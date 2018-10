West Bromwich skal til topps

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen. Åtte kamper fra Champions League med storoppgjør som Barcelona - Inter og Paris Saint-Germain - Napoli som de aller største godbitene. Både Liverpool og Tottenham skal også i aksjon. I tillegg er det fire kamper fra engelsk Championship. Det er masse ishockey på menyen. Full runde i hockeyallsvenskan og tre kamper fra norsk 1. divisjon, i tillegg spilles det fire kamper i NHL natt til torsdag. På håndballfronten spilles det fire kamper i Eliteserien for kvinner.

West Bromwich - Derby H 1,90 (spillestopp kl 20.55)

Toppoppgjør på the Hawthorns. Hjemmelaget er i særklasse laget som scorer mest i Championship og 31 scoringer er det ingen andre lag som matcher. 18 baklengsmål er samtidig flest av topp ti-lagene. Etter en meget sterk periode med 5-2-0 på sju kamper, måtte Albion tåle bortetap mot meget hjemmesterke Wigan lørdag (0-1). Innledet sesongen med å tape 1-2 hjemme for Bolton,men de fem neste hjemmekampene har alle endt med seire og spreke 19-5 i målforskjell på disse. Midtbanespilleren Jake Livermore soner karantene, mens forsvarsspilleren Craig Dawson er usikker.

Frank Lampard og Derby har variert noe i prestasjonene og står med 6-3-4 og 21 poeng totalt. Ligger på 5. plass, men det er på hjemmebane laget har prestert klart best (4-2-1). Borte er halvparten av kampene tapt (2-1-3). Og det er heller ikke de beste lagene de har tapt for. Både mot Bolton og Rotherham ble det 0-1 tap. Craig Brysen måtte ut med skade i lørdagens hjemmekamp mot Sheffield United og mister onsdagens kamp. George Evans og Joe Ledley er fortsatt ute.

Etter tirsdagens resultatet der verken Middlesbrough eller Sheffield United vant sine respektive hjemmekamper, vil West Bromwich overta tabelltoppen med seier i kveld. De har levert knallsterkt på hjemmebane hittil og 1,90 er klart godkjent hjemmeodds og spilles. Kampen kan naturligvis singelspilles, men vi tar med en meget godt betalt hjemmeseier fra Champions League.

Galatasaray - Schalke 04 H 2,55 (spillestopp kl 20.55)

De to siste gruppespillkampene på midtukekupongen er begge hentet fra gruppe D, det som uten tvil er den svakeste gruppen.

Galatasaray innledet med en forventet hjemmeseier mot Lokomotiv Moskva og ga seg ikke før det stod 0-3. Men som vanlig for tyrkiske lag, så sliter de mer på bortebane og Galatarasay røk 0-1 for Porto i andre runde. Men ingen lag har full pott i denne gruppa og med seier onsdag, er Galatasaray med igjen for fullt. Badou Ndiaye sonet karantene mot Porto, men midtbanespilleren er tilbake onsdag.

Katastrofal sesongstart for Schalke 04 i Bundesliga. Seks av de åtte første seriekampene er tapt og laget ligger nest sist med kun seks poeng. Innledet sesongen med fem strake tap, men tok så to seire før landslagspausen. Den pausen ble åpenbart ikke brukt godt, lørdag ble det 0-2 tap hjemme for Werder Bremen. Har slitt og sliter fortsatt med en del skader i troppen. Førstekeeper Ralf Fährmann, forsvarsspilleren Naldo (startet helgens seriekamp), forsvarsspilleren Baba (to seriekamper fra start), og spissen Franco Di Santo (tre seriekamper fra start) er uaktuelle.

Galatasaray har fordel av hjemmebane og burde naturligvis stått som favoritter i kveld. Det gjør de faktisk ikke og 2,55 er overodds på hjemmeseier i Istanbul. Galatasaray kombinert med seier til West Bromwich gir en dobbelodds på meget spreke 4,85.

