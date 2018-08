Benitez svært bekymret før seriestart

TABELLTIPSET: 15. PLASS - NEWCASTLE

Med litt over en uke igjen til seriestart i Premier League, ser Newcastle alt annet enn godt forberedt ut.

Tidligere denne uken tapte laget 0-4 for portugisiske Braga og etterpå slo manager Rafael Benitez full alarm.

- Dette er en «wake up call». Vi må innse at vi ikke kan gjøre slike feil. Det går ikke bra utenfor banen, og du kan se en konsekvens av det på banen.

På spørsmål om hva som ikke går bra utenfor banen, svarte Benitez følgende:

- Alt.

KNUST: Newcastle måtte se seg slått med 4-0 av Braga denne uken.

Benitez sa videre at han ikke har en anelse om klubben kommer til å hente inn nye spillere før seriestart og at han har full forståelse for at fansen er bekymret.

- De må være bekymret. Vi er også bekymret, sa Benitez, som trolig forsøker å legge press på styret og eier for å få midler til overganger.

Supporternes vrede er imidlertid ikke rettet mot manager Benitez, men mot eier Mike Ashley, som til tross for misnøye blant fansen, har sittet med makten i over ti år.

- Derfor er Ashley upopulær

Den britiske journalisten Sean McCormick, som dekker Newcastle United for avisen Newcastle Chronicle tror det kan ende med et nytt opprør blant fansen hvis Benitez forlater klubben.

- Forholdet mellom Ashley og fansen er dårlig og har vært det i lang tid. Det er stor misnøye på grunn av årevis med avgjørelser som har gjort dem skuffet. To nedrykk, behandlingen av populære managere som Kevin Keegan og Chris Hughton og manglende evne til å bidra med nødvendige midler i utallige overgangsvinduer, sier McCormick til Nettavisen.

UPOPULÆR: Mike Ashley er ingen populær mann blant Newcastle-fansen.

Journalisten mener at grunnen til at Newcastle-fansen likevel har holdt seg i skinnet de siste par årene er nettopp manager Benitez.

- Det har vært en rekke protester og mye frustrasjon, men de siste årene er det Rafa Benitez som har lyktes med å roe ned situasjonen og samle troppene, mener McCormick.

- Forholdet var på bristepunktet

Benitez tydelige misnøye denne uken kan imidlertid få supporternes vrede mot Ashley til å blusse opp igjen.

- Nå lufter Benitez sin frustrasjon om manglende støtte på overgangsmarkedet, for lite ressurser til akademiet og treningsanlegget. Da kommer fansens frustrasjon fram, sier McCormick.

- Hvis Benitez går, noe som er mer sannsynlig etter sesongen, vil mange fans også gå. Før Benitez kom, var forholdet på bristepunktet. Hvis Benitez drar på grunn av manglende støtte fra Ashley, vil forholdet være på bristepunktet igjen.

Newcastle-manageren mener han trenger fire-fem forsterkninger før overgangsvinduet stenger om seks dager, dersom laget skal være i nærheten av å forsvare en plass på øvre halvdel.

- Gjorde underverker

McCormick mener Newcastle kan komme til å få det tøft denne sesongen, men tviler på nedrykk så lenge Benitez sitter i sjefsstolen.

- Benitez gjorde underverker forrige sesong, da Newcastle endte på øvre halvdel, men ting kunne sett veldig annerledes ut. De siste årene har det ikke vært stor forskjell på 8.- og 18.-plass. Newcastle slo Chelsea i siste serierunde, og endte på tiendeplass, men med tap den dagen kunne det blitt 15. plass.

- Dagens stall er god nok til å overleve, den er også godt nok til å ende på øvre halvdel igjen. Men det er ikke noe som man bør gamble på, for det kan ende med nedrykk. Med Benitez ved roret, er jeg imidlertid trygg på at Newcastle unngår nedrykk.

