Vinn eller forsvinn for Lillestrøm

Mandagens langoddsprogram byr blant annet på den meget viktige Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Tromsø, det er hett byderby mellom Fenerbache og Besiktas i den tyrkiske Superligaen. I tillegg er det en kamp fra Allsvenskan i Sverige og to kamper fra Superettan, det er kamp i den danske superligaen og det er kamper fra portugisisk toppserie, det er en kamp i Ligue 2 og en kamp fra spansk Segunda.

Lillestrøm - Tromsø H 2,00 (spillestopp kl 18.55)



Etter forrige serierunde havnet Lillestrøm under streken og på direkte nedrykksplass, da det ble 0-3 tap borte mot Start i Kristiansand. Og siden både Start (2-1 borte mot Bodø/Glimt) og Stabæk (3-2 hjemme mot Ranheim) begge vant sine respektive Eliteseriekamper søndag, er Lillestrøm i virkelig poengnød før kveldens hjemmekamp mot Tromsø. Avstanden opp til Start på kvalikplass og Stabæk på sikker plass (begge har 24 poeng) er på fire poeng, og Lillestrøm vil altså selv med seier og tre poeng i kveld fortsatt ligge på direkte nedrykksplass.

Lillestrøm stod med 0-5-5 på ti seriekamper, før laget endelig tok en trepoenger med seieren 3-1 borte mot Sandefjord tredje sist. Men de to siste er begge tapt, først ble det 0-1 hjemme mot Vålerenga og altså 0-3 borte mot Start sist helg. Lillestrøm har kun vunnet to hjemmekamper på Åråsen denne sesongen, mot hhv Start og Lillestrøm og står med 2-6-2 hjemme. Den siste seieren mot Sandefjord kom så langt tilbake som 6. mai. Toppscorer Thomas Lehne Olsen er tilbake etter karantene i kveld, Marius Amundsen soner karantene etter sitt røde kort mot Start, men han erstattes av Frode Kippe som i likhet med Lehne Olsen er tilbake etter karantene. Erling Knudtzon ble skadet i hjemmekampen mot Vålerenga nest sist, var ikke med mot Start, men kan rekke kveldens kamp.

Etter en meget svak periode med fem strake tap, har Tromsø tatt fire poeng på de to siste. Nest sist ble det en sjelden borteseier når formløse Strømsgodset ble slått 4-2 i Drammen, mens det ble 0-0 hjemme mot Stabæk forrige søndag. Tromsø ligger på 10. plass med 30 poeng og har således seks poeng ned til Start på kvalikplassen. Svake 3-1-7 på bortebane og hadde heller ikke bedre enn 4-3-8 på reisefot sist sesong. Runar Espejord er i trening igjen, men blir ikke klar til mandagens kamp.

Det står 6-0-1 til Lillestrøm på de sju siste tilsvarende på Åråsen. Lillestrøm MÅ vinne kveldens kamp og statistikken er på hjemmelagets side. Som også styrkes veldig av at Thomas Lehne Olsen er tilbake. 2,00 i hjemmeodds på et lag som kun har vunnet to av sine ti spilte hjemmekamper denne sesongen, er ikke sjenerøs odds. Men okke som er hjemmeseier det klart mest naturlige valget her.

