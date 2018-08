Conor Coady (25) ble en viktig brikke i Wolverhamtpon - men i en helt ny rolle

TABELLTIPSET: 12.-PLASS - WOLVERHAMPTON

Etter flere år i Liverpool-akademiet og kun to offisielle kamper for klubben, ble Conor Coady (25) i 2013 sendt på lån til Sheffield United. Her ble unggutten lysten på mer førstelagsfotball, og året etter ble han solgt til Huddersfield der han imponerte stort.

Det banet vei for nok en overgang. I 2015 ble han nok en gang solgt, men denne gang til Wolverhampton for to millioner pund.

Men starten i Wolves ble ikke som forventet for engelskmannen. Både Kenny Jackett, Walter Zenga og Paul Lambert var innom managerstolen før Nuno Espirito Santo tok over før fjorårssesongen.

Først da fikk Coady lov til å blomstre.

FÅR SKRYT: Wolves-trener Nuno Espirito Santo får skryt fra sin kaptein Conor Coady.

Nuno Santo la om til 3-4-3-formasjon, noe som medførte en helt ny rolle for 25-åringen. Som lagets kaptein ble han noe overraskende omskolert til midtstopper i hjertet av trebackslinjen til Wolves.

- Jeg har alltid kunnet steppe inn og spille midtstopper tidligere, men jeg har aldri gjort det fast. Men det er noe jeg trives med, sa Coady til Vavel midtveis i fjorårssesongen.

Det er åpenbart at midtstopperen trives under Nunos ledelse.

- For meg er det det samme hvor jeg spiller, så lenge jeg får spille for denne klubben og hjelpe dem så godt jeg kan.

I intervjuet takker han treneren for mentaliteten han har innført i Wolverhampton.

- Det er fantastisk. Vi har en måte vi alltid spiller på, men vi ser også på motstanderen og behandler dem med respekt. Hver eneste kamp er vi innstilt på å spille for denne klubben, og det er det spillerne her gjør. Det er det som har fått oss så langt, og det er takket være han (Nuno). Jeg håper vi kan fortsette å lære av han, sa kapteinen til Express And Star.

Aktuell for England

Nåværende England-trener Gareth Southgate kjenner godt til Coady fra Englands U-landslag. Da sistnevnte var 17 år ledet han England U17 til EM-gull sammen med kjente profiler som Jack Butland og Ross Barkley da de beseiret Spania i semifinalen.

Og dersom Coady leverer varene i Premier League denne sesongen, kan det ligge en plass på det engelske landslaget i potten.

- Personligheten og karakteren hans er upåklagelig. Han er definitivt en som passer inn i vår mentalitet og måten vi ønsker å jobbe på, sa Southgate til Express & Star etter Wolves´ opprykk.

VURDERER COADY: Englands landslagssjef Gareth Soutgate vil vurdere Conor Coady for det engelske landslaget om han leverer varene i Premier League.

Landslagstreneren legger vekt på at det å prestere på et jevnt høyt nivå i Premier League er essensielt, i tillegg til å prestere mot de beste.

- Hvordan du presterer uke for uke er én ting. Men hvordan man presterer mot topp seks-klubbene er en annen. Det er viktig å se på dette, fordi det er dette nivået man må opp på. Man må se om spillerne klarer å prestere i disse kampene, både fysisk og psykisk, sa Southgate til samme avis.

Nuno hadde følgende å si om England-sjefens skryt.

- Det er fortjent. Han har gjort dette mulig fordi han jobber hardt. Han er en veldