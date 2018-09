9 grunner for at Liverpool slår PSG

De to lagene har bare møtt hverandre to ganger før kveldens oppgjør på Anfield. Du kan lese om hvordan det gikk sist de to lagene møttes her.

1. Jürgen Klopp har taket på Tuchel, faktisk er det den manageren Klopp i snitt har gjort det best mot.

2. Venstreback Bernat har knapt spilt kamper de siste tre sesongene, og skal møte Salah.

3. Gianluigi Buffon og Marco Verratti er utestengt

4. Paris Saint-Germain har slitt på bortebane mot gode lag i Champions League. Sist de vant mot et høyt ranket lag var mot Chelsea 9.mars 2016

5. Liverpool har en overlegen hjemmestatistikk både i serien og i fjorårets Champions League

6. PSG er gode offensivt, men dårligere defensivt med et offensiv forsvar. Skulle du valgt motstandertype for Liverpools spillestil ville du valgt PSG

7. For å sammenligne spiller PSG ganske likt som Manchester City, bare for å dra denne over to punkter

8. Liverpool har ess i ermet, og er nesten skadefrie. PSG har både skader og utestengelser

9. De essene er igjen sultne for å vise seg fram siden Liverpool knapt har byttet på laget i årets sesong.

Som en bonus, dette går ikke på Anfield:

