West Bromwich fortsetter mot stupet

Det er et meget omfattende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Det er full pakke med internasjonal fotball og selv om det spilles kvartfinaler i FA-cupen i England, spilles det også kamper i Premier League og tilnærmet full runde i Championship. I tillegg er det kamper fra La Liga, Bundesliga, Serie A og Ligue 1. Her hjemme spilles det to kamper i Eliteserien.

Bournemouth - West Bromwich H 1,80 (spillestopp kl 15.55)

Med kun to poeng på de fire siste seriekampene, har Bournemouth igjen blitt innblandet i nedrykksstriden. Står med totalt 33 poeng og har fortsatt seks poeng ned til streken og et forholdsvis overkommelig program i de gjenstående seriekampene. 5-4-6 totalt på hjemmebane. Ryan Fraser og Joshua King er blant flere spillere for hjemmelaget som er usikre.

Tabelljumbo West Bromwich røk på sitt sjette strake tap når det ble 1-4 tap hjemme mot Leicester sist lørdag og står fortsatt på 20 poeng. Der er åtte poeng opp til sikker plass og kun åtte seriekamper igjen. På bortebane har laget scoret sju mål på 15 kamper og kun vunnet en bortekamp (1-4-10). Gareth Barry, Daniel Sturridge og Nacer Chadli er ute for Albions, mens James Morrison er usikker. Kaptein Jonny Evans kan rekke kampen etter sykdom.

1-1-0 på de to tilsvarende i moderne tid. Bournemouth sikrer langt på vei plassen med tre poeng i ettermiddag og totalt formløse West Bromwich skal være en overkommelig motstander. 1,80 på hjemmeseier er ikke så verst odds og spilles.

Sheffield United - Nottingham Forest H 1,70 (spillestopp kl 15.55)

Nyopprykkede Sheffield United har svingt en god del i prestasjonene de siste månedene, men fortsatt med i playoffkampen for fullt. Ligger på 7. plass med totalt 59 poeng og har kun to poeng opp til Middlesbrough på 6. plass. Har vært solide på hjemmebane stort sett hele sesongen og 11-2-5 er sterke hjemmetall. Toppscorer Leon Clarke har mistet de tre siste kampene, men er trolig tilbake lørdag. Det betyr at Paul Coutts er eneste spiller ute med skade for the Blades.

Nottingham Forest har vist fin form den siste tiden og er uten tap på sine seks siste seriekamper, men kun to av dem er vunnet (2-4-0). Er på trygg grunn med sine 45 poeng, og har således ikke allverden å spille for nå i sluttfasen. 5-4-9 er ikke veldig sterke bortetall, men på de sju siste bortekampene har Forest kun ett tap (2-4-1). Forest-manager Aitor Karanka har ingen nye skader eller karantener i sitt lag.

Sheffield United kan være tilbake på playoffplass i kveld (dersom Middlesbrough taper sin bortekamp mot Brentford), og det skal være motivasjon god nok til å slå et Forest som ikke har allverden å spille for. 1,70 på hjemmeseier er som det må være og kombineres med seier til Bournemouth. Totalodds på denne favorittdobbelen 3,06.