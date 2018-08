Alle nordmenn som har spilt i Premier League

Hvis du begynner å telle antall nordmenn som har spilt i Premier League på fingrene dine vil du raskt gå tom for fingre. I en så god liga er det ikke dårlig det.

Vi har tatt en kikk på spillerne som har minimum fått en seriekamp i Premier League, og som har norsk statsborgerskap. Vi garanterer deg at det er mange du har glemt. Listeen er alfabetisk, på etternavn.

Trond Andersen (Wimbledon)

Trond Andersen var en av de virkelig store spillerne i eliteserien i Norge i 1999 (han ble årets spiller i VG i 1999) da han ble hentet fra Molde til Wimbledon. Han kom til et lag ledet av Egil Drillo Olsen, som tok med seg Wimbledon ned fra det øverste nivået i England. Han spilte 36 kamper for Wimbledon i sin eneste sesong i Premier League.

Martin Andresen (Wimbledon, Blackburn)

Martin Andresen har to opphold i Premier League for to forskjellige lag. En av flere nordmenn som ble kjøpt til Wimbledon av Drillo i 1999, men i motsetning til Trond Andersen ble han ingen suksess. Kun 14 kamper før han ble utlånt og senere solgt til Stabæk.

Som Stabæk-spiller ble han i 2004 utlånt til Blackburn i Premier League fra februar til august. Han spilte 11 seriekamper i utlånet.

Da det ble kjent at Peter Schmeichel skulle slutte i Manchester United gikk Guardian gjennom de beste målvaktene i Premier League. En av dem var Espen Baardsen. De andre var David Seaman, Mark Bosnich og Nigel Martyn. Datoen var 21.november 1998.

Espen Baardsen (Tottenham, Everton)

Baardsen begynte som ung spiller i Tottenham, og fikk sin debut i 1997 mot Liverpool på Anfield. Han fikk totalt 23 Premier League-kamper for Tottenham. Han ble solgt til Watford, og så lånt til Everton hvor han kun fikk 1 kamp. Han la opp som 25-åring for å jobbe med finans.

Eirik Bakke (Leeds, Aston Villa)

Bakke kom fra Sogndal til Leeds i 1999, og spilte for laget i Premier League fram til 2004. Det ble totalt 119 kamper i den øverste divisjonen før Leeds rykket ned. I sesongen 2005-6 var han utlånt til Aston Villa, og fikk da 14 Premier League-kamper. Totalt 143 kamper.

Det britiske fotballbladet FourFourTwo plasserte Henning Berg på en 83.plass over de beste utenlandske spillerne i Premier League. Skjermbilde fra kåringen.

Henning Berg (Blackburn, Manchester United)

Blackburn hentet Berg fra Lillestrøm i 1993, og ble den første spilleren som vant Premier League med to klubber. Etter fem sesonger i Blackburn ble han kjøpt av Manchester United, hvor han spilte i fire sesonger. Riktignok kun en kamp i den siste sesongen hvor han ble utlånt til Blackburn i deres opprykk igjen til Premier League. Han ble i Blackburn i to sesonger til. Berg har totalt 275 kamper i den øverste divisjonen.

Jo Inge Berget (Cardiff City)

Jo Inge Berget har 1 kamp i Premier League, en kamp han fikk i 2014. Han ble kjøpt i januarvinduet fra Molde av Ole Gunnar Solskjær, som da var manager for Cardiff. Totalt har Berget spilt 11 minutter i Premier League, i en kamp mot Hull City.

Stig Inge Bjørnebye (Liverpool, Blackburn)

Bjørnebye ble kjøpt til Liverpool av Graeme Souness fra Liverpool i 1992, og var i klubben fram til 2000 (inklusive lån til Rosenborg og Brøndby). Da kjøpte Graeme Souness Bjørnebye til Blackburn. Venstrebacken fikk 162 kamper i Premier League, og den offisielle statistikken viser også 2 mål og 26 målgivende. Begge målene kom for øvrig i 1996/97-sesongen for Liverpool, og begge mot Middlesbrough.

Lars Bohinen var den første spilleren i Premier League som kommuniserte direkte med fans og media gjennom egen hjemmeside. Den ble drevet av Norske Sportsprofiler, senere icons.com. Andre spillere som var med var Øyvind Leonhardsen og Vegard Heggem. Her fra The Observer i England, 13.august 2000. Twitter kom i 2006, Facebook i 2004, og blogging rundt 2003. Norske Sportsprofiler ble startet av Kjetil Siem og artikkelforfatteren.

