Bamba (33) har aldri spilt i Premier League: - Bedre enn verdens dyreste

TABELLTIPSET: 20.-PLASS - CARDIFF

Sol Bamba er 33 år gammel.

Han har spilt fotball i Frankrike, Skottland, Italia, England og Tyrkia og står med over 40 landskamper for Elfenbenskysten. Han har vært med i to VM-sluttspill og vært tapende finalist i Afrikamesterskapet.

Først denne sesongen får midtstopperen sin debut i Premier League. Bamba var selve hjertet i et Cardiff-forsvar som kun slapp inn 39 mål i The Championship sist sesong, og ble tatt ut på årets lag i ligaen.

Til tross for spill med klubber som Leicester, Leeds og nå Cardiff i England, har han aldri tidligere spilt høyere enn på nest øverste nivå.

Nå blir han trolig en viktig brikke når den walisiske klubben skal gjøre et forsøk på å beholde plassen i Premier League, etter opprykket i vår. Dette er første gang Cardiff er oppe i det gjeve selskap, siden de rykket ned etter kun én sesong oppe i 2014, da under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.

- Bedre enn van Dijk

Nå er det ringreven Neil Warnock som leder klubben og basert på hans tidligere uttalelser, har han klokketro på sin 33 år gamle stopper.

Warnock hevdet nemlig forrige sesong at Bamba på visse områder er like god, og til og med bedre, enn Liverpools Virgil van Dijk. Nederlenderen ble sist sesong verdens dyreste midtstopper da han gikk til de røde.

- Jeg synes Bamba er litt bedre enn van Dijk, i det defensive. Van Dijk er bedre med ballen, men han er ikke en bedre forsvarsspiller enn Sol Bamba, sa Warnock i et intervju med BBC i desember 2017.

- Jeg mener at van Dijk har mer selvtillit med ballen i beina, og det ser kanskje penere ut, men han er ikke bedre defensivt, gjentok han.

Cardiff-manageren fortalte videre at han har god kjennskap til Liverpool-stopperens kvaliteter, og at det ikke er uten grunnlag at han gjør sammenligningen. Han har tidligere forsøkt å hente van Dijk.

- Da jeg var manager i Palace, så var van Dijk en stopper vi ønsket å hente (da i Celtic) og jeg foreslo at vi skulle kjøpe ham for 6 millioner pund.

BEDRE? Neil Warnock mener at Sol Bamba er bedre defensivt enn Virgil van Dijk, verdens dyreste midtstopper.

- Sjefsspeideren vår sa at han ikke var rask nok. Han spilte i skotsk fotball på den tiden og speideren mente han ikke kom til å komme opp på det nivået vi ønsket. Jeg håper han fikk med seg overgangen, den speideren. 75 millioner pund? Jeg måtte smile da jeg så det, sa Warnock.

«Frieri» på banen

At manageren har høye tanker som sin forsvarskjempe, er det ingen tvil om og det er ikke tilfeldig at Bamba endte opp sammen med Warnock.

Da den omstridte og frittalende 69-åringen tok over som Cardiff-manager i 2016, var Bamba én av de første spillerne han tok kontakt med.

Warnock hadde i lengre tid beundret 33-åringen, til tross for at Bamba ofte ble latterliggjort for sine prestasjoner i tidligere klubber. Spesielt under tiden i Leeds måtte stopperen tåle en del kritikk og gikk fra å være kaptein, til å bli et fjerdevalg på stopperplass under sin tid der.

- Jeg snakket med Sol ute på banen da han spilte i Leeds og jeg var manager i Rotherham, og sa «jeg skulle ønske du spilte for meg». Så viste det seg at vi begge sto uten jobb den påfølgende sommeren. Jeg ringte ham og sa «uansett hvor jeg drar, så skal du bli med», og her er vi, sa Warnock i et intervju med den walisiske avisen Wales Online i 2016.

Tilliten fra Warnock, fikk Bamba til å vokse. Og sist sesong leverte veteranen én av sine aller beste sesonger på toppnivå.

Det har imidlertid ikke bare vært fryd og gammen mellom de to under tiden i Cardiff og i desember 2016 barket de to sammen under en kamp.

- Sluppet unna med mye

Bamba ble rasende på manageren under en 1-1-kamp mot Ipswich og de to havnet i et basketak på sidelinjen, etter at stopperen ble utvist.

- Han mistet det helt og hadde en aggressiv framtoning. Jeg godtar ikke slik oppførsel. For meg er han én av de beste spillerne i The Championship og det var en side av ham jeg ikke har sett før.

Uenigheten mellom de to ble imidlertid kortvarig og den påfølgende sesongen var altså stopperen helt sentral i Cardiffs opprykk.

