Watford kvitter seg med London-komplekset

Det er et herlig langoddsprogram denne lørdagen, hvor blant andre Liverpool, Manchester United og Tottenham er i aksjon. I tillegg spilles det en interessant kamp i den norske Eliteserien mellom Odd og Vålerenga, og det er som vanlig tilnærmet full serierunde i Championship, League One og League Two, samt et par spennende kamper fra spansk La Liga.

Fulham – Watford 2,20 – 3,25 – 2,85 B (spillestopp kl. 1325)

Klikk her for å levere dette spillet

Fulham tapte 0–3 borte mot Manchester City i forrige serierunde. London-klubben har dermed sluppet inn to mål eller mer i alle de fem første seriekampene.

De står med totalt tolv baklengsmål på de fem første Premier League-kampene denne sesongen.

Det gjør at laget fra Craven Cottage har den verste defensive statistikken i Premier League så langt, men manager Slavisa Jokanovic har ingen planer om å endre spillestil av den grunn.

Etter at de vant 4–2 mot Burnley 26. august har de nå spilt to kamper på rad uten seier. De rotet vekk 2-0-ledelsen borte mot Brighton, og kampen endte 2–2. Det var ingen som ventet at de skulle ta poeng på Etihad, og det gjorde de heller ikke. Det nyopprykkede London-laget tapte 0–3.

Watford-manager Javi Gracia har startet med den samme førsteelleveren i de fem første kampene, og det var en vinnerformel frem til sist helg da de tapte 1–2 mot Manchester United.

Jokanovic møter Watford for første gang siden han forlot klubben etter å ha ført dem opp i Premier League i 2015. Tross ryktene om et konfliktfylt brudd, insisterer serberen på at han har positive minner fra tiden på Vicarage Road. Han var iallfall en lykkelig mann sist gang lagene møttes på Craven Cottage, da vant han 5–0 med Watford. Nå er Craven Cottage hjemmebanen hans.

Jeg tror ikke han blir like lykkelig denne gangen. Watford er ubeseiret i de fire siste innbyrdes oppgjørene mot Fulham, og Fulham har ikke klart å score i de tre siste kampene mot London-rivalen.

Nå jakter The Cottagers sin andre hjemmeseier på rad i Premier League for første gang siden april 2013, og de møter et Watford-lag som har slitt mot andre lag fra hovedstaden. The Hornets har nemlig tapt de åtte siste Premier League-kampene i London. Den forrige seieren mot et London-lag kom mot Arsenal (2–1) i januar 2017.

Jeg tror Watford kvitter seg med London-komplekset lørdag.

Watford-laget har fått en solid start på sesongen, og de har vist at de har evnen til å avgjøre jevne kamper. The Hornets har scoret åtte av målene sine i annen omgang. Det er like mange som Chelsea.

Troy Deeney er mannen Fulham må passe seg for. Han har scoret fire mål på to ligakamper mot Fulham, inkludert et hat trick på Craven Cottage i desember 2014. Andre Gray og Roberto Pereyra er to spillere som vet veien til mål. Fulham har den serbiske landslagsspissen Aleksandar Mitrovic. Han er god, men de lekker bakover. Det er det største problemet, og jeg tror ikke de har løst det før kampen mot Watford.

Fulham-kaptein Tom Cairney er fortsatt ute med en ankelskade. Forsvarsspilleren Tim Ream er tilbake i trening, men han blir ikke spilleklar til lørdagens kamp.

Watford er ventet å stille med samme startellever for sjette gang på rad. Nathaniel Chalobah er på vei tilbake fra skade, og det er mulig han får sjansen i lørdagens kamp.

Watford har fått en knallbra start på sesongen, og de ga Manchester United kamp forrige helg. Fulham har vært gode offensivt, men de svake defensive prestasjonene gjør at jeg tror de taper denne matchen. Deeney og Gray vil utnytte lekkasjene, tror jeg. 2,85 i odds på borteseier til Watford er ok. Spillestopp er klokken 1325.

