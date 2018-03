Alexandra (31) spilte Lotto for første gang, ble millionær

Akkurat det skjedde med Alexandra Dahlen (31) fra Levanger. Hun ble trukket ut som den ekstra vinneren blant de som spilte Lotto for første gang i perioden mellom 18. februar og 3. mars.

- Dette er helt surrealistisk

Norsk Tipping ringte den heldige vinneren og utga seg først som blomsterbud mandag morgen. På ettermiddagen kom leveransen på døra, men det var noe helt annet enn 31-åringen noen gang kunne drømme om.

- Du har spilt Lotto for første gang, og vunnet 1 million kroner, forteller vinneransvarlig i Norsk Tipping Ingrid Roterud Mathisen, og overrekker sjekken som bevis.

- Å herregud, tuller du? Seriøst, tusen takk, er det eneste den sjokkerte millionæren får fram med en gang.

Norsk Tipping blir med inn når Dahlen forteller den glade nyheten til mannen og resten av familien, selv om hun ikke kunne tro det var sant ennå selv.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette var uventet. Jeg ringte mannen for å høre om det var han som hadde bestilt blomster til meg, men det var det ikke. Jeg har også ei venninne det har hendt at sender blomster, men det var ikke hun heller. Da begynte jeg å lure på hvem som var den hemmelige beundreren, forteller 31-åringen og gliser når hun skjønner at det var Norsk Tipping som trengte en dekkhistorie.

- Det hele er litt surrealistisk. Det er ikke hver dag du får besøk av et team som gir deg 1 million kroner.

- Nå blir drømmen virkelig

Mannen har vært trofast Lotto-spiller i mange år, men kona har ikke hatt noe tro på egne vinnersjanser. Inntil nå.

- Jeg ble overtalt til å kjøpe en Lotto-kupong av Thomas Olsen (kjøpmann) på Narvesen i Magneten kjøpesenter der jeg jobber. Så takk til han, sier 31-åringen og gliser.

Nå skal flere drømmer realiseres for familien Dahlen.

- Vi skal ta over gården her etterhvert, og drømmer om å få to bad. Nå blir drømmen virkelig. I tillegg blir det nok en ferietur til varmere strøk.

Den heldige vinneren var for øvrig en av over 13.000 spillere som leverte Lotto for første gang i perioden 18. februar til 3. mars.