TETT FORHOLD: Cardiff-manager Neil Warnock og stopper Sol Bamba.

Warnock unner eleven den suksessen, etter en nomadisk karriere.

- Han er en fin gutt, og burde spille på det øverste nivået. Jeg vil ikke si at han har kastet bort karrieren, men han har sluppet unna med en del ting som han ikke burde fått lov til, sa Warnock til Wales Online.

Angrer på én ting

Selv sier Bamba, ifølge Express, at han ikke angrer på så mye i en karriere som startet i franske PSG, og fortsatte i klubber som Dunfermline, Hibernian, Leicester, Trabzonspor, Palermo, Leeds og nå Cardiff.

- Warnock spurte meg om jeg angret på noe, og jeg svarte nei, fordi hver klubb og hvert land har vært en ny erfaring for meg og familien. Barna har lært nye språk, og det gjelder for meg og kona, også. Det har vært nye kulturer, ny type fotball og det har alltid vært gode erfaringer.

Det er likevel én liten ting som gnager en anelse.

- Jeg burde blitt litt lenger i Leicester. Jeg følte på meg hva som foregikk der, da jeg dro i 2012. Da Nigel Pearson overtok, sa han med en gang at Premier League var målet, og at vi skulle klare opprykket. Hvem vet hva jeg kunne vært med på der? Jeg snakker i ny og ne fortsatt med spillerne der. Det har vært en stor reise for dem så langt, og de nyter hvert øyeblikk. Jeg skulle ønske jeg kunne tatt del i den reisen, sier Bamba.

Leicester vant som kjent Premier League på sensasjonelt vis i 2016, men vi tror dessverre ikke Bamba får oppleve noe lignende med Cardiff.

Analyse av Cardiff:

Overgangsakitivet:

Inn:

Josh Murphy (Norwich)

Greg Cunningham (Preston)

Alex Smithies (QPR)

Bobby Reid (Bristol City)

Ut:

Keepere:

Sist sesong var det den engelskfødte filippinske landslagskeeperen Neil Etheridge (28) som voktet buret til waliserne i The Championship. Han ble hentet gratis til Cardiff før forrige sesong og sto 45 av 46 ligakamper da Cardiff ble nummer to i den nest øverste ligaen og rykket opp. På disse kampene slapp han inn 37 mål og holdt nullen 19 ganger (Cardiff slapp inn 39 mål totalt på 46 kamper), noe som må sies å være meget sterke tall å vise til. Det er naturlig å tro at manager Neil Warnock vil fortsette å vise Etheridge tillit, selv om Alex Smithies (28) er hentet inn fra QPR.

Smithies har spilt fast for QPR de to siste sesongene, og 28-åringen med flere U-landskamper for England, vil trolig gi Etheridge tøff konkurranse om plassen mellom stengene. På sine 43 ligakamper for QPR sist sesong slapp Smithies inn 65 mål for et lag som endte på en 16.-plass. Etheridge kan forsvinnee til Asia Cup med Filippinene i januar, noe som kan åpne for at Smithies får spilletid, om han ikke alt har kjempet seg inn på laget.

Selv om Etheridge har vært i klubber som Chelsea og Fulham, har han aldri spilt på Premier League-nivå tidligere. Det samme gjelder for Smithies, og Cardiff starter dermed trolig den nye sesongen med to keepere som ikke har erfaring fra den øverste divisjonen. Tall viser også at Etheridge kun gjorde 99 redninger sist sesong, noe som tilsier at han sto bak et svært solid forsvar, og får nok langt mer å gjøre i klubbens Premier League-comeback. I skrivende stund består troppen også av keeperne Lee Camp (33), Chris Konopka (33) og Brian Murphy (35), men alle disse var bak Etheridge i køen om spilletid forrige sesong.

Forsvar:

Midtstopperen Sol Bamba (33) er hjertet i forsvaret til Cardiff. Mannen som var involvert i alle 46 ligakamper sist sesong, bidro med fire mål og én assist. Han var faktisk den eneste Cardiff-spilleren som kom med på «årets lag» i The Championship i opprykkssesongen. Bamba har erfaring fra spill i både Skottland, England, Italia, Tyrkia og Frankrike og vil nok fortsette å være en sentral mann for waliserne. Med seg i midtforsvaret får Bamba etter alt å dømme kaptein Sean Morrison (27). Han ble i sin tid hentet til klubben av Ole Gunnar Solskjær og er dermed én av få spillere som er igjen fra nordmannens periode i klubben.

