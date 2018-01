Wenger kan ta nytt Conte-stikk

Dagens langoddsprogram er variert og spennende, med en rekke liga- og cupkamper fra England, med Arsenal - Chelsea som den definitive godbiter, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike. Norge skal også spille en avgjørende kamp i håndball-EM mot Sverige.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Vi mislyktes med våre tips tirsdag og klarte ikke å hente tilbakebetaling på våre to tips.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Arsenal - Chelsea, H 2,85.

Andre kamp av semifinalen i ligacupen, den første endte 0-0 og således har ingen av lagene noe reelt incentiv for å angripe fra start. Arsenal smadret Crystal Palace 4-1 i helgen og fikk endelig en slutt på Alexis Sanchez-sagaen, vi skal ikke se bort fra at det kan ha en forløsende effekt. Hele saken har ridd the Gunners som en mare.

Da lagene møttes i ligaen for to uker siden ble det 2-2 og et uhyre sjansefylt oppgjør. Wengers menn har solide 9-2-1 på hjemmebane i ligaen, men alle poengtapene har kommet mot topp fire-lag - som Chelsea er en del av.

Nacho Monreal fikk en smell i helgen og er tvilsom i dag, Aaron Ramsey det samme, mens nysigneringen Henrikh Mkhitaryan er bundet til Manchester United i ligacupen. Ellers er det seks dager til neste ligakamp, så Wenger kan toppe laget med god samvittighet i kveld.

Også Chelsea leverte en dominant forestilling i helgen som gikk og slo Brighton hele 4-0 på reisefot, selv uten suspenderte Morata og Pedro. De er begge tilbake i kveld, det samme er Christensen, Cahill, Drinkwater og Courtois, også.

Chelsea har vært solide på reisefot og står med 7-3-2 så langt denne sesongen.

Her møtes to lag som viste voldsom form i helgen og med 0-0 som utgangspunkt kan kampen gå alle veier. Dermed angriper vi godt betalte Arsenal til 2,85 ganger pengene.

