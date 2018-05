Alexander Rybak er storfavoritt i semifinalen

Det var de største favorittene som gikk videre fra den første semifinalen i årets MGP. Østerrike, Estland, Kypros, Litauen, Israel, Tsjekkia, Bulgaria, Albania, Finland og for noen litt overraskende Irland er klare.

Av disse landene er Kypros og Israel to av favorittene til å vinne hele greia, sammen med vår egen Alexander Rybak. Problemet er selvfølgelig at Norge foreløpig ikke er klare for finalen.

Atten land skal kjempe om finaleplass torsdag, hvor Norge er først ute.

- Knallsterk leveranse fra Alexander og hans drømmeteam på scenen. Enorm respons fra publikum i salen sa MGP-sjef Stig Karlsen til NRK etter semifinalen.

Sammen med Sverige er Norge superfavoritter til å gå videre fra semifinalen. Oddsen til Norsk Tipping gir begge 1.02, som er veldig lavt. Tror du derimot Rybak ryker ut får du 7.75 ganger igjen din innsats.

Du finner odds på alle sangene her

Tror du Rybak vinner finalen kan du sette spill på det nå, til 4.30 ganger pengene. Favoritten på Hamar er likevel Kypros, som har 3.35 i odds.