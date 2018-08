Ble millionær i bilen på en helt vanlig tirsdag

- Tuller du med meg nå eller? Å herregud, er det sant, spurte kvinnen fra Sarpsborg som ble trukket ut som tirsdagens Extra-kandidat da Norsk Tipping ringte.

To av de seks trukne tallene hadde kvinnen på spillerbrettet sitt, og hun kunne dermed juble for premie på hele 1.800.000 kroner!

- Gurimalla, er det sant? 1,8 millioner kroner? Nå er det jammen bra at det er venninna som kjører bilen her for å si det sånn, hvis ikke hadde vi vel ikke holdt oss på veien.

Kvinnen har mange drømmer og tanker om hva premien skal brukes til, og ser frem til å få fetet opp lommeboken sin etter sommerferien.

- Altså, dette passer så bra. I år kom jula veldig tidlig altså.

Sist uke var det ingen som prikket inn seks rette i Vikinglotto. Det betyr at førstepremiepotten øker onsdag 15. august.

Totalt er det ca. 54 millioner kroner i førstepremiepotten denne augustkvelden.

Andrepremiepotten har vokst til 6,4 millioner kroner.

For å være med i kampen om pottene må du levere Vikinglotto før onsdag klokken 18.00.

Sjekk Nettavisens spillsenter her