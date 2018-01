Alexis Sánchez klar for Manchester United

Alexis Sánchez forlater Arsenal, og har signert for Manchester United. Samtidig går midtbanespiller Henrikh Mkhitaryan motsatt vei. Det bekrefter Manchester-klubben.

Sanchez har helt siden i fjor sommer blitt koblet med en overgang bort fra Arsenal og selv om det lenge så ut til at chileneren skulle velge Manchester City, var det til slutt United som kapret stjernen.

- Ville spille for Mourinho



Angrepsspilleren gleder seg over at overgangen endelig er i boks.

- Jeg er henrykt over å få bli en del av en av verdens største klubber. Jeg har tilbrakt tre og et halvt fantastiske år hos Arsenal, og jeg tar med meg gode minner fra klubben og supporterne, sier Sanchez i et intervju med sine nye arbeidsgiver.

Chileneren forteller at han ikke kunne si nei til tilbudet fra Manchester United.

- Muligheten til å spille på denne historiske arenaen, samt det å jobbe med Jose Mourinho var noe jeg ikke kunne avslå. Jeg er veldig stolt av å være den første chileneren som får spille for Uniteds førstelag. Jeg håper at jeg kan vise fans over hele verden hvorfor klubben ønsket å hente meg, forklarer Sanchez.

Også United-manager Mourinho er fornøyd med å ha sikret seg angriperen.

- Alexis er en av verdens beste angripere. Han komplimenter vår gruppe med veldig unge og talentfulle angrepsspillere, sier Mourinho.

Jaktet av flere



I engelsk presse har det blitt spekulert i at Sánchez vil tjene solide 400.000 pund i uken hos sin nye klubb.

Angriperen hadde kun et halvt år igjen av kontrakten sin med Arsenal, og kunne slik sett gått vederlagsfritt til en ny klubb etter sesongen.

Sánchez har ikke spilt de siste kampene for Arsenal. Det ga signaler om at en overgang var nært forestående for chileneren.

Også i hele fjor sommer verserte det rykter om at chileneren kunne være på vei vekk fra Emirates Stadium. Klubber som PSG og Juventus ble nevnt i forbindelse med 29-åringen da, i tillegg til Manchester City.

Sánchez ankom Arsenal fra Barcelona i 2014. Siden den gang har han vært med å vinne FA-cupen to ganger (2015 og 2017), og ble utnevnt til årets lag av spillerne i Premier League i 2014/2015-sesongen.

Han har tidligere spilt for klubber som Udinese, Colo Colo og River Plate. Sanchez står med 119 landskamper og 39 mål for Chiles landslag.

Chiles nummer syv blir dermed første mann inn porten for Manchester United i januarvinduet.