Lars Bohinen (Nottingham Forest, Blackburn, Derby)

Bohinen ble hentet til Nottingham Forest fra Young Boys som 24-åring, og Forest rykket opp fra nest øverste nivå i hans første sesong. Han ble en sesong i PL med opprykkslaget før Blackburn kjøpte ham. I 1998 bladde Derby opp penger for Bohinen, og han ble der til hans kontrakt ble kansellert i 2001. Bohinen står med 155 kamper i Premier League, og 15 mål.

Daniel Braaten i Premier League, i kamp mot Birmingham.

Daniel Braaten (Bolton)

Daniel Omoya Braaten ble hentet til Bolton fra Rosenborg i 2007, og laget sitt eneste mål i Premier League bare tre uker etter at han signerte. Braaten ble ingen suksess. Han endte med kun 6 Premier League-kamper, alle som innbytter, før han gikk til Toulouse.

Bjørn Otto Bragstad (Derby)

Bragstad ble hentet fra Rosenborg i 2000 da han var landslagsspiller for Norge, men fikk kun 12 kamper i Premier League for Derby sesongen 2000/2001 som kjøpte ham for 23,5 millioner kroner.

John Carew (Aston Villa, Stoke)

Carew kom til Premier League i januar 2007, i bytte med Milan Baros med Lyon. I sin første sesong for Aston Villa ble det 11 kamper og 3 mål (Baros laget på sin side 4 mål på 12 kamper). I sin femte sesong i Villa ble han utlånt til Stoke. Carew har 123 kamper i Premier League, 38 mål og 10 målgivende.

Mats Møller Dæhli (Cardiff)

Det kunne blitt Manchester United for Mats Møller Dæhli, men han kom aldri videre fra ungdomslaget. Istedenfor ble han hentet til Molde, og da Solskjær ble manager i Cardiff tok han også med seg Dæhli, som endte med 13 kamper i Premier League og ett mål.

Adama Diomande (Hull)

Diomande kom til Hull fra Stabæk, som var hans åttende klubb som 25-åring. Laget rykket opp til Premier League i hans andre sesong, og han fikk 22 seriekamper (9 som innbytter) som ga 2 mål. Diomande ble med Hull ned til championship forrige sesong, men gikk i sommer til Los Angeles FC.

Magnus Wolff Eikrem (Cardiff)

Wolff Eikrem stod i Premier League-stallen til Manchester United, men fikk aldri noen kamper for laget. Cardiff og Solskjær hentet ham i janaur 2014, og han fikk 6 kamper i Premier League. Kun en av dem var fra start. Han ble frigitt i desember 2014.

Omar Elabdellaoui (Hull City)

Unggutt for City, men da Manchester, som ikke slo igjennom i Manchester kom til Premier League på lån i januar 2017. Han fikk 8 kamper, en som innbytter i Premier League.

Jan Åge Fjørtoft (Swindon, Middlesbrough, Barnsley)

Det var Swindon som hentet Jan Åge fra Rapid Wien til England i 1993, og han laget 12 mål i sin første sesong i serien på 36 kamper. Det var likevel ikke nok, og Swindon rykket ned. Han gikk til Middlesbrough i 1994, og ble med på opprykk. To sesonger i Premier League med Middlesbrough ga 33 kamper og 7 mål. I 1997, etter en tur om Sheffield United, kom han til Barnsley og fikk 15 nye kamper i Premier League (6 mål). Totalt har Fjørtoft 84 kamper og 25 mål registrert i Premier League.

Jostein Flo (Sheffield United)

Flo ble hentet fra Sogndal i 1993, og fikk 33 kamper i sin ene sesong i Premier League da Sheffield United rykket ned. Han laget 9 mål på de kampene, samt hadde 4 målgivende.

Tore André Flo (Chelsea, Sunderland)

Flo kom til Chelsea fra Brann sommeren 1997, og spilte i klubben fram til november 2000. 112 kamper og 34 mål ble fasiten. To år senere signerte han for Sunderland, hvor han fikk 29 nye kamper og laget 4 mål. Totalt har Flo 141 kamper og 38 mål i Premier League.

Frode Grodås (Chelsea)

Frode Grodås ble hentet til Chelsea i 1996 fra Lillestrøm, og fikk 21 seriekamper på to år i klubben. Selv om han gikk til Tottenham etter Chelsea-oppholdet fikk han ingen kamper der så han står med 21 kamper i den øverste divisjonen i England. Det er likevel verdt å ta med at han stod for Chelsea i deres FA Cup-finale i 1997, en kamp hvor han holdt nullen mot Middlesbrough.

