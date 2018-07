13 spillere du bør se opp for i årets Premier League

Sommer betyr at klubbene i Premier League handler som en tenåring som har fått fri tilgang til et kredittkort uten maksgrense.

Det vi har gjort er å ta en kikk på disse nye spillerne noen dager før overgangsvinduet stenges torsdag 9.august, dagen før Premier League starter.

Spiller du fantasy kan du sikkert prøve å følge ekstra godt med, det finnes nemlig noen virkelig godbiter her. Det er nemlig en av vurderingene vi har brukt som grunnlag for å være med på listen.

1. Naby Keita (Liverpool, 7.5)

Det er mye offensiv kraft i Liverpool, men denne motoren kommer til å bli sentral i sesongen som kommer. 14 mål og 12 målgivende på to sesongen for Leipzig. Husk likevel at det også har vært 16 gule og 2 røde kort...

2. Alireza Jahanbakhsh (Brighton, 7)

Den iranske midtbanespilleren kommer med imponerende tall inn i Premier League. 21 mål og 13 målgivende i serien for AZ Alkmaar gjorde han til den første asiatiske spilleren som har vært toppscorer i noen større toppdivisjon i Europa. Han er en offensiv spiller som er plassert på midtbanen i fantasy, og kan derfor være noen du bør notere deg bak øret.

3. Alisson (Liverpool, 5.5)

Er det en ting Alisson virkelig gjør godt så er det redninger, og det gir poeng i fantasy. Det var bare tre lag som slapp inn færre mål enn Liverpool i fjor, og laget har forsterket først og fremst den defensive stammen i laget.

4. Riyad Mahrez (Manchester City, 9)

Dette er jo ikke en ny spiller i Premier League. Mahrez spilte for Leicester forrige sesong. En av spillerne som har hanket inn flest fantasypoeng de siste årene spiller nå for et mye bedre lag.

5. Josh Murphy (Cardiff, 5)

Kantspiller som Cardiff hentet fra Norwich før sesongen, offensiv fra midtbanen er han en spiller som skyter mye og kommer til mange sjanser. Laget totalt 9 mål for Norwich i sesongen som gikk.

6. James Maddison (Leicester, 6.5)

Nok en spiller som kom fra Norwich, offensiv midtbanespiller som banket inn 14 mål forrige sesong for sitt gamle lag. Er kun 21 år gammel, og er garantert en engelskmann du vil høre mye om i årene som kommer.

7. Mohamed Elyounoussi (Southampton, 6.5)

Nordmannen kommer fra Basel før årets sesong hvor det ble 12 mål i serien forrige sesong. Siden han har spilt såpass lenge i norsk søkelys er det kanskje vanskelig å huske at han bare er 23 år gammel. Offensiv, men på midtbanen i fantasy - det er alltid en fin kombinasjon.

8. Martin Dubravka (Newcastle, 5)

Dubravka kom egentlig på lån i januar, men siden han signerte på overgang i sommer tar vi ham med. Den store målvakten er førstekeeper for Newcastle som under Benitez er defensivt orientert. Arsenal slapp for eksempel inn fire mål mer enn Newcastle forrige sesong.

9. Andriy Yarmolenko (West Ham, 7)

Midtbanespilleren har noe å bevise etter en ikke helt suksessfull overgang til Bundesliga. Var særdeles målfarlig for Dynamo Kiev før han kom til Tyskland, og det er fullt mulig han fortsetter der. En outsider til å ta mange poeng, og spesielt interessant siden han står som midtbane i spillet.

10. Jean Michael Seri (Fulham, 5,5)

Seri kommer fra Nice til Fulham før denne sesongen, og har på tre år der hatt 21 målgivende. Han har også 12 mål på 103 seriekamper, så det er offensiv kraft fra midtbanen i landslagsspilleren til Elfenbenskysten.

11. Jannik Vestergaard (Southampton, 5)

Tror du Southampton limer relativt godt igjen bakover er dette en midtstopper du kan vurdere. Southampton holdt nullen ofte i fjor, og 198cm høye Vestergaard har scoret i omtrent hver trettende kamp i sin karriere. Han vil garantert lage mye trøbbel for lagene som Southampton møter på cornere og frispark.

12. Stuart Armstrong (Southampton, 5.5)

Om Armstrong er kvitt skadeproblemene som ødela forrige sesong hos Celtic kan dette være veldig spennende. Han laget 15 mål på 31 kamper i sesongen 2016/17, noe som lover godt for fantasypoeng.

13. Rui Patricio (Wolverhampton, 4.5)

Det er litt gambling med målvakter for lag som har rykket opp, men Portugals landslagskeeper har mye kvalitet. Skulle Wolves slite vil det bli mange redninger. Laget slapp inn 39 mål på 46 kamper i Championship sist sesong.