Morrison er farlig på offensiv dødball og nettet sju ganger sist sesong - seks av dem med hodet. Morrison, som ble kåret til «årets spiller» av fansen sist sesong, har imidlertid sine begrensninger defensivt og det kan fort bli hett rundt ørene på stopperen i Premier League. Bruno Ecuele Manga (30) er en utfordrer til stopperplassen, og kan også spille høyreback. Han er i utgangspunktet bak Bamba og Morrison i køen om spilletid, men skulle manager Warnock bestemme seg for å legge om til en femmer bak, kan det også bli en del spilletid på 30-åringen.

KAPTEIN: Sean Morrison er kaptein i Cardiff og en farlig mann på offensiv dødball.

Nykommer Greg Cunningham (27) har også kvaliteter til å spille både stopper og back, og er slik sett et annet alternativ. 27-åringen ble hentet til Cardiff fra Preston i sommer, der han spilte 20 ligakamper sist sesong. På backplass er det nok likevel først og fremst den defensivt solide Joe Bennett (28) som foretrekkes på venstresiden, og det tidligere Liverpool-talentet Lee Peltier (31) som får spille på høyresiden, med mindre det hentes inn nye forsterkninger i disse posisjonene før sesongstart. Anvendelige Callum Paterson (23) og Jazz Richards (27) kan bekle en rolle på backen, mens unggutten Cameron Coxe (19) også er klassifisert som forsvarsspiller. Matthew Connolly (30) er også på Cardiffs bøker, men med kun fire kamper sist sesong, er det nok langt fram for ham.

Midtbane:

På midtbanen later playmaker Joe Ralls (24) til å være et klart førstevalg og spilte 37 ligakamper fra start sist sesong. 24-åringen bidro med sju mål og fire assists. Ralls er mannen som tar de fleste frispark og cornere og er også en kreativ kraft på midtbanen. Kun Junior Hoilett (28) skapte flere sjanser enn Ralls for Cardiff i opprykkssesongen. En mulig partner til Ralls kan bli Callum Paterson (som også kan spille i forsvar). 23-åringen ble omskolert til midtbanespiller sist sesong og satte ti mål og leverte fire assists på sine 19 kamper fra start og ni som innbytter. Det gjorde Paterson til klubbens toppscorer i ligaen. Islendingen Aaron Gunnarsson (29), som skrev ny kontrakt med Cardiff i sommer, er en annen som kan bidra med muskler på midtbanen. Den defensivt anlagte Loic Damour (27) er også innenfor den kategorien, mens Lee Tomlin (29) er en mer offensivt anlagt midtbanespiller, men han ryktes å være på vei vekk fra klubben før sesongstart. Craig Bryson (31, på lån fra Derby) og Marko Grujic (22, på lån fra Liverpool) var to spillere som bidro på midtbanen sist sesong, men som nå er borte. Grujic har blitt koblet med en retur til waliserne på lån og vil i så fall være en spennende signering.

På kanten er det Junior Hoilett som er den store bidragsyteren. Hoilett har blitt 28 år nå og er kanskje moden for å få det gjennombruddet i Premier League mange tippet han skulle få i Blackburn og QPR. Sist sesong ble det ni mål og 11 assists på vingen og han var svært sentral i at Cardiff rykket opp. På motsatt flanke kommer vi trolig til å se Nathaniel Mendez-Laing (26). Høyrevingen noterte seg for seks mål og fem assists i 2017/18-sesongen, men tall viser at Mendez-Laing både hadde færre skudd per kamp og færre nøkkelpasninger enn kollegaen på venstrevingen. Det er også verdt å merke seg at 26-åringen scoret fire av sine ligamål sist sesong i august 2017, før han fikk en måltørke på solide sju måneder. Nykommer Josh Murphy (23), som ble hentet for rundt 11 millioner pund fra Norwich i sommer, blir nok en sterk konkurrent til Mendez-Laing. Murphy, som for øvrig er tvillingbroren til Jacob Murphy i Newcastle, nettet seks ligamål for Norwich sist sesong og har gjort sine saker bra i sesongoppkjøringen. Danny Ward (26) og Anthony Pilkington (30) er andre muligheter på kanten.

POENGKONGE: Junior Hoilett leverer både mål og assists for Cardiff.

Av andre midtbanespillere/kantspillere i dagens tropp finner vi folk som Kadeem Harris (25), Mark Harris (19) og Stuart O'Keefe (27). Jazz Richards kan som nevnt også bekle roller både på midtbanen og i forsvaret. Warnock har imidlertid uttalt at både Pilkington og O'Keefe er spillere som trolig kommer til å bli solgt før sesongstart.

