Bergenser kan få Lotto-sjokk når han sjekker kontoen

Bergenseren var en av fem heldige som stakk av med 2,9 millioner kroner under lørdagens Lotto-trekning. Men mannen er trolig helt uvitende om at han er nybakt millionær.

– Vi har ikke klart å få kontakt med vinneren etter å ha ringt ham gjentatt ganger lørdag og søndag. Vi gjorde et nytt forsøk på å få kontakt med ham tirsdag, men vi kommer rett på telefonsvareren, forteller vinneransvarlig i Norsk Tipping, Ingrid Roterud Mathisen.

Det er en ung mann fra Bergen får seg uansett en hyggelig overraskelse når han sjekker kontoen.

– Han har antakeligvis allerede fått pengene på konto nå. Når folk oppdager at de har fått inn et stort beløp fra Norsk Tipping, så ringer de gjerne tilbake til oss for å få bekreftet om det er sant. De vil vite at pengene ikke er satt inn feil, forteller Roterud Mathisen.

– Hvordan reagerer millionvinnerne?

– De sier det er en vanvittig opplevelse å se et millionbeløp på kontoen sin. De fleste forteller at de får et kjempesjokk, sier hun.

Roterud Mathisen har en oppfordring:

– Er du en ung mann fra Bergen som har ubesvarte anrop fra nummeret 62514000, så bør du ringe Norsk Tipping eller ta en titt på kontoen. Da er det lov å juble. Pengene går ingen steder. Vi vil bare få kontakt med deg for å gi deg den oppfølgingen som er vanlig når noen har vunnet store beløp hos oss, sier hun.

– Trodde appen viste feil

Bergenseren var ikke den eneste hordalendingen som ble millionær lørdag. Også en mann fra Lindås stakk av med toppgevinsten. I motsetning til bergenseren svarte strilen raskt da telefonen fra Hamar ringte. Han hadde nemlig vært inne i appen til Norsk Tipping og sjekket Lotto-resultatet.

– Stemmer det, dette her? Jeg trodde appen viste feil nå! Dette er jo sånn man bare hører om. Jeg hadde ikke trodd at det skulle skje meg, sier mannen og ler godt.

Hordalendingen må tenke litt på hva gevinsten skal brukes til, men har allerede én ting på ønskelisten.

– Det blir kanskje en ferietur nå!

Det var ikke tilfeldig at det var en mann fra Bergen og fra Lindås som vant. De to kommunene hadde før lørdagens trekning flest millionvinnere i Lotto i Hordaland, henholdsvis ti og fire.

Etter lørdagens trekning er Hordaland oppe i 28 nye Lotto-millionærer i 2018.

Elleve av vinnerne i år er fra Bergen. De har til sammen vunnet 24,8 millioner kroner. Totalt har 325 bergensere blitt millionærer i Lotto siden oppstarten i 1986.

Askøy er kommunen med nest flest vinnere. Så langt har Norsk Tipping gjort 28 askøyværinger til Lotto-millionærer. På tredjeplass følger Lindås med 27 Lotto-millionærer.

Den største Lotto-premien som er utbetalt i Hordaland så langt i år havnet i Kvinnherad. 22. september vant en mann fra Sunnhordland-kommunen 14,7 millioner kroner.

Menn har vunnet de syv største Lotto-premiene i Hordaland i 2018. Kun to kvinner er inne på ti-på-topp-listen.

Det er imidlertid kvinner som har vunnet de tre største Lotto-gevinstene i fylket gjennom tidene.

En kvinne fra Bergen har Lotto-rekorden i Hordaland. Hun vant 45 millioner kroner i 2012.

– En drøm som går i oppfyllelse

De tre andre heldiggrisene i lørdagens trekning var fra Skien, Kåfjord og Oppegård.

– Jeg har spilt i mange år, men hadde ikke trodd at dette skulle skje, sier mannen fra Skien.

Telemarkingen var ikke i tvil om hva gevinstpengene skulle brukes til.

– Nå skal jeg bli gjeldfri!

– Dette høres veldig bra ut, sier mannen fra Troms og humrer når han får presentert summen som snart ramler inn på kontoen hans.

– Jeg har bare vunnet småsummer tidligere, så dette var hyggelig, legger han fornøyd til.

Den ferske vinneren fra Akershus mistet både munn og mæle da Norsk Tipping tok kontakt.

– Herregud! Dette er jo en drøm som går i oppfyllelse! Jeg vet ikke hva jeg skal si, utbryter han. .

– Denne gevinsten skal feires med noe godt i glasset i kveld, fortsetter han.

De fem nybakte millionærene traff på følgende tallrekke:

26–11–24–3–21–33–2

Tilleggstall: 31

(Sannsynligheten for å få syv rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Vinnersannsynlighet for den daglige milliontrekningen: ca. 1:16 mill. per rekke.)