Alf-Inge Håland (Nottingham Forest, Leeds, Manchester City)

Håland kom til Premier League fra Bryne i 1993, og gikk videre til Leeds i 1997. Tre år senere signerte han for Manchester City, men hans karriere der ble kort etter et overfall på banen av Roy Keane. Håland står registrert med 181 kamper i Premier League og 18 mål.

Kristoffer Hæstad (Wigan)

Hæstad ble lånt ut til Wigan fra Start i 2007, hvor han fikk 2 kamper med en som innbytter.

Erik Hagen (Wigan)

Hagen ble også lånt ut til Wigan, men han fra Zenit St. Petersburg i 2018. Panzer-Hagen fikk kun en kamp, borte mot Portsmouth. Så vidt vi vet er han likevel den eneste spilleren med kamper for Liv/Fossekallen som har spilt i Premier League.

Gunnar Halle (Oldham, Leeds, Bradford)

Oldham hentet høyreback Halle fra Lillestrøm i 1991, og gjorde sine saker særdeles bra for laget. Det ble 64 kamper i Premier League for Oldham før han i 1996 ble kjøpt av Leeds. I tre sesonger der ble det 69 kamper i toppdivisjonen før Bradford ga ham 51 kamper fra 1999. Totalt har Halle 184 kamper i Premier League, 10 mål og 14 målgivende.

Brede Hangeland (Fulham, Crystal Palace)

Hangeland fikk totalt 252 kamper i Premier League for Fulham og Crystal Palace, førstnevnte lag hentet ham fra København i januar 2008. Han ble for øvrig kåret til banens beste i sin debut den 29.januar. Hangeland står med 11 sesonger i toppdivisjonen, selv om han la opp kort tid inn i den siste uten å spille en kamp.

Vegard Heggem (Liverpool)

Høyreback Heggem kom til Liverpool fra Rosenborg i 1998, og ble en attraktiv offensiv back for laget. Etter to suksessfulle sesonger i klubben slet han med skader etter EM i 2000, og kom aldri tilbake for fullt. Han la opp i 2003, og endte med 54 kamper i Premier League på sine fem sesonger.

Markus Henriksen (Hull City)

Markus kom først på lån fra Az Alkmaar i august 2016, men overgangen ble permanent senere. Han rykket ned med Hull, og står foreløpig med 15 kamper i Premier League. Han er kaptein på Hull i championship nå.

Jon Olav Hjelde (Nottingham Forest)

Som så mange andre norske spillere kom Hjelde fra Rosenborg. Han signerte for Nottingham Forest i 1997, og spilte i Premier League i 1998/99. I løpet av den sesongen fikk han 17 kamper.

Abidsalam Ibrahim (Manchester City)

Ibrahim har en kamp i Premier League, som innbytter for Manchester City i 2010. Han var syv år i klubben, men det ble ingen flere kamper i den øverste divisjonen. Kampen var for øvrig mot Liverpool, og endte 0-0.

Kåre Ingebritsen (Manchester City)

City hentet Ingebritsen i 1992 fra Rosenborg. Han ble to sesonger i City, og fikk 15 Premier League-kamper.

Steffen Iversen (Tottenham, Wolves)

Iversen kom til Tottenham i 1996 fra Rosenborg. Fire dager etter sin siste kamp for Rosenborg (før 16 år senere) debuterte han, og det endte med 7 sesonger i London før han gikk til Wolves. Iversen har 159 kamper i toppdivisjonen, 40 mål.

Stig Johansen (Southampton)

Johansen dro langt sør i England da man ønsket seg en ny spiss. Mannen de hentet kom fra Bodø/Glimt, og var født i Kabelvåg. Han endte på 6 kamper i Premier League, 5 av dem tap for Southampton og forlot toppserien uten å lage mål.

Topp-klistremerkene med Erland Johnsen. Du kan finne andre slike ved å besøke de offisielle nettsidene.

Erland Johnsen (Chelsea)

Chelsea kjøpte Erland Johnsen fra Bayern München i 1989. Han var totalt åtte sesonger i klubben, hvorav han i en av sesongene ble kåret til årets spiller (1995). På de fem sesongene han spilte i Premier League fikk han 114 kamper, og 1 mål.

Ronny Johnsen (Manchester United, Aston Villa, Newcastle)

Det er ikke lett å huske at Ronny faktisk spilte for tre forskjellige klubber i Premier League. Han kom til Manchester fra Besiktas i 1996 (1,2 millioner pund), og var 6 år i klubben. Han signerte for Aston Villa i 2002, hvor han var i to år før han avsluttet sin engelske karrière i Newcastle. Johnsen vant Premier League tre ganger, og har totalt 151 kamper i Premier League. Johnsen debuterte for øvrig som innbytter for Roy Keane.

