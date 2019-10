Bortekampen Liverpool nesten aldri vinner

Det har gått mange kamper på Old Trafford siden sist Liverpool kunne notere seg for en seier. Seks kamper mellom lagene har hatt 3 uavgjorte og 3 hjemmeseire, men den 16. mars 2014 vant bortelaget fra nabobyen.

Mot normalt for Liverpool å vinne

Det er veldig mot normalt at Liverpool klarer å vinne på Old Trafford. Siden nyttår 2003 har lagene spilt 20 kamper mot hverandre på Manchester Uniteds hjemmebane, og kun 3 ganger har Liverpool gått seirende ut av kampen:

24. april 2004 0-1 (mål av Danny Murphy)

14. mars 2009 1-4 (Ronaldo for hjemmelaget, Torres, Gerrard, Aurelio og Dossena for bortelaget)

16.mars 2014 0-3 (Gerrard 2 og Suarez)

Liverpool etter seriemesterskapet i 1990

Sist Liverpool vant et seriemesterskap var i 1989/90-sesongen, og den sesongen vant Liverpool på Old Trafford (2-1, med scoringer av Barnes for bortelaget og selvmål av Ronnie Whelan for hjemmelaget).

Etter det seriemesterskapet har lagene spilt mot hverandre 35 ganger i Manchester, med totalt fem borteseire. De andre to i tillegg til seirene over var:

17.desember 2000: 0-1 (Murphy)

22.januar 2002: 0-1 (Murphy)

Selv i sin storhetstid på 80-tallet var det ikke mange ganger Liverpool tok seieren på Old Trafford. Faktisk var det kun en seier på 10 forsøk, og den seieren kom 7. april 1982, en 1-0-seier etter scoring av Craig Johnston.

Ole Gunnar Solskjær vs Liverpool

Ole Gunnar har som spiller 8 kamper på Old Trafford som spiller (faktisk kun 2 på Anfield). Av disse kampene har hjemmelaget tapt tre kamper. Han har i tillegg scoret tre mål mot Liverpool (1999, 2000 og 2003) hjemme.

Solskjær har møtt Liverpool som manager to ganger. En gang på Cardiff City Stadium som manager for Cardiff, det ble seier 6-3 til Liverpool samt i fjorårets 0-0-kamp.

Her spiller to legendariske managere for to rivaler på samme lag, ser du hvem?