17 fakta om Premier League du kanskje ikke visste

Ventetiden er snart over, men for å korte den ned har vi samlet noen fakta om vår serien vi elsker: Premier League.

1. Det første målet i Premier League ble scoret av Brian Deane. Han laget målet i den første kampen i den nye serien, mot Manchester United. I samme kamp laget han like godt ett mål til, og Sheffield United vant kampen 2-1.

2. Målet til Manchester United ble for øvrig scoret av Mark Hughes, som da var det første målet til laget i Premier League.

3. Mark Hughes har vært manager for 6 klubber i Premier League: Blackburn, Manchester City, Fulham, QPR, Stoke og Southampton.

3. Apropos Sheffield United, i deres andre kamp i Premier League kom det første målet til Liverpool. Det ble scoret av Mark Walters. Liverpool vant den kampen 2-1, og Brian Deane scoret i den kampen også. Det andre målet til Liverpool ble laget av Paul Stewart.

4. Spilleren som har laget flest mål i Premier League totalt er Alan Shearer med 260. Nærmest ham av aktive spiller nå er Jermaine Defoe, men han er 98 mål bak.

5. Den som har flest kamper er Gareth Barry. Han har spilt kampene for Aston Villa, Manchester City, Everton og West Bromwich Albion. Totalt 653 kamper.

6. Av aktive spillere i Premier League (Barry spiller nå i championship) er det Jermaine Defoe som er nærmest. Han har 492 kamper.

7. Barry er for øvrig også den spilleren som har registert flest pasninger. 20 616 totalt.

8. Forrige sesong var det Granit Xhaka som hadde flest. 3 116.

9. Laget som har spilt mest uavgjort er Everton. 287.

10. Det er også Everton som har tapt flest kamper. 351.

11. Flest seire har Manchester United med 629.

12. Den eldste spilleren som har spilt i Premier League var John Burridge. Han var 43 år og 162 dager da han stod i mål for Manchester City i 1995. Burridge debuterte i 1969 for Workington, og spilte totalt for 29 klubber. Han avsluttet for øvrig karrieren i 1997.

13. Flest mål i en sesong med 38 kamper har Mohamed Salah med 32 mål.

14. Han har også rekorden i flest kamper han har scoret i på en sesong: 24

15. Da sesongen var 4 kamper lengre laget både Alan Shearer og Andy Cole 34 mål på en sesong, dog ikke den samme.

16. Flest mål av en innbytter i en kamp er 4. Innbytteren kom innpå etter 72 minutter i kampen på stillingen 4-1, og begynte ikke å lage mål før etter 80 minutter. Laget var Manchester United (som vant 8-1), motstanderen Nottingham Forest. Spilleren Ole Gunnar Solskjær. Norske Jon Olav Hjelde spilte for øvrig for hjemmelaget Forest i den kampen.

17. Apropos Gareth Barry. Han har også rekorden for fleste gule kort i Premier League. 103.