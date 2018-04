Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel 1: Aston Villa har ikke gitt opp

Oddsdobbel 2: Wolfsburg tar seg sammen

Oddstips La Liga: Betis med stormskritt mot Europa

V65 Mantorp: Stålbanker i herlig lunsjomgang

Fredagens langoddsprogram byr på Championship i England, tysk Bundeskiga, La Liga, Allsvenskan, tysk 2. bundesliga og fransk Ligue 2 for å nevne noe. Marseille (2,30) og Salzburg (2,10) gjorde begge jobben i sine respektive kamper for oss torsdag, så får vi håpe oppturen fortsetter i dag.

Wolfsburg - Augsburg H 1,85 (spillestopp kl 20.25)

Normalt meget hjemmesterke Wolfsburg har faktisk ikke bedre enn 2-7-5 hjemme på Volkswagen Arena denne sesongen. Etter fem tap og kun ett poeng på seks seriekamper, har det blitt fire poeng på de to siste seriekampene og etter 2-0 seieren borte mot Freiburg sist helg, ligger laget fjerde sist, med to poeng ned til Mainz på kvalikplassen. Josuha Guilavogui er tilbake etter karantene i kveld.

Augsburg innledet sesongen på ypperlig vis, men har kun vunnet en av sine åtte siste seriekamper. Ligger på 11. plass med totalt 36 poeng og da de kun gjenstår fem serierunder, har laget ni poeng ned til Mainz på kvalikplass. 4-5-5 totalt på bortebane. Spissen Alfred Finnbogason blir neppe klar til kveldens kamp heller.

Til tross for den elendige hjemmestatistikken til Wolfsburg denne sesongen, har vi veldig god feeling for at laget vinner i kveld og tar svært viktige poeng i nedrykksstriden. 1,85 er oddsen på hjemmeseier.

Aston Villa - Leeds - over 2,5 mål - 1,65 (spillestopp kl 20.40)

Fire serierunder før slutt ligger Aston Villa på 4. plass i Championship med totalt 76 poeng. Det betyr at det er fem poeng opp til Fulham på 2. plass og direkte opprykk. Fulham har et par tøffe bortekamper igjen og dersom Villa vinner alle sine fire gjenstående kamper, er det ikke utenkelig at det kan bli direkte opprykk. Villa har i all hovedsak gjort jobben på hjemmebane (13-6-2), men kun ett poeng på de tre siste bortekampene, gjør at Aston Villa har satt seg selv i en vanskelig posisjon for å nå direkte opprykk. John Terry og Axel Tuanzebe er begge ute med skader, mens velkjente Birkir Bjarnason er tilbake i kveld.

Leeds innledet sesongen ypperlig, men har kollapset fullstendig. Ligger helt nede på 14. plass med totalt 54 poeng og er ferdigspilt. Svake 2-3-5 på de ti siste seriekampene. Totalt 7-3-11 på bortebane. Har i tillegg drøssevis med skader. Luke Ayling, Liam Cooper, Laurens De Bock, Adam Forshaw, Eunan O'Kane, Matthew Pennington, Tyler Roberts, Conor Shaughnessy og Pontus Jansson er alle uaktuelle i kveld.

Fem av de seks siste bortekampene for Leeds har gått over 2,5 mål, mens Villa har gått over i tre av sine fire siste hjemmekamper. All den tid bortelaget har så lite å spille for, tyder det meste på at kveldens kamp kan bli målrik. Vi setter pengene på over 2,5 mål til godkjente 1,65 i odds og kombinerer med seier til Wolfsburg. Totalodds 3,05.