Analyse av Newcaslte:



Overgangsaktivitet:

Inn:

Martin Dubravka (Sparta Praha)

Ki Sung-yueng (Swansea)

Kenedy (Chelsea, lån)

Fabian Schär (Deportivo La Coruña)

Yoshinori Muto (Mainz)

Ut:

Aleksandar Mitrovic (Fulham)

Mikel Merino (Real Sociedad)

Chancel Mbemba (FC Porto)

Matz Sels (Strasbourg)

Massadio Haidara (RC Lens)

Jesús Gámez (fristilt)

Yannick Aziakonou (fristilt)

Kyle Cameron (Torquay United)

Yasin Ben El-Mhanni (fristilt)

Stuart Findlay (Kilmanrock)

Owen Gallacher (fristilt)

Macauley Gillesphey (Carlisle United)

Alex Gilliead (Shrewsbury Town)

Curtis Good (fristilt)

Mackenzie Heaney (fristilt)

Tom Heardman (fristilt)

Jack Hunter (Gateshead FC)

Benjamin Kitchen (fristilt)

Oliver Long (fristilt)

Lewis McNall (fristilt)

Brendan Pearson (fristilt)

Callum Smith (Hull)

Liam Smith (fristilt)

Craig Spooner (fristilt)

Daniel Ward (fristilt)

Callum Williams (Spennymor Town)

Paul Woolston (fristilt)

Keepere:

Forrige sesong noterte Karl Darlow, Rob Elliot og Martin Dubravka seg alle for over ti kamper i Premier League for Newcastle. Sistnevnte utmerket seg imidlertid som det soleklare førstevalget etter utlånet fra Sparta Praha i vinter. På slutten av sesongen var det derfor liten tvil om at Newcastle kom til å benytte seg av opsjonen og kjøpe fri slovaken for 5 millioner euro.

HAR IMPONERT: Martin Dubravka.

Det kan vise seg å være et røverkjøp, dersom 29-åringen følger opp prestasjonene han har vist frem i løpet av sommeren. Både i kampene mot Porto og Braga har den tidligere Esbjerg-keeperen vist klasse.

Slovaken er prototypen på en moderne keeper og har bevist at han i tillegg til å være en god skuddstopper, også er solid med ballen i beina.

Både Darlow og Elliot har bra med Premier League-erfaring dersom Dubravka skulle ryke på en skade eller formdupp i løpet av sesongen.

Forsvar:

DeAndre Yedlin ser ut til å være et klart førstevalg på høyreback, mens Paul Dummett, som mistet første del av forrige sesong med skade, trolig bekler venstrebackplassen. Javi Manquillo kan tilby konkurranse for Yedlin - til nød også for Dummett.

FØRSTEVALG PÅ HØYREBACK: DeAndre Yedlin.

Midtstoppersjef Jamaal Lascelles tar fatt på sin fjerde sesong i Newcastle og er nær uunnværlig dersom laget skal ha ha mulighet til å komme i nærheten av en plass midt på tabellen, som i fjor. Ved sin side får han trolig Ciaran Clark eller Fabian Schär i Florian Lejeunes skadefravær.

Forrige sesong var det kun Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool og Chelsea som slapp inn færre mål enn Newcastle. Basert på tilstanden klubben synes å være i en uke før seriestart, skal det imidlertid mye til for å gjenta den bedriften kommende sesong.

Med Lejeunes ute er dekningen dårlig både på stopperplass og på venstreback, dersom det ikke hentes inn forsterkninger før seriestart.

Midtbane:

Det er få midtbaneduoer i Premier League som gjør så vondt å møte som Jonjo Shelvey og Mohamed Diamé. I særdeleshet Diamé har en fysisk tilstedeværelse som er ugrei å bryne seg på, mens Shelvey har vist seg hakket vassere med ballen i beina.

MASKIN: Mo Diamé er lei å skubbe seg på.



Ny av året og en utfordrer på den sentrale midtbanen er Ki Sung-yueng, som kommer fra nedrykkslaget Swansea. Sørkoreaneren har seks Premier League-sesonger på baken og blir trolig en nyttig stallspiller for Benitez denne sesongen.

På kantene er trolig Matt Ritchie og Kenedy førstevalgene, men også Jacob Murphy og Christian Atsu har vist at de har noe på dette nivået å gjøre.

Ayoze Perez overrasket mange med sine prestasjoner i tierrollen forrige sesong og får trolig fornyet tillit i år. Klubben kunne imidlertid trengt et kreativt og målfarlig alternativ til 25-åringen, som ikke nødvendigvis kan følge opp fjorårets prestasjoner denne sesongen.

