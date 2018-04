Alle faktaene du trenger før  Manchester United mot Tottenham

Storkampen lørdag er mellom Manhester United og Tottenham i FA-cupen på det som faktisk er Tottenhams hjemmebane i år, Wembley.

Lagene har møtt hverandre 10 ganger før i cupen, hvor hvert lag har gått videre 5 ganger hver.

Jose Mourinho kan være på vei mot sitt andre cupgull i FA-cupen (han vant med Chelsea i 2006-7), mens Pochettino aldri har vunnet noe. Den tidligere argentinske landslagsmidtstopperen håper nok at troféskapet hos Tottenham, og sitt eget, kan fylles med noe etter denne sesongen.

Tottenham har vunnet FA-cupen 8 ganger, sist i 1991. Paul Stewart laget mål for Spurs i den kampen før Nottingham Forests Des Walker avgjorde kampen på overtid med et selvmål. Manchester United har 12 seire i FA-cupen, sist i 2016.

Statistikken mellom lagene er i Uniteds fordel - 89 seire, 48 uavgjort og 51 tap.

På de fem siste kampene mellom lagene har Tottenham vunnet 3. Sist i januar.









Spillere som har spilt for begge lag

Den som du i dag har mest forhold til som har spilt for både Tottenham og Manchester United er sannsynligvis Michael Carrick. Opprinnelig var han en West Ham-spiller, men ble kjøpt av Tottenham i 2004 (West Ham lå da i Championship). Det ble bare to sesonger i Spurs før Martin Jol solgte han til Alex Ferguson som en erstatter for Roy Keane. Den gangen var han klubbens sjette dyreste spiller.

En annen spiller som har flyttet nordover fra London til Manchester er Dimitar Berbatov. Opprinnelig hadde Spurs akseptert et bud fra City, men bulgareren ville ikke dit. Berbatov laget 46 mål på to sesonger for Tottenham og 56 mål på fire hos United.

En spiller som har gått fram og tilbake som en strikk mellom klubbene er Teddy Sheringham. Han gikk til United da han var 31 år, etter noen veldig suksessfulle år i Spurs. Suksess ble det også i United før han gikk tilbake til Spurs igjen som 35-åring. Visste du for øvrig at Sheringham har 13 mål for Djurgården?

Legendariske kamper

Ikke overraskende er det spilt noen kamper det er verdt å minnes mellom to så gode lag. Vi har plukket ut noen det er vel verdt å kikke litt på.

Dessverre fant vi ikke klipp fra

Skader på lagene

Rose, Walker-Peters og Winks er skadet for Tottenham. Walkers-Peters kan være tilgjengelig til kampen. For United er det bare Romero som er på skadelisten.

Oddsen

Tottenham er favoritter til å gå videre med 1.55 i odds mot Uniteds 2.15, skal vi tro Norsk Tipping. Samme tippested har resultatet 0-1 til Tottenham som mest sannsynlig etter 1-1 ved fulltid. Skal vi tolke de oddsene så er det vel ekstraomganger på vei.

Favoritt til å få kort er Herrera (3,25), mens ikke overraskende det er Harry Kane som gjerne også scorer uten å være borti ballen som er oddsfavoritt på å lage mål (2,00).

Hvem viser kampen mellom Manchester United og Tottenham?

Du kan se kampen på Viaplay eller Viasat4.

Avspark er 18.30