Christian Kalvenes (Burnley)

Bergenseren Kalvenes kom fra Dundee United til Burnley i 2008 på fri overgang, og var viktig da laget rykket opp til Premier League. Han var ikke like viktig i Premier League, og fikk kontrakten sagt opp i april i sesongen etter kun 6 kamper. Tre av dem som innbytter.

Azar Karadas (Portsmouth)

Karadas kom på lån fra Benfica til Portsmouth i 2005, og han fikk 20 kamper for laget. Deriblant ett mål, et vidunderlig mål mot Bolton i en kamp som endte 1-1.

Joshua King (Bournemouth)

Ungdomsårene var King i Manchester United i England, men det ble aldri noen Premier League-kamper for ham der. Den første kampen i toppdivisjonen kom den 8.august 2015 for Bournemouth, og han står før sesongen med 100 kamper og 30 mål i serien. I desember i sin debutsesong scoret han seiersmålet mot sin gamleklubb, Manchester United.

Bjørn Tore Kvarme (Liverpool)

Nok en spiller som kom fra Rosenborg. I 1997 kjøpte Liverpool midtstopperen, og han fikk tre sesonger sammen med scouserne. Totalt ble det 45 kamper i Premier League før han ble solgt til Saint-Etienne.

Øyvind Leonhardsen (Wimbledon, Liverpool, Tottenham, Aston Villa)

Fire forskjellige klubber har Øyvind Leonhardsen spilt for i Premier League, 186 kamper og 30 mål. Det starter i Wimbledon i 1994, etter en overgang fra Rosenborg. Liverpool hentet ham i 1997, og han var der fram til Tottenham kjøpte ham i 1999. Etter noen sesonger i London igjen avsluttet Loe sin britiske karrière i Birmingham og Aston Villa. For deg som liker tall kan vi også ta med at Leo fikk 16 gule kort på kampene.

Andreas Lund (Wimbledon)

Det er ofte Lund som dras fram med den med kortest karrière i Premier League av nordmenn, men det er ikke helt med rette. Riktignok ble det ikke lenge han var der, men han scoret både mot Chelsea og Arsenal på sine 12 kamper. Lund kom fra Molde.

Claus Lundekvam (Southampton)

Ni Premier League-sesonger med Southampton ble det for Lundekvam etter at han signerte fra Brann i 1996. Han endte med 290 seriekamper. Det ble bare ett seriemål. Mot Wolverhampton.

Pål Lydersen (Arsenal)

Lydersen ble signert fra Start i 1991, og var i Arsenal i fire sesonger. Han endte med 8 kamper i Premier League.

Thomas Myhre (Everton, Sunderland, Charlton)

Liverpool-klubben Everton hentet Myhre til England fra Viking i 1997, men Myhre slet med å få fast plass på laget etter en skade og etter flere utlån ble han solgt til Besiktas. En sesong i Tyrkia førte til ny overgang til Premier League og Sunderland i 2002. Han slet med skader i klubben, men fikk to kamper i Premier League etter at de rykket opp. En kort tur til Fredrikstad førte så til overgang til Charlton hvor han var fram til 2007. 21 kamper ble det i Premier League der, og med sine 70 kamper for Everton endte Myhre på totalt 93 toppdivisjonskamper i England. Han holdt nullen i 33 av dem.

Erik Nevland (Manchester United, Fulham)

Et veldig godt quizspørsmål er hvilke to klubber i Premier League som Nevland har spilt for. Han ble nemlig hentet av Manchester United i 1997 som 19-åring, og fikk også en kamp for laget (innbytter mot Southampton). Åtte år etter at han forlot United kom Nevland tilbake til Premier League etter å ha vært innom FC Groningen og Viking (igjen). To sesonger i Fulham ga 52 kamper i serien, de fleste fra benken. Totalt ble det 9 mål.

Roger Nilsen (Sheffield United, Tottenham)

Nilsen kom direkte inn på laget til Sheffield United da han kom i 1993, men klarte ikke å forhindre at laget rykket ned. Det ble 22 kamper i Premier League etter at han kom i november. Han forlot Sheffield i 1999 på gratis overgang til Tottenham. Der fikk han tre kamper før han gikk til Sturm Graz.

Håvard Nordtveit (West Ham)

Selv om han var fire år i Arsenal ble det aldri noen Premier League-kamp, men etter en del år i Tyskland fikk han sin debut for West Ham i 2016. Han endte på 16 kamper, 1 mål.

