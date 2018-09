Wolverhampton har tatt Premier League med storm

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på toppkampen Chelsea - Liverpool i Premier League, storkampen Real Madrid - Atletico Madrid i La Liga og byderbyet i Roma mellom Roma og Lazio i Serie A. Totalt skal det spilles åtte kamper i Premier League, det er full runde i Championship og en rekke kamper både i La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. I tillegg er det drøssevis med kamper både i Postord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme og det spilles også Eliteseriefotball mellom Sandefjord og Odd.

Wolverhampton - Southampton H 1,67 (spillestopp kl 15.55)

Meget positiv innledning på sesongen av nyopprykkede Wolverhampton som fortsatt kun står med ett tap, det tapet kom borte mot Leicester i andre serierunde. Er det eneste laget som har tatt poeng fra Manchester City (1-1 hjemme) og sist helg ble det et sterkt bortepoeng på Old Trafford etter at laget kom under 0-1 tidlig i den kampen. Joao Moutinho sørget for 1-1 og poengdeling. 1-2-0 på tre spilte hjemmekamper. Wolverhampton kan stille med uforandret ellever for sjuende Premier League-kamp på rad. Ivan Cavaleiro er endelig klar etter skadefravær.

Southampton var i nedrykksstriden helt til det siste forrige sesong, men berget til slutt plassen. Har kun vunnet en av sine seks første seriekamper (overraskende nok borte mot Crystal Palace) og står med totalt 5 poeng. De to øvrige bortekampene er begge tapt, dog mot sterk motstand (Everton og Liverpool). Endte med skrøpelige 3-8-8 på bortebane i den svake fjorårssesongen. Spissen Danny Ings spilte ikke mot Liverpool sist helg, mer er med igjen lørdag. Det er også både Moi Elyounoussi og Manolo Gabbiadini, mens Shane Long er ute.

Wolverhampton har imponert og bør ha gode vinnersjanser mot bortesvake Southampton. 1,67 i hjemmeodds er en slags dokumentasjon på hvor bra serieåpning Wolverhampton har hatt og er ikke akkurat raus hjemmeodds. Som singelspill duger den ikke, så vi kombinere Wolves med en annen hjemmeseier fra Premier League.

Everton - Fulham H 1,70 (spillestopp kl 15.55)

Everton hang veldig godt med i bortemøtet mot Arsenal sist søndag, men et effektivt Arsenal-lag tok bedre vare på sjansene og vant 2-0. Everton har faktisk kun vunnet en av sine seks første seriekamper og røk 1-3 mot kapable West Ham i forrige hjemmekamp. 1-1 mot Huddersfield i hjemmekampen før der igjen, mens Southampton ble slått 2-1 i lagets første hjemmekamp denne sesongen. Leverte flotte 10-4-5 på Goodison forrige sesong. Yerry Mina, Phil Jagielka og Seamus Coleman er fortsatt ute.

Nyopprykkede Fulham står i likhet med Everton med kun en seier hittil. Den kom i tredje serierunde hjemme mot Burnley (3-1). Forventede bortetap mot både Tottenham (1-3) og Manchester City (0-3), mens det ble poengdeling mot Brighton og samtidig er det det eneste bortepoenget hittil. 12-5-6 på bortebane i Championship forrige sesong. Alfie Mawson og Neeskens Kebano er de to eneste fraværene for Fulham.

Everton har fått dårlig betalte hittil og vi laget full tillit lørdag. 1,70 i hjemmeodds er snaut, men duger greit i en dobbel med seier til Wolverhampton. Totalodds på denne favorittdobbelen 2,84.

