv meget sterke 0-0 borte mot Sogndal.

Begrunnelse: Viking er sterke på hjemmebane, og i dag tar dem i mot et svakt bortelag i Jerv. Vi kan ikke forstå annet enn at 1,65 på hjemmeseier er spillbart her.

Tromsdalen - Strømmen H 1,85 (Spillestopp 17:55)

Strømmen tar den lange veien til bortemøtet med Tromsdalen. Gjestene har vært årets skuffelse i OBOS-ligaen så langt og ligger på den utsatte kvalifiseringsplassen for å unngå nedrykk. Vertskapet på sjuendeplass så langt, rett under streken for kvalifiseringsspill for opprykk.

Tromsdalen har gjennomført en fin første halvdel av OBOS-ligaen. 22 poeng, og bare målforskjell skiller fra kvalifiseringsplass om opprykk. Hjemme har Tromsdalen greie 4-1-2 på de første sju. 0-0 borte mot HamKam før ferien. Før det fire strake gevinster. Om Tromsdalen holder samme form som før sommeroppholdet kan dette bli riktig bra.

Strømmen er årets skuffelse så langt i OBOS-ligaen. Laget var tippet høyt oppe, var gode i treningskampene før sesongen, men har overhode ikke innfridd så langt. Bare Florø og Levanger bak på tabellen, er langt unna det man håpet på oppe på Romerike. Strømmen tar den lange reisen med 1-1-5 på bortebane og katastrofale 1-6 tap hjemme for Viking i siste kamp på våren.

Begrunnelse: Dagens bortelag er katastrofale når de reiser. Mens Tromsdalen har en meget oppsiktsvekkende hjemmestatistikk. Vi synes 1,85 på hjemmeseier er spillbart. Vi kombinerer dette med viking-seier, og totaloddsen blir fine 3,05.