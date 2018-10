West Ham er lørdagens beste outsiderspill

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdag er det endelig klart for Premier League-fotball igjen etter landslagspausen. Det er hele åtte kamper som skal spilles og storkampene er naturligvis Chelsea mot Manchester United. I Championship er det full runde og det er også to kamper i Eliteserien her hjemme lørdag. Det er ellers en rekke spennende kamper i norsk 2 og 3. divisjon både i toppstrid og bunnstrid. I Italia, Spania og Tyskland er det også en rekke spennende kamper og det er er både ishockey og håndball her hjemme.

West Ham - Tottenham H 3,95 (spillestopp kl 15.55)





Tøff sesonginnledning for West Ham som tapte sine fire første seriekamper. Omslaget kom i den femte serierunden borte mot sterke Everton. Da viste West Ham viste hvilket potensial som er i dette mannskapet og vant overbevisende 3-1. Fulgte opp med en sterk hjemmekamp mot Chelsea (0-0), for så å banke Manchester United 3-1 hjemme på London stadium. Litt tilbake til gamle synder i siste seriekamp, da det ble 0-1 tap borte for Brighton. Står dermed med kun sju poeng, men har altså allerede møtt mange av topplagene. Spissen Marko Arnatouvic er klarert fit til lørdagens kamp. Spissen Javier Hernandez kan være tilbake etter å ha slitt med et virus den siste tiden.

Tottenham har hatt en klart godkjent sesongstart. De har vunnet seks av de åtte seriekampene de har spilt. Har slått flott tilbake etter 1-2 tapene borte mot Watford og hjemme mot Liverpool i fjerde og femte serierunde og står nå med tre strake seire. Er dog under press i Champions League og skal ut i en helt avgjørende kamp borte mot PSV førstkommende onsdag. 10-4-5 totalt på bortebane i fjorårssesongen. Christian Eriksen og Mousa Dembele er begge friskmeldte, det samme gjelder for Victor Wanyama og Serge Aurier. Dele Alli, Danny Rose og Jan Vertonghen er dog fortsatt uaktuelle.

3-0-3 på de seks siste tilsvarende mellom disse to London-lagene. 3,95 på West Ham-seier er uten tvil lørdagens klart mest interessante outsiderspill og spilles.

