West Ham setter spikeren i kista for Stoke

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriekamp mellom Bodø/Glimt og Rosenborg og det er Premier League-fotball mellom West Ham og Stoke. I tillegg er det både Allsvenskan og Superettan fra Sverige og det er tysk Bundesliga.

Flott søndag

Etter en lørdag der vi lanserte Burnley (2,47), Huddersfield (2,55) og Crystal Palace (1,85) som flotte objekter, men måtte tåle uavgjort på samtlige kombinasjonsobjekter (Mjøndalen-Sogndal, Swansea-Everton og Fulham-Brentford), ble det stang inn søndag og samtlige tre oddsspill gikk inn. Newcastle gjorde jobben hjemme mot Arsenal og singelspillet på 2,85 satt perfekt. Det samme gjorde doblene med seire til Strømsgodset/Ullensaker Kisa (totalodds 3,51) og Molde/Notodden (totalodds 3,17).

West Ham - Stoke H 1,90 (spillestopp kl 20.55)





Det har vært en skuffende sesong for West Ham. Et mannskap med så mye kvalitet burde ikke vært involvert i nedrykksstriden. Men med fire poeng på de to siste seriekampene og seks poeng ned til Southampton på nedrykksplass, med en kamp tilgode i tillegg, skal det svært mye til for at West Ham skulle rykke ned. Tok seg av nettopp Southampton i den forrige hjemmekampen og vant 3-0 og tok med seg et sterkt bortepoeng mot Chelsea sist søndag. Totalt står laget med 6-4-5 hjemme på London Stadium. Winston Reid, Sam Byram og Pedro Obiang er alle langtidsskadd. Men Andy Carroll, Manuel Lanzini og James Collins er alle aktuelle for troppen igjen etter sine respektive skadefravær.

Årets Bilflax er her. I spillboksen under kan du prøve lykken:

Paul Lambert har ikke lykkes med å få Stoke ut av nedrykkssumpa. Med fem seriekamper igjen å spille ligger Stoke nest sist på Premier League-tabellen med 27 poeng. Det betyr at det er seks poeng opp til Swansea på sikker plass. Ingen av de ni siste seriekampene er vunnet (0-4-5) og Stoke må minimum vinne tre av sine fem gjenstående seriekamper for å ha det minste håp om å berge plassen. Fryktelig svake 1-5-10 på bortebane. Charlie Adam soner sin siste kamps karantene i kveld, mens Maxim Choupo-Moting fortsatt trolig er ute.

West Ham sikrer garantert Premier League-plassen med seier i kveld og formløse og bortevake Stoke skal være meget overkommelig. 1,90 på hjemmeseier er helt grei odds og spilles.