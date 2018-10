Wolverhampton lar seg ikke stoppe

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Sju Premier League-kamper på lørdagskupongen

Oddsdobbel 2: Helgrønt på Molde

Oddsdobbel 3: Vi tror Fredrikstad sikrer kvalikspill

Oddstips PL: West Ham er lørdagens beste outsiderspill

Oddstips PL: Aguero er et mareritt for Burnley

Målscorerspill Chelsea - United: Hazard viser ellevill form

Oddstips Premier League lørdag: Derfor tror vi på Chelsea-seier

Oddstips PL: Mitrovic senker Cardiff i nedrykksduellen

Oddstips PL: Newcastle må slite for poengene

V75 Momarken: Gulljackpot i herlig millionomgang

V65 Leangen: Deilig jackpotkveld på Leangen

V4/V5 Klampenborg: Galoppfest med Oliver

Lørdag er det endelig klart for Premier League-fotball igjen etter landslagspausen. Det er hele åtte kamper som skal spilles og storkampene er naturligvis Chelsea mot Manchester United. I Championship er det full runde og det er også to kamper i Eliteserien her hjemme lørdag. Det er ellers en rekke spennende kamper i norsk 2 og 3. divisjon både i toppstrid og bunnstrid. I Italia, Spania og Tyskland er det også en rekke spennende kamper og det er er både ishockey og håndball her hjemme.

Wolverhampton - Watford H 1,70 (spillestopp kl 15.55)

Nyopprykkede Wolverhampton har tatt Premier League med storm og bortetapet mot Leicester i andre serierunde (0-2) er Wolves eneste tap hittil. Klarte 1-1 borte mot Manchester City og kom tilbake fra 0-1 underlege borte mot Manchester United til 1-1. Sterk borteseier mot Crystal Palace i siste serierunde. Wolverhampton har kunnet stille samme startellever i samtlige åtte seriekamper. 2-2-0 hjemme på Molineux. Manager Nuno Espirito Santo har ingen nye skader eller karantener og kan dermed stille uforandret startellever for niende seriekamp på rad.

NB! Husk å spille Lotto. Ca 14 millioner kr i førstepremiepotten lørdag. Lever kupongen her!

Watford med fire strake seire, men har som ventet fått mer problemer etterhvert og kun tatt ett poeng på sine fire siste seriekamper. Grufullt 0-4 tap hjemme mot Bournemouth i den siste serierunden. Kun spilt tre bortekamper og har en seier, en uavgjort og ett tap på disse. Forsvarsspillerne Christian Kabasele og Jose Holebas må begge sone karantene.

Wolverhampton er ubeseiret hjemme og forblir nok det etter lørdagens kamp. 1,70 på hjemmeseier er nok litt snaut, så vi må kombinere denne med en kamp fra Championship.

Aston Villa - Swansea H 1,85 (spillestopp kl 15.55)

Med 1-6-3 på de ti siste seriekampene og altså kun en seier, var det slutt på tålmodigheten for Villa-ledelsen og Steve Bruce fikk sparken. Brentfords suksessmanager Dean Smith har tatt over. Villa vant sine to første seriekamper og står med totalt 3-6-3 og 15 poeng. Ligger helt nede på 15. plass, men det er ikke mer enn ti poeng opp til serieleder Sheffield United. Hjemme på Villa Park er det kun blitt ett tap (2-3-1). Kaptein James Chester er tilbake etter karantene og også spissen Scott Hogan er friskmeldt.

Helt mot spillets gang mått Swansea se seg slått 2-3 hjemme mot Ipswich i siste serierunde. Henger likevel brukbart med og står med totalt 17 poeng. Det gir en foreløpig 11. plass før helgens runde og opp til tabelltoppen er det kun åtte poeng. 2-3-1 totalt på bortebane. Swansea må unnvære Wilfried Bony og Jefferson Montero.

Fun fact i denne. Aston Villa har vunnet alle fem hjemmekampene de har spilt mot Swansea utenfor Premier League. Men disse kampene ble spsilt i perioden 1936-1972.

Uansett med ny manager inn, viktige spillere tilbake og hjemmebane skal det være gode muligheter for hjemmeseier på Villa Park. 1,85 på hjemmeseier er akseptabel odds og spilles i kombinasjon med seier til Wolverhampton. Totalodds på denne dobbelen 3,27.

Klikk her for å levere spillet