Runar Normann (Coventry)

Coventry signerte Runar Normann i 1999, men fire år i klubben ga ingen stor suksess. Det ble bare 8 kamper i Premier League for mannen fra Harstad.

Egil Østenstad (Southampton, Manchester City, Blackburn)

29 mål har Østenstad på sine 121 Premier League-kamper. Det startet for Southampton i 1996 etter en overgang fra Viking. I 1999 ble det Blackburn, før han var på et kort lån i Manchester City. Det var for øvrig Graeme Souness som signerte Østenstad til Southampton. Han var faktisk toppscorer for Southampton i 1998-99 med kun 7 mål.

Jonathan Parr (Crystal Palace)

Parr kom til Crystal Palace i 2011 fra Aalesund, og Oslogutten fikk sine kamper i toppdivisjonen i 2013/14-sesongen. Det endte med 15 kamper.

Morten Gamst Pedersen (Blackburn)

Gamsten ble hentet fra Tromsø til Blackburn av Graeme Souness. På sine ni år i Blackburn spilte han 297 Premier League-kamper, laget 34 må og fikk 39 målgivende.

Tore Pedersen (Oldham, Blackburn, Wimbledon)

Fotballnomaden Tore Pedersen har spilt for tre kamper I Premier League. Det startet med Oldham i 1993, så ble det Blackburn i 1997 før det var Wimbledon i 1999. Mellom disse oppholdene spilte han i japansk liga, Tippeligaen og Bundesligaen. 14 klubber har vi registrert at han har vært innom før han la opp i 2005. Selv med tre klubber har han ikke mer enn 21 kamper i Premier League.

Bjørn Helge Riise (Fulham)

Riise ble hentet til Fulham i 2009 fra Lillestrøm. Tre sesonger i klubben ga 15 kamper i Premier League.

John Arne Riise (Liverpool, Fulham)

Riise ble hentet fra Monaco til Liverpool i 2001, og var 7 år i klubben. Han gikk til Roma i 2008, og var der fram til Fulham hentet ham i 2011. I 2014 forlot han Fulham for APOEL. Riise har 335 kamper i Premier League, og laget 21 mål.

Petter Rudi (Sheffield Wednesday)

Rudi kom til Sheffield fra Molde, etter et lån i Perugia. Han ble kjøpt av David Pleat, og var tre sesonger i klubben. Rudi står med 76 kamper i Premier League, og 7 mål.

Ståle Solbakken (Wimbledon)

Solbakken kom til Wimbledon i 1997, og fikk kun seks kamper og ett mål. Etter en krangel med Joe Kinnear ble han solgt til Aalborg året etter.

Ole Gunnar Solskjær (Manchester United)

Solskjær ble hentet fra Molde i 1996, og han laget 18 mål i sin debutsesong i Premier League. Solskjær forlot United som spiller i 2007 etter 235 kamper i Premier Leauge, 91 mål. Han tok også med seg seks ligamesterskap, som er rekord for en utlending i Premier League.

Trond Egil Soltvedt (Coventry, Southampton)

Vossingen Soltvedt kom til Coventry fra Rosenborg, og gikk videre til Southampton i 1999 to år senere. Han har totalt 87 seriekamper i Premier League.

Ragnvald Soma (West Ham)

West Ham kjøpte Soma i 2001, men han ble ingen stor suksess med kun 7 seriekamper på 1,5 sesong.

Alexander Sørloth (Crystal Palace)

Sørloth står med fire seriekamper etter overgangen fra FC Midtjylland. Han jakter på sin første scoring kommende sesong.

Ståle Stensaas (Nottingham Forest)

Stensaas fikk sine 7 kamper i Premier League på utlån fra Rangers i 1999 med Forest.

Frank Strandli (Leeds)

Strandli ble ingen stor suksess i Leeds, og endte på 14 kamper og 2 mål på to sesonger i Premier League.

Jo Tessem (Southampton)

Tessem ble hentet fra Lyn i 1999 for 600 000 pund. Han var i Southampton i seks år før han gikk tilbake til Lyn. Midtbanemannen endte på 110 kamper.

Alexander Tettey (Norwich)

Tettey har vært med Norwich i Premier League to ganger. I de tre sesongen har han fått med seg 71 kamper.

Erik Thorstvedt (Tottenham)

Thorstvedt var i Premier League i slutten av sin Tottenham-karrière. Han fikk 60 kamper i toppdivisjonen før han måtte legge opp på grunn av ryggplager.

Fredrik Ulvestad (Burnley)

Ulvestad kom til Burnley fra Aalesund i 2015. Han fikk 7 Premier League-kamper.