Angrep:

Også helt på topp kunne nok Rafael Benitez tenkt seg et nytt alternativ - et soleklart førstevalg og en garantist for mål. Dwight Gayle og Joselu delte på spissplassen forrige sesong, mens Aleksandar Mitrovic ble lånt ut og senere solgt til Fulham. Før denne sesongen er japanske Yoshinori Muto hentet inn fra tyske Mainz som et alternativ, og ifølge lokalpressen i Newcastle er han det beste alternativet Newcastle har per dags dato. Newcastle vil med stor sannsynlighet jobbe for å signere enda en spiss før overgangsvinduet stenger, og den siste tiden har Salomon Rondon og Lyons Myziane Maolida blitt koblet til klubben.

Se opp for: Yoshinori Muto (26)

26-åringen er kanskje ikke spissen Newcastle-fansen har drømt om gjennom hele sommeren, i så fall vet de det ikke selv ennå. Yoshinori Muto er en spiss som kommer til å jobbe beinhardt for laget, og han har, til tross for skadeproblemer, slett ingen dårlig statistikk i Bundesliga heller. På 66 kamper for Mainz har det blitt 20 mål og 10 målgivende pasninger. Nå utfordrer han Joselu og Dwight Gayle om spissplassen.

NY SPISS: Yoshinori Muto er klar for Newcastle.

Manager: Rafa Benitez (58)

Spanjolen skaffet seg for alvor et navn da han ledet både Extremadura og Tenerife til opprykk til øverste nivå i hjemlandet på slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet.

Turen gikk videre til Valencia, som han ledet til to ligatitler og UEFA-cup-triumf etter finaleseier mot Marseille i Gøteborg i 2004.

Om ikke han var stor fra før, sikret han seg legendestatus da han ledet Liverpool til Champions League-triumf i 2005.

Før han endte opp i Newcastle, var Benitez også innom Inter, Chelsea og Napoli.

NY SESONG: Rafa Benitez er klar for å ta fatt på en ny sesong som manager for Newcastle.

58-åringen sverger som regel til en 4-2-3-1-formasjon, som ligner mer en klassisk 4-5-1 uten ball. Spanjolen er en pragmatisk mann og kan av enkelte oppfattes som kynisk.

Forrige sesong fikk han massiv kritikk for måten laget hans fremsto mot Manchester City. Newcastle så ut til kun å være ute etter å begrense nederlaget, og presset lavt selv på stillingen 0-1 på hjemmebane.

Benitez avfeide imidlertid kritikken fra tidligere Premier League-stjerner og sto rakrygget i stormen som fulgte. Den kyniske delen av Benitez kan bli gull verdt i jakten på ny Premier League-kontrakt.

Plusser:

+ En merittert manager som får mye ut av ressursene til rådighet

+ En by som er lidenskapelig opptatt av fotball og at byens stolthet skal gjøre det bra

+ Et solid fundament defensivt (Kun fem lag slapp inn færre mål i fjor)



LIDENSKAPELIG: Newcastle-fansen er kjent for å være blant Englands beste.

Minuser:

- Stallen er for tynn og trenger forsterkninger i alle ledd

- Urolig opptakt til sesongen med en tilsynelatende misfornøyd manager og utålmodige fans

- Mangler en garantist for mål på topp



Konklusjon:

Til tross for en krisemaksimerende Rafa Benitez i oppkjøringen til årets sesong, tror vi Newcastle har gode nok spillere og en god nok manager til å unngå å havne helt nede i sumpa. Vi tror imidlertid mangelen på bredde i stallen, samt uroen rundt klubben vil gjøre det vanskelig å følge opp fjorårssesongen.

Laget leverte solid defensivt forrige sesong og er avhengig av å beholde forsvarssjef Jamaal Lascelles og holde ham skadefri. Keeper Martin Dubravka blir også en nøkkelspiller som kan redde viktige poeng for The Magpies.

Rafa Benitez har utvilsomt evenene til å lede dette laget til fornyet Premier League-kontrakt, men skulle spanjolen forlate managerstolen, kan alt skje i Newcastle. Forholdet mellom eier Mike Ashley og klubbens fans er på bristepunktet, og en ny sparking av en populær manager, vil skape mer uroligheter.

Vi tror imidlertid Benitez sitter ut sesongen og styrer Newcastle-skuta til trygg grunn.

Treningskamper:

17. juli: St. Patrick Athletic - Newcastle United 0-2 (Atsu, Longstaff)

24. juli: Hull City - Newcastle United 2-2 (Joselu, Ayoze)

28. juli: Porto - Newcastle United 0-0

1. august: SC Braga - Newcastle United 4-0

4. august: Newcastle United - Augsburg