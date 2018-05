20 fakta du kan imponere med før FA-cupfinalen

Det er Chelsea som møter Manchester United i årets FA-cupfinale. Vi har samlet en haug med fakta om finalen, cupen og lagene som du vel strengt tatt egentlig ikke trenger å vite.

1. Chelsea har laget 12 mål på veien til finalen

2. Manchester United har laget... 12 mål på veien til finalen

3. Chelsea har sluppet inn 2 mål, mot Norwich og Leicester

4. Det eneste laget Manchester United har sluppet inn mot var Tottenham i semifinalen

5. Dommer i denne kampen er Michael Oliver, han vil få hjelp av VAR (videodømming)

6. Toppscorer i årets FA-cup er Will Grigg. Han spiller for Wigan. Det er mulig Romelu Lukaku går forbi han, men da må han laget tre mål. Grigg har nemlig syv mål. Lukaku 5.

7. Sist lagene møttes i FA-cupen var i 2006/7-sesongen, da vant Chelsea 1-0

8. Chelsea slo Manchester United 1-0 på hjemmebane i årets Premier League

9. Manchester United vant 2-1 hjemme

10. Chelsea har 7 triumfer i FA-cupen. Sist var i 2011/12-sesongen. Den gangen var Roberto Di Matteo manager for Chelsea, og Juan Mata ble kåret til banens beste. Det var for øvrig Liverpool som var laget Chelsea slo.

11. Manchester United vant FA-cupen i 2015-16. Den gangen vant mannskapet til Louis van Gaal 2-1 etter ekstraomganger. Wayne Rooney ble kåret til banens beste, og Juan Mata ble byttet ut etter 90 minutter for United.

12. Den første FA-cupen ble for øvrig spilt i 1872. Wanderers slo Royal Engineers 1-0. Førstnevnte klubb er fra London, og ble lagt ned i 1887. Klubben gjenoppstod i 2009. Royal Engineers er klubben til ingeniørene i den britiske hæren.

13. Wanderers spilte i fem cupfinaler mellom 1872 og 1878. de vant alle.

14. Av lagene som er mest kjent nå var det Blackburn Rovers som første gang kom til en finale i 1882. Da tapte laget mot Old Etonians. Fra 1883-1886 vant do Blackburn alle finalene.

15. Manchester United vant sin første FA-cup i 1909. Laget har vunnet 1 gang mindre enn Arsenal.

16. Chelsea vant sin første i 1970, og har vunnet like mange ganger som Liverpool.

17. Laget som har tapt flest finaler er for øvrig Everton (8)

18. ... og laget som har spilt flest finaler uten å vinne er Leicester (4)

Find more statistics at Statista

19. Juan Mata har for øvrig vunnet FA-cupen de to gangene vi nevnte over.

20. Norsk Tipping har Manchester United som favoritter til kampen med 2.40 i odds, så vidt foran Chelsea med 2.70