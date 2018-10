Bestill vekking av Norsk Tipping, kanskje våkner du til lyden av 1 million?

Vi kjenner alle noen som sliter med å stå opp om morgenen. Kanskje du til og med gjør det selv? Heldigvis er Norsk Tipping på saken, og for én uke i oktober har de lagt til rette for at vi alle kan få en ekstra spennende start på dagen.

I konkurransen "Vekking fra Hamar" kan du nemlig bestille vekking hver morgen fra mandag 15. oktober til og med fredag 19. oktober. En slik telefon er vell nok til å få start på dagen?

Lagre Norsk Tippings vinnernummer 625 60 000!

Gjerne lagre Norsk Tippings Vinnernummer 625 60 000 slik at du unngår å legge på drømmetelefonen i ørskas forvirring. Alle deltakere i konkurransen blir nemlig ringt opp av dette nummeret på det bestilte tidspunktet. Noen kommer til å bli vekket av en automatisk telefon, mens andre kommer til å bli vekket av en beskjed om at de har vunnet store summer.

Dette er gevinstene:

Mandag - 50.000 kroner

Tirsdag - 50.000 kroner

Onsdag - 50.000 kroner

Torsdag - 50.000 kroner

Fredag - 1 million kroner

Slik virker det:

Hver ønsket dag i denne uka bestiller du vekking på det tidspunktet du selv foretrekker, gitt at det er mellom klokka 04.00 og klokka 12.00. Bestillingen må bli gjort før klokka 23.59 dagen i forveien. Du vekkes så av at telefonen ringer til det mobilnummeret du har oppgitt, på ønsket tidspunkt.

- Husk å slå på lyden på telefonen !

Vinnerteamet ringer kun i ca. 30 sekunder, én gang per dag. Hadde det ikke verdt utrolig trist å gå glipp av det store vinnerøyeblikket, kun fordi man ikke tar telefonen? Tenk deg så nydelig å kunne juble ned røret i stedet. Derfor bør du også ha på egen vekkeklokke slik at du er klar når telefonen ringer. Skulle du være forhindret fra å ta telefonen, vil du dessverre ikke vinne.

(Vinnersannsynligheten er 1:antall påmeldte deltakere. I denne konkurransen er premier på over 10.000 kroner skattepliktige. Du må være minst 18 år for å delta.)