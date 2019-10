5 legendariske kamper mellom Manchester United og Liverpool

De to lagene fra nabobyene har vært rivaler siden 1895. Vi har tatt en kikk på fem av de legendariske kampene mellom lagene som ble spilt før andre verdenskrig.

1. 12. oktober 1895: 7-1 på Anfield

I 1895 het Manchester United Newton Heath, og Liverpool hadde eksistert i 3 år. Bortelaget var noe eldre, og hadde blitt stiftet i 1878. Likevel ble ikke laget med i ligaen før samme år som Liverpool ble stiftet. Den nylig nedrykkede laget Liverpool (hadde kommet sist i 1.divisjon sesongen før) møtte et bortelag som hadde kjempet om kvalifisering til den øverste divisjonen i sesongen som gikk.

10 000 tilskuere møtte opp på Anfield for å se lokaloppgjøret hvor bortelaget kom som mulig favoritt. Ikke minst fordi hjemmelaget slet med mange skader. Manager for hjemmelaget, irske John McKenna, viste likevel råd. En del reserver ble hentet inn, og Liverpool vant kampen 7-1 etter to mål av Frank Becton, Harry Bradshaw og Fred Geary samt ett fra Jimmy Ross. Trøstemålet for bortelaget kom fra Joseph Cassidy, som fem år senere lagde to mål mot Liverpool igjen. Da for Manchester City.

Liverpool vant andredivisjon på målforskjell foran Manchester City, og vant playoff slik at laget spilte i 1.divisjon året etter.

Dette er den største seieren til Liverpool mot Manchester United.

2. 7. februar 1903: 2-1 på Bank Street

Den første seieren til Manchester United mot Liverpool kom i FA-cupen i 1903. Jock Peddle banket inn to mål for hjemmelaget foran 15 000 tilskuere. Laget vant til tross for at de etter at Liverpool reduserte til 2-1 fikk en mann utvist (Harry Stafford, mannen som året før hadde reddet klubben ved å få lokale forretningsmenn til å investere i laget som da også skiftet navn). Det ble likevel bråstopp i neste runde for Manchester-laget da de møtte et annet lag fra Liverpool. Everton slo nemlig ut laget med 3-1 to uker senere. Vinneren av FA-cupen det året ble for øvrig Bury.

Liverpool lå for øvrig i divisjonen over Manchester United da kampen ble spilt.

Old Trafford i 1911, fra omspillet i FA-cupfinalen

3. 25. mars 1908: 7-4 på Anfield

11 mål i en og samme fotballkamp er relativt sjeldent, og da ligaleder Manchester Unietd kom til Anfield i mars 1908 var det få som trodde på at en slik kamp som dette. Joe Hewitt sendte Liverpool i ledelsen etter kun 4.minutter, før Bill mcPherson scoret sitt første av totalt tre etter 9.minutter. Ved pause stod det 4-1, og selv om bortelaget reduserte til 4-2, senere 6-3 og så 6-4 ble det seier til Liverpool med 7-4.

Manchester United ble seriemestere etter endt sesong for første gang. Liverpool endte på en 8.plass, 14 poeng bak.

The Spion Kop på Anfield i 1928

4. 5. mai 1928: 6-1 på Old Trafford

Den største seieren for Manchester United mot Liverpool kom i 1928. Begge lag slet mot bunnen av tabellen, og det var langt opp til seriemester Everton da lagene møttes i mai. Et Liverpool-lag som hadde slitt en hel sesong på bortebane ble rundspilt på Old Trafford. Joseph Spence laget hat-trick, Bill Rawlings banket inn to mål og Jim Hanson laget ett mål for Manchester United. Liverpools trøstemål ble satt inn av Gordon Hodgson.

4. 21. november 1936: 2-5 på Old Trafford

Det hadde gått over 5 år siden de to lagene hadde spilte mot hverandre. Den forrige kampen var i 1931, en seier 4-1 for Manchester United på Old Trafford. En seier som ikke hjalp hjemmelaget til å unngå nedrykk, og da det ikke ble opprykk til den gjeveste divisjonen før i 1936 fikk lagene en lang pause. Sesongen som hadde gått (1935/36) var ingen strålende sesong for bortelaget med kun tre poeng ned til nedrykk på en 19.plass. Det var derfor knyttet stor spenning til det som var et skikkelig bunnoppgjør i den gjeveste divisjonen i England. Med Matt Busby i forsvaret for Liverpool laget Liverpool-spiss Fred Howe hat-trick, og selv ikke med mål fra både Tom Manley og Ernie Thompson fra hjemmelaget var det noen tvil: Liverpool gikk seirende fra oppgjøret. Sesongen endte med nedrykk for Manchester United, 2 poeng bak Bolton på en 20.plass. Liverpool endte 3 poeng foran nedrykket til hjemmelaget med en 18.plass. Manchester City ble seriemester.

5. 6. mai 1939: 0-2 på Old Trafford

Dette var den siste kampen mellom de to lagene før andre verdenskrig brøt ut. Den neste sesongen ble avbrutt på grunn av den tyske invaderingen av Polen.

I denne kampen spilte også Matt Busby for Liverpool, men de store overskriftene gikk til Johnny Hanlon på Manchester United som laget begge målene til hjemmelaget. Det var to av tolv mål han lagde den sesongen. Under andre verdenskrig ble Hanlon krigsfange i Tyskland, og satt tre år i tysk fangenskap fra 1942 til 1945. Han gjenopptok sin fotballkarriere etter andre verdenskrig uten å få særlig mye spilletid under den tidligere Liverpool-spilleren Matt Busby. Kanskje som hevn fra da han løp fra ham to ganger rett før krigen?