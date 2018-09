Wigan er vanskelige å slå på hjemmebane

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram er slett ikke verst og byr på blant annet fotball fra Serie A, La Liga, Bundesliga og engelsk Championship. I tillegg spilles det viktige kamper i både Allsvenskan og dansk superliga, og det er som vanlig tilnærmet full serierunde i Ligue 2, samt et par kamper fra tysk 2. Bundesliga. Her hjemme er det også en kamp i Eliteserien for håndball for kvinner mellom Fana og Molde.

Wigan – Bristol H 2,00 (spillestopp kl 20.40)



Nyopprykkede Wigan fikk en flying start på sesongen, men etter å ha vunnet 3–0 borte mot opprykksfavoritt Stoke City, har det klabbet litt for dem.

To bortematcher i hovedstaden har resultert i to tap og ingen scoringer mot henholdsvis Queens Park Rangers og Brentford. Mellom de to kampene kom Rotherham United på besøk på DW Stadium, og i den matchen måtte The Latics jobbe knallhardt for 1-0-seieren.

Wigan skal likevel være godt fornøyd med sesongstarten. Etter 2-1-seieren mot Hull City på tirsdag ligger de på en syvendeplass med 13 poeng.

Wigan har vært solide hjemme på DW Stadium, hvor de har tatt ti av 13 poeng. De har vunnet mot Sheffield Wednesday, Rotherham og Hull, og spilt uavgjort mot et Nottingham Forest-lag som var en av opprykkskandidatene denne sesongen. Mot Forest var Wigan svært nær ved å ta alle poengene, men en sen scoring fra El Arbi Soudani gjorde at kampen endte 2–2.

Med Paul Cook som manager har Wigan spilt underholdende angrepsfotball, og laget har flere kvalitetsspillere. Med Nick Powell i form kan de utfordre hvem som helst i denne ligaen. Den tidligere Manchester United-spilleren er sentral i Wigan-laget. Midtbanespilleren har scoret tre mål og har fire målgivende pasninger så langt.

Will Grigg var lagets toppscorer i League One sist sesong med 19 mål. Han har scoret tre mål hillit i Championship, og den gode formen hans har fått ham tilbake på det nordirske landslaget. Sam Morsy er også en viktig spiller. Det viste den egyptiske landslagsspilleren i tirsdagens kamp mot Hull hvor han scoret det første målet.

Bristol City var det store formlaget i Championship før tirsdagens kamp mot WBA. 2-4-tapet mot West Bromwich Albion gjorde at de fikk brutt en rekke med fire seire på rad. .

Selv om Bristol City slapp inn fire mål i kampen mot WBA, så spilte de brukbart. De hadde 23 skudd på mål, og de la press på West Brom i hele annen omgang.

Men; de ble utspilt i tolv katastrofale minutter i første omgang da West Brom scoret tre ganger. Bristol City slo imidlertid tilbake med to mål av Lloyd Kelly og Famara Diedhou.

The Robins vant sine fire siste kamper før tapet sist, og ligger nå på en femteplass med 14 poeng. På bortebane har de 2-1-1 denne sesongen, hvor de har tatt tre poeng mot Swansea City og Queens Park Rangers.

Bristol City-manager Lee Johnson har begynt å få samkjørt laget etter at de mistet sentrale Aden Flint og Bobby Reid i løpet av sommeren.

Manager Paul Cook kan stille med de samme elleve som slo Hull på tirsdag. Leonardo Da Silva Lopes er fortsatt ute med skade. Det samme gjelder stopperen Dan Burn og Gavin Massey.

Spissen Famara Diédhiou kan få sjansen fra start hos Bristol City etter å ha scoret mot West Brom. Lee Johnsons lag sliter med skader. Korey Smith, Bailey Wright og keeper Frank Fielding er blant spillerne som ikke er tilgjengelig fredag.

Hjemme på DW Stadium er Wigan sterke. Her møter de et Bristol City-lag som fikk på trynet mot West Brom (2-4), og jeg tror de kan få mer problemer her. Jeg har nemlig stor tro på at Wigan drar i land seieren i dette oppgjøret.

2,00 i odds er greit. Spillestopp er klokken 2040.