9 grunner til hvorfor United slår Liverpool

Det er duket for mange ukvemsord fra tribunene når Liverpool entrer hjemmebanen til Manchester United lørdag klokken 13.30. Kampen er for øvrig den 200nde offisielle kampen mellom de to lagene.

1. De seks siste kampene i serien mellom Liverpool og Manchester United har endt med tre uavgjorte og tre seire for de røde djevlene.

2. Sist Liverpool vant i serien mot Manchester United var i 2014. Målscorere den gangen var Steven Gerrard, som har lagt opp, og Luis Suarez, som spiller i Barcelona.

3. Manchester United har kun ett hjemmetap i år, og har vunnet 11 av 14 kamper.

4. På de tre siste sesongene har United kun tapt fire kamper på hjemmebane.

5. Ingen lag har sluppet inn færre mål på hjemmebane enn Manchester United i år (6) i serien

6. Jose Mourinho har vært manager 26 ganger mot Liverpool. Av disse har 15 vært i serien. Han har tapt kun to ganger (3-1 med Chelsea i 2015 og 2-0 med Chelsea i 2007).

7. Nemanja Matic har møtt Liverpool 9 ganger. Liverpool har kun vunnet 1 gang (2-1 i 2016).

8. Liverpool har kun 15 seire på 90 kamper på Old Trafford.

9. Manchester United har ikke tapt hjemme siden 10.desember. Da mot Manchester City.

PS! Sjokkerende nok har Norsk Tipping en hjemmeodds på 2.45 og en borteodds på 2.55 - det kan være penger å tjene på det.