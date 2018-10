Wales tar viktig poeng mot Irland

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Mer vennskapskamper denne tirsdagen, og det er Nations League som står i fokus. I kveld er det dog våre egne gutter som skal ut i aksjon, og det i toppoppgjøret mot Bulgaria på Ullevål. Det er og Frankrike - Tyskland som vi gleder oss til. Begge disse kampene vil det naturligvis komme tips til. Det er og noen ordentlig fine privatlandskamper i kveld der blant annet Brasil - Argentina møtes. Det samme gjør og Beliga - Nederland.

Irland - Wales U - 2,80 (Spillestopp 20:40)

Irland ligger etter to spilte kamper sist på tabellen. Det er kun tre lag i denne gruppen, og det er Danmark 4 poeng, Wales 3 poeng og Irland med 1 poeng. Et eventuelt tap i dag, vil dermed føre til at laget ikke kan rykke opp med en kamp igjen å spille av gruppespillet. Men med seier så har de alt i sine egne hender mot Danmark i den siste kampen. Det er med andre ord store kontraster i en så liten gruppe som denne. I helgen som var spilte Martin O'Neill sine menn 0-0 mot Danmark og Hareide. Det var en ganske dårlig kamp der Danmark muligens hadde fortjent å vinne. Jevnspilt, tett og defensiv - akkurat som Martin O'Neill vil ha det.

Nevnte O'Neill har måtte tåle en del kritikk grunnet sin noe defensive og primitive spillestil. Irland er på langt nær det mest underholde laget å se spille. De er dog solide defensivt, og slipper sjeldent inn mye mål. Derfor var 4-1-tapet for dagens motstander for en drøy måned siden overraskende. Positiv statistikk for Irland er at, bortsett fra tapet mot Wales for en drøy måned siden, så har man ikke tapt for dagens motstander siden 1986 etter 90 spilte minutter.

Callum O'Dowda er ute for irene. Bristol City-spilleren var veldig svimmel etter en hodeduell mot Danmark i helgen. Han er ikke klar i dag.



Wales, som blir tren av den tidligere Manchester United-legenden Ryan Giggs, har egentlig alt i sine egne hender. Men et tap i dagens kamp vil forandre den situasjonen. Før dagens kamp er det viktigst å nevne at både Aaron Ramsey og Gareth Bale ikke er aktuelle til kamp. Da Wales slo Irland for en måned siden, og det hele 4-1, da scoret begge disse to stjernespillerne. Hvordan Wales skal takle dette? Selvfølgelig vil et lag merke slikt, men dette laget har flere gode spillere. Wales kom helt til semifinalen i EM 2016. Det etter å ha slått ut Belgia 3-1 i kvartfinalen. Portugal ble for sterke i semifinalen (2-0).

Mens de to andre lagene i gruppen møttes nå i helgen, kun for tre dager siden, spilte Wales treningskamp mot Spania. Men denne ble spilt for fem dager siden. Det vil si at Giggs sitt mannskap har hatt lenger tid siden sist kamp. De tapte 4-1 for Spania, men glem dette. En helt betydningsløs kamp, der Wales lå under 2-0 allerede etter 19 minutter. Da blir det tøft.

I tillegg til Bale og Ramsey, så er også den noe ukjente Chelsea-spilleren Ethan Ampadu ute.

Begrunnelse U: Wales er et bedre fotballag enn Irland, mener vi, men uten Bale og Ramsey så blir det ingen enkel kamp mot Irland. De siste to kampene mellom disse lagene i Irland har endt 0-0 og 1-0-seier til Irland. Vi ser for oss noe slikt i dag også, og mener uavgjort til 2,80 er innafor. Vi vil dog varsle for at over tre i odds på borteseier i denne kampen er for høyt, og skulle vi valgt en av lagene, hadde vi spilt bortelaget.