Angrep:

Kenneth Zohore (24) var spydspiss for Cardiff sist sesong, men basert på sommerens rykter kan det virke som klubben ønsker å styrke angrepet. Den danske kraftpluggen scoret ni mål. Bobby Reid (25), som nettet 19 ligamål på 46 ligakamper for Bristol City i The Championship forrige sesong, er hentet inn for å gi Zohore konkurranse. 25-åringen skal ha kostet rundt 10 millioner pund og blir fort et førstevalg om han tar med seg scoringsformen fra 2017/18 videre. Det skal nevnes at Reid også kan bekle roller både på midtbanen og kanten, og er slik sett et anvendelig alternativ for nykommerne. Gary Madine (27), Omar Bogle (24) og Ibrahim Meite (22) er andre spisser som manager Warnock har i troppen. Ifølge manageren skal imidlertid Bogle være på vei bort fra klubben.

Se opp for: Bobby Reid (25)

Reid fikk sitt store gjennombrudd i The Championship sist sesong da han scoret 19 ligamål for Bristol City. 25-åringen hadde før dette aldri scoret mer enn tre ligamål på én sesong i klubber som Bristol City, Cheltenham, Oldham og Plymouth (spilt mye som midtbanespiller og ikke spiss).

Reid har selv beskrevet forrige sesong som «galskap» og etter sommerens overgang får han nå muligheten til å vise seg fram i Premier League.

NYKOMMER: Angrepsspilleren Bobby Reid ble hentet til Cardiff i sommer.

Manager: Neil Warnock (69)

I Neil Warnock har Cardiff en manager som må sies å være ekspert på å ta lag til opprykk, men han er kanskje ikke like solid når det kommer til å berge lag fra nedrykk i Premier League. Opprykket med Cardiff i mai 2018 var hans åttende totalt i det engelske proffligasystemet. Den kontroversielle veteranen rykket ellers ned fra Premier League med Sheffield United i 2007, fikk sparken fra QPR i 2012, etter å først ha ledet laget opp, og fikk deretter sparken i Crystal Palace etter en halv sesong i Premier League med dem, da laget lå på nedrykk i desember 2014.

På totalt 74 kamper som manager i Premier League har han kun vunnet 17 av dem. 19 kamper har endt uavgjort og det har blitt 38 tap. Etter at han tok jobben som Cardiff-manager i 2016, har han bygd opp igjen klubben som rykket ned med Ole Gunnar Solskjær ved roret i 2014 og 2017/18-sesongen i The Championship var imponerende. Selv om Warnock har massevis av rutine, står han overfor en enorm oppgave med å redde Cardiff fra nedrykk. Skulle waliserne få en dårlig start på sesongen, skal vi heller ikke se bort ifra at den eksentriske eieren Vincent Tan tar grep på managersiden og bytter ut 69-åringen. Warnock er heller ikke kjent for å gå stille i gangene og har ved flere anledninger havnet i trøbbel for sine bastante meninger. En frittalende sjef kan selvsagt være bra, men det kan også føre til unødvendig uro i løpet av en sesong.

For de som liker underholdning, er nok ikke Warnock den å se mot. 69-åringen har gang på gang blitt kritisert for sin kyniske tilnærming til fotballen og har en klar filosofi om at resultatet er viktigst. Denne kynismen kan imidlertid fungere til Cardiffs fordel i det som ganske sikkert blir en kamp for å overleve og der marginer kan bli avgjørende.

Plusser:

+ Forsvaret var bunnsolid sist sesong.

+ Manager Neil Warnock har masse erfaring fra et langt fotballiv.

+ Kommer til å bli dømt nord og ned av de fleste eksperter og slik sett spiller de uten det helt store presset den kommende sesongen.

Minuser:

- Flere av spillerne mangler erfaring fra Premier League.

- Har ikke ressurser til å hente spillere på nivå med mange rivaler.

- Mangler både kvalitet og bredde i spillergruppa.

Konklusjon:

Totalt sett mener vi Cardiff har det svakeste laget i Premier League denne sesongen og tipper waliserne på en sisteplass. Få spillerkjøp av høy klasse, samt en begrenset tropp, med spillere som har lite erfaring fra det øverste nivået, er bakgrunnen for dette tipset. Selv om klubben har enkeltspillere som kan utgjøre en forskjell, har Cardiff totalt sett for lite kvalitet i alle lagdeler til at vi tror de kan hevde seg nevneverdig.

Laget leverte riktignok meget solid defensivt forrige sesong, men vi tror en stopperduo med Sol Bamba og Sean Morrison blir for tynt i møte med Premier League. Midtbanen har også klare mangler, og det er kun Joe Ralls som peker seg ut som en profil, mens det også kan bli for tynt med målscorere i troppen, selv om Bobby Reid virker spennende og Junior Hoilett var tidvis lysende sist sesong.

Neil Warnock har aldri fått det skikkelig til i Premier League tidligere, og vi tror heller ikke det lykkes spesielt godt for veteranen denne gang, selv om han har massevis av erfaring, som kan bli nyttig for klubben.