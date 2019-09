11 ting du må vite før helgens Premier League-runde

Vi har samlet 11 biter med informasjon det er greit å ha med seg før helgens runde i Premier League.

1. Manchester United har en liten spisskrise. Etter 8 mål på 6 kamper er det et skadeutsatt angrep på laget. Marcus Rashford og Anthony Martial er begge skadet. Det betyr sannsynligvis at Mason Greenwood er spiss for laget.

2. Skadelisten til Norwich City ser ut som et lite mareritt, men det er håp om at Tim Krul, Ralf Fahrmann, Vranic og kanskje også Tettey er mulige. Brighton har en minst like lang skadeliste. Brighton skal spille borte mot Chelsea, mens Norwich reiser for å møte Crystal Palace.

3. Sheffield United tar imot Liverpool på lørdag. Sist de møttes på Bramall Lane ble det 1-1 den 19.august i 2006. Robbie Fowler utlignet på straffe for Liverpool, mens Bob Hulse sendte hjemmelaget i ledelsen. Liverpool har spilt tre kamper mot Sheffield United i Premier League på bortebane, men har ikke vunnet. Det ble tap 0-1 i 1992, 1-2 i 1994 og 1-1 i 2006. Sist gang Liverpool vant på Bramall Lane var i 1990. Det var også noe annet klubben sist vant rundt de tider.

4. De tre store favorittene til å få sparken i Premier League er: Marco Silva hos Everton, Ole Gunnar Solskjær hos Manchester United og Mauricio Pochettino hos Tottenham. Everton skal spille hjemme mot Manchester City, mens Solskjærs menn får besøk av Arsenal. På papiret har Tottenham enklest motstand: Southampton. Likevel: Taper Tottenham mot Southampton kan det begynne å bli stygt for London-laget. Southampton er for øvrig ett av lagene som har bommet på flest store sjanser til nå i år: 12, det samme som Liverpool.

5. Laget som er nummer to på formtabellen er West Ham med 3 seire og 2 uavgjort på de siste fem kampene. Motstander lørdag er Bournemouth som har 3 0 2 på siste 5 kamper. West Ham hadde ingen god midtuke med tap mot Oxford. Null scoringer, null store målsjanser og to avslutninger fra innenfor motstanders boks er fasit for Sebastian Hallers to siste kamper for West Ham var vurderingen av vår fantasyekspert.

6. Ingen har sendt flere pasninger enn Toby Alderweireld i Tottenham til nå i Premier League. Det er som oftest forsvarsspillere på denne listen, eller defensive midtbanespillere som Rodrigo og Jorginho. De som ligger dypt, og ofte har ballen. Hvilken tre spisser tror du har flest pasninger? Salah, Firmino og Mané. I helgen har nok Liverpool ballen mye igjen, og det ville overraske mange om ikke de fortsatt er på topp tre etter helgen.

7. Apropos statistikk: Ingen i Premier League har skutt mer enn Sergio Agüero i år: 25 ganger. Det har endt i 8 mål. Forsvarsspilleren med flest skudd er Evertons Lucas Digne, han har skutt 10 ganger. Han har ikke scoret i år (men det har 14 forsvarsspillere, 3 av dem spiller på Liverpool).

8. Burnley er laget som har sendt klart færrest pasninger i år med 1 831, det er i snitt 333 pasninger færre i hver kamp enn Manchester City som er på toppen av listen. Laget ligger likevel på en 9.plass på tabellen.

9. Leicester møter Newcastle på den eneste søndagskampen. Craig Pawson, dommeren i kampen, dømte sin første kamp i Premier League med nettopp Newcastle i 2013. Han har bare dømt Liverpool mer enn Newcastle (16 mot 17 kamper). Fjorårets kamp endte med seier 1-0 til Newcastle. Ayoze Pérez laget målet. Han spiller nå for Leicester.

10. Det er bare to lag som ikke har vunnet noen kamper i Premier League før helgen: Wolverhampton og Watford. De to lagene møtes på Molineux Stadium lørdag.

11. Etter at Ole Gunnar Solskjær ble permanent manager for Manchester United har laget spilt 18 kamper. Det har endt i 5 seire, 5 uavgjort og 8 tap. Laget har scoret 17 mål, og sluppet inn 25. Blir det tap mandag blir det tidenes dårligste start for laget i Premier League.