Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips 1 Europa League: Herlig odds på Dynamo Kiev

Oddsdobbel: Zenit jakter avansement

Oddstips 2 Europa League: Salzburg og Gulbrandsen jakter kvartfinale

V4 Bjerke: Bjerke byr på fine spilleløp i lunsjen

V75 Momarken: Enorme summer i spill på lørdag

Nettavisens tabelltips: Slik ender Eliteserien - ifølge oss

Alle åtte returkampene i åttedelsfinalene i Europa League er å finne på torsdagens langoddsprogram og det er flere høyinteressante objekter. I tillegg starter NM-semifinalene i ishockey her hjemme der Storhamar tar imot Frisk Asker i første kamp av best av sju. Som vanlig er det også en rekke kamper i NHL natt til fredag. Skiskytterne skal i aksjon i Holmenkollen og det er verdenscup sprint for både menn og kvinner. Det er også verdenscupavslutning i alpint i Åre og der står det Super G for både kvinner og menn på programmet i dag. Raw Air pågår som kjent for fullt og i ettermiddag er det renn i Granåsen i Trondheim.

Zenit St. Petersburg - RB Leipzig H 2,45 (spillestopp kl 18.55)

Zenit vant som kjent Rosenborgs gruppe i fjor høst etter å ha vunnet fem av seks gruppespillkamper, men ble altså holdt til 1-1 av Rosenborg på Lerkendal. Tapte 0-1 borte mot Celtic i den første 16-delsfinalen, men hadde full kontroll hjemme i returoppgjøret og vant 3-0 der. I hjemlig serie har laget innledet med to strake 0-0 kamper etter vinterpausen og Mancinis lag er nede på 5. plass der, ti poeng bak serieleder Lokomotiv Moskva. 6-2-2 totalt på hjemmebane. Emanuel Mammana er skadet, mens Leandro Paredes er tilbake etter å ha mistet oppgjøret forrige torsdag med karantene.

Tyske RB Leipzig ble nummer tre i sin gruppe i Champions League i fjor høst og med tanke på at de øvrige lagene i den gruppen var Besiktas, Porto og Monaco var nok det litt skuffende for RB Leipzig. Tapte tre av seks gruppespillkamper der. Tok seg litt overraskende av Napoli i 16-delsfinalen etter å ha vunnet 3-1 borte, men røk 0-2 i returmøtet hjemme. Ligger på 6. plass i hjemlig serie med totalt 40 poeng og har ikke mer enn seks poeng opp til Schalke på 2. plass. Moderate 4-3-6 på bortebane i serien.

Marcel Halstenberg er langtidsskadd, mens Ademola Lookman er cup-tied.

Zenit er solide hjemme og 2,45 ser ut som veldig flott odds på hjemmeseier og spilles.

Dynamo Kiev - Lazio over 2,5 mål - 1,72 (spillestopp kl 18.55)

Her står det altså 2-2 etter det første møtet i Roma, ettersom Dynamo Kiev fikset utligningsmålet 11 minutter før fullt tid. Dynamo Kiev tok seg videre fra gruppespillet etter å ha vunnet sin gruppe som ellers bestod av Partizan Beograd, Young Boys og Skenderbeu. Med andre ord ingen spesielt tøff gruppe. Tok seg videre fra 16-delsfinalen på bortemålsregelen mot greske AEK Athen. I hjemlig liga er laget seks poeng bak serieleder Shaktar Donetsk, men på hjemmebane er laget ubeseiret (10-2-0). Georgi Bushchan, Serhiy Sydorchuk og Vladyslav Kalitvintsev er alle trolig ute for hjemmelaget, mens Denys Garmash må sone karantene for rødt kort i den første kampen sist torsdag.

Lazio er i ferd med å gjennomføre en solid sesong i Serie A, selv om det kun er blitt ett poeng på de to siste seriekampene. Røk 0-1 hjemme mot Juventus nest sist og skuffet vel noe med kun å klare 2-2 borte mot svakt plasserte Cagliari søndag. Ligger på 4. plass i serien med totalt 53 poeng og har meget solide 9-3-3 på bortebane. Martín Cáceres er eneste spiller ute for Lazio.

Vi har anbefalt spill på hjemmeseier i en annen tipsartikkel, men det skal også være meget gode sjanser for at denne blir målrik. Lazio har en målforskjell på 35-22 på sine 15 spilte bortekamper i Serie A, og det er snitt på formidable 4,46 mål per bortekamp. Samtlige tre bortekamper i gruppespillet gikk også over, og med tanke på at det står 2-2 etter det første oppgjøret, betyr det at vil være kjør fra første minutt her. 1,72 på over 2,5 mål er flott odds og kombineres med seier til Zenit St. Petersburg og gir oss en totalodds på 4,21.