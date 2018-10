850 millioner i Eurojackpot: Får vi norsk rekordvinner fredag?

Ingen spillere klarte å prikke inn de fem rette hovedtallene og de to stjernetallene sist fredag.

Nå har førstepremiepotten nådd taket på 90 millioner euro - eller cirka 850 millioner norske kroner med dagens kurs. Det betyr at førstepremiepotten ikke kan legge ytterligere på seg.

32 millioner

Det overskytende beløpet blir skjøvet ned til andrepremiepotten, som dermed vil legge på seg mer enn vanlig om førstepremiepotten ikke går fredag 26. oktober.

Andrepremiepotten er nå på ca. 32 millioner kroner.

Premierekorden hos Norsk Tipping ble satt i fjor høst. En nordmann vant 441,3 millioner kroner i Eurojackpot. Får vi en norsk alenevinner fredag, blir det altså tidenes rekordpremie i Norge.

Husker telefonen

- Jeg husker denne augustkvelden fortsatt som det var i går. Det var når jeg leste opp beløpet for mannen som vant; 441.287.335 kroner, at jeg innså hvor mye penger det faktisk er. Når potten er så stor som nå, er vi spent på om vi får en norsk rekordvinner fredag. Vinnerteamet er klare for oppdraget med å ringe og ta oss godt av den heldige, sier vinneransvarlig i Norsk Tipping, Ingrid Roterud Mathisen.

Som vanlig trekker vi ut en norsk spiller som vinner én million kroner og et reisegavekort på 100.000 kroner.

Din tur denne uken?

Spill Eurojackpot her før fredag kl. 19.00.

PS! Som grasrotgiver kan du velge et lag eller forening en forening som får sju prosent av din spillerinnsats, uten at det går utover din premie eller dine vinnersjanser. Bli grasrotgiver, du også!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for andrepremien er 1:6 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)