Beatles-låter for de beste lagene i Premier League

Vi kan starte med Liverpool, naturlig nok, siden Beatles var fra byen. Det er lettest å gå til George Harrison som valgte Tranmere i byen for laget med samme navn som byen. Låten er naturlig for et lag som har mye historie, men ikke mye å skryte av: When We Was Fab, eller som George synger: Long time ago when we was fab.

Både Lennon og McCartney var visstnok mest Everton-fans om de måtte velge, selv om McCartney senere ble venn med Kenny Dalglish. Naturlig er da John Lennon, og vi tar den bitre How Do You Sleep med Lennon som Evertons noe minderverdighetskompleks mot nabolaget noen hundre meter unna: The only thing you done was yesterday...

Og da er det vårt clue for å komme med låten til nabobyens ene lag: Manchester United. Nemlig, naturlig nok, Yesterday (suddenly, I'm not half the man I used to be). For det andre laget i byen, Manchester City, blir det like åpenbart: Baby, You're a Rich Man.

Hopper vi så til London kan vi ta favorittlaget til Ringo: Arsenal. Og da kan vi jo ta: It Don't Come Easy. Det vet fansen alt om. For naboen deres, Tottenham, er et fristende å velge en låt fra et album som kom året laget sist vant noe som helst: 1991. Nemlig unplugged-versjonen av We Can Work It Out.

For Chelsea er det jo bare ett valg: Back in the USSR. Skal vi ta med det siste laget som kom inn på topp 8 forrige sesong så er det ingen annen enn Working Class Hero som passer. Lennons angrep på arbeiderklassen kan for Burnleys del sees på som en hyllest.

Har du noen andre forslag?