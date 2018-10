22-åring vant over 800.000 i Eurojackpot

En 22 år gammel kvinne fra Skien vant 828.180 kroner i Eurojackpot fredag kveld.

- Tenk plutselig å vinne 828.180 kroner! Jeg er bare kjempeglad, sier hun på telefon til Norsk Tipping. Skienskvinnen sier hun skal investere pengene i bolig, og kanskje en ferietur.

- Jeg har ikke ord. Jeg har alltid blitt så glad når andre har vunnet i spill, så jeg tenkte at det også kunne skje meg. Så skjedde det! Dette åpner muligheter for meg. Jeg skal bruke pengene fornuftig, og investere dem i bolig. Men jeg skal kose meg litt også, kanskje det blir en fin ferietur, fortsetter 22-åringen.

Følgende tall ble trukket ut fredag 5. oktober:

Hovedtall: 32 - 12 - 44 - 49 - 15

Stjernetall: 5 - 7

Ingen prikket inn alle tallene denne fredagen, dermed vokser premien. Neste helg vil førstepremiepotten være på ca 580 millioner kroner.

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)