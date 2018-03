Ajer takker Rodgers for utviklingen: - Helt avgjørende

SANDVIKA (Nettavisen): - Det har vært noen måneder med masse spilletid og stor utvikling nå. Det har vært veldig artig.

Kristoffer Ajer smiler og er i godt humør når han treffer Nettavisen før den mulige landslagsdebuten mot Australia fredag.

Det er mange grunner til at han bør være blid og fornøyd.

Landslagsuttaket er én ting, men den siste tiden i Celtic har vært fenomenal for den lovende unggutten, som nå er fast inventar på klubbens førstelag og hylles for prestasjonene.

Fikk SMS-er av Rodgers

Nøkkelen til suksessen er ifølge Ajer evne til å trene, evne til å lære og en god dose tålmodighet.

Han takker også manager Rodgers for at han har blitt en mye bedre fotballspiller på kort tid.

- Han er utrolig nøye med å «se» alle spillerne han har i gruppa, og da jeg var på lån i Kilmarnock fikk jeg ofte tilbakemeldinger. Jeg dro også stadig til Lennoxtown (Celtics treningsanlegg) og gikk gjennom klipp fra kamper jeg spilte i Kilmarnock, og oppfølgingen jeg fikk mens jeg var på lån var helt avgjørende for at jeg skulle føle at det var mulig å utvikle meg og komme tilbake til Celtic og få spilletid, sier Ajer til Nettavisen.

Selv om han spilte for en annen klubb, ble han likevel fulgt tett opp av Rodgers ukentlig.

Stadig tikket det inn SMS-er fra Rodgers etter kamper Ajer hadde spilt. Der fikk han klar beskjed om hva som var bra og hva som måtte forbedres.

- Jeg fikk tydelige tilbakemeldinger både fra Rodgers og resten av støtteapparatet, bekrefter Ajer.

FORNØYD MED SJEFEN: Kristoffer Ajer roser Brendan Rodgers for god oppfølging det siste året.

- Hvordan er han som manager i Celtic, er han mye involvert en til til, eller fokuserer han på de store avgjørelsene og overlater detaljene til assistentene?

- Han er på feltet hver eneste økt, og det er veldig viktig for ham å være med og se og hjelpe alle spillerne. Han krever 100 prosent av spillerne hver eneste dag, og når man er inne i et sånt miljø der alle vil utvikle seg hele tiden, da utvikler man seg selv også, mener Ajer.

Fått respekt hos Celtic-spillerne

Han har som en av klubbens yngste i A-stallen kommet inn og kapret en plass i førsteelleveren. Langt mer rutinerte spillere har blitt henvist til benken denne sesongen. Men foreløpig har han ikke opplevd noe negativt knyttet til hans bråe fremgang.

- Nei, jeg føler egentlig ikke det. Celtic har en vanvittig vinnermentalitet, og det handler om å vise at du har noe der å gjøre. Du må vise at du har lyst til å trene og bli bedre, og det gjorde jeg fra første stund. Jeg ville vise at jeg ville bli god nok til å spille i klubben. Det respekterer dem, mener han.

19-åringen, med en fortid i Start og LSK, har gjort suksess som midtstopper og satser fullt og helt på den posisjonen.

- Lært meg A-B-C innen stopperspill

Det har lenge vært planen for Ajer, som har Frode Kippe som barndomshelt, å gå et hakk tilbake på banen og omgjøre seg fra midtbanespiller til stopper.

SLIK, KRISTOFFER: Kristoffer Ajer får instrukser av landslagsassistent Per Joar Hansen.

Han forteller at han har fått tett oppfølging underveis for å lære stopperrollen skikkelig.

- Jeg har vært veldig heldig som har kommet inn i en så fin gruppe i Celtic, med en manager og et fantastisk støtteapparat som har tatt hånd om meg og egentlig lært meg A-B-C innen stopperspill. De har vært veldig fokusert på meg under øktene og fortalt meg hva jeg bør gjøre bedre, og både Kolo Touré og John Kennedy (Celtic-assistenter og tidligere toppstoppere) har hjulpet meg masse på feltet både før og etter øktene, forteller Ajer.

Etter hver kamp går nordmannen sammen med Celtic-trenerne gjennom situasjoner han har vært involvert i, og på den måten lærer han hva som var bra, og hva som bør gjøres annerledes.

Men selv om stopperollen kanskje er den mest teoretiske av alle på en fotballbane, har det gått smertefritt å lære seg den i «voksen» alder for den 19 år gamle sværingen fra Rælingen.

- Jeg har sett mye fotball opp gjennom årene, så det har gått raskere enn jeg hadde trodd, det skal jeg ærlig innrømme. Men jeg spilte også mye i en dyp midtbanerolle tidligere, så det er litt likt også, påpeker han.

TRENER: Her er Ola Kamera og Kristoffer Ajer før privatlandskampen mot Australia.

Skrinlegger studieplaner

Ajers opprinnelige plan var lenge å studere medisin ved siden av karrieren som toppfotballspiller. Men nå har han snudd – og velger heller å gå «all in» på fotballen.

- Ja, men med to-tre kamper i uka blir det litt mye, selv for en offensiv kropp som meg. Jeg har tatt seks fag på videregående som privatist, det har vært greit, men et fullt medisinstudie hadde vært komplisert med tanke på at det måtte blitt på Glasgow Universitet og alt mulig. Jeg venter til jeg kommer tilbake til Norge, forteller han.

Journalisten David Friel dekker Celtic tett for The Scottish Sun. Han har latt seg imponere kraftig av den 196 cm høye nordmannen.

- Kristoffers prestasjoner har vært veldig bra for en spiller i hans alder. Han er fortsatt fersk, og har mye å lære, men har taklet presset ved å spille for Celtic bedre enn flere erfarne spillere gjør. Han har vært veldig rolig, og posisjoneringen hans blir bare bedre og bedre. Han er også veldig god til å ta ballen med ut av forsvaret. Alt i alt har han vært strålende, sier Friel til Nettavisen.

- Har overrasket alle

Han forteller at alle i Skottland, etter lånet i Kilmarnock, visste at Ajer hadde stort potensial.

- Men det er en annen test å spille for Celtic. Selv et uavgjortresultat er for dårlig, og det er mye mer trykk på spillerne. Kristoffer har håndtert dette veldig bra, og noen ganger glemmer man hvor ung han er. Modenheten hans har overrasket alle, sier Friel.

Selv om Ajer har fått mye tillit i det siste, og har gjort sakene sine bra, er ikke reporteren sikker på at det blir like mye spilletid i tiden som kommer.

- De neste ukene blir interessante. Celic har hatt skader og suspensjoner i forsvar, men disse spillerne, som Boyata, Simunovic, Lustig og Compper, blir alle tilgjengelige igjen. Kristoffer står overfor en stor utfordring når det gjelder å beholde plassen på laget, men sånn er det alltid i Celtic, påpeker han.

GOD STEMNING: Det er en ung landslagstropp som er samlet i Oslo. Her er Mats Møller Dæhli,Sigurd Rosted, Kristoffer Ajer og Fredrik Midtsjø.

Kontrakten hans med Celtic går ut 2020, og i skotsk presse spekuleres det i at Celtic allerede ønsker å forlenge avtalen. Men Ajer selv stresser ikke med en forlengelse.

Han stresser heller ikke med å ta en plass på landslaget. Akkurat som i Celtic vil han være tålmodig og gjøre seg fortjent til trenerens tillit når den kommer.

- Jeg vet det er veldig mange gode fotballspillere her, og det er Norges beste fotballspillere jeg står sammen med. Det er veldig spennende for meg å komme inn nå, jeg har kommet raskt inn i spillergruppa og Lagerbäck og støtteapparatet har tatt veldig godt imot meg. Jeg er tålmodig, men jeg vil vise meg frem også, og det håper jeg at jeg får mulighet til, sier han.

Imponert Lagerbäck

Lagerbäck har nå hatt sine første dager med Ajer. Han er også positiv etter å ha møtt 19-åringen personlig for første gang.

- Det jeg er blitt fortalt, stemmer veldig bra. Jeg har ikke pratet så mye med ham, jeg pleier ikke å gjøre det første gang. Men ut fra lagmøter, trening og det lille vi har pratet sammen, lever han opp til det ryktet han har. Han virker å ha en veldig stabil personlighet, og selv om han er ung ser han bra ut på trening, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Ajer kan få sin landslagsdebut mot enten Australia fredag, eller Albania mandag.

Kampstart mot Australia er 18.00. Kampen spilles på Ullevaal.

