Bekreftet: Slaven Bilic sparket i West Ham

Bilic får ikke fortsette som klubbens manager og partene går hvert til sitt med umiddelbar virkning, bekreftes det mandag i en uttalelse.

- Styret og styreformannen i West Ham ønsker å offentlig takke Slaven og hans team for jobben de har gjort de siste 2,5 årene, men vi mener en forandring er nødvendig for å sende klubben i riktig retning og i tråd med ambisjonene vi har, skriver klubben i en pressemelding.

Klubben bekrefter at i tillegg til Bilic er også assistentene Nikola Jurcevic, Edin Terzic, Julian Dicks og Miljenko Rak forlater West Ham.

49-åringen, som tidligere har spilt for klubben, har vært under enormt press de siste ukene. Lørdagens 1-4-tap mot Liverpool på hjemmebane ble altså tungen på vektskåle for den karismatiske manageren.

Bilic ble sommeren 2015 West Hams 15. fulltidsmanager i klubbens 122 år lange historie, ifølge West Hams hjemmeside. Han fikk selv 54 kamper for klubben og signerte en treårskontrakt som manager i londonklubben.

Den ble aldri fullført.

Det har ikke gått West Hams vei under kroatens ledelse. Etter 11 kamper i Premier League ligger londonklubben helt nede på en 18. plass og står med begge beina godt plantet i nedrykksstriden.

Nå må klubben altså ut på managerjakt. Tidligere Everton- og United-manager David Moyes nevnes som favorittene til å overta skuta ut sesongen.

Bilic har tidligere erfaring fra å lede det kroatiske landslaget og den tyrkiske storklubben Besiktas. Som spiller var Bilic både i Everton og West Ham på 1990- og tidlig 2000-tallet. Han var også innom Karlsruhe i Tyskland.

Han fikk 44 landskamper for Kroatias landslag og har en bronse fra VM i 1998. Bilic var landslagssjef i perioden 2006 til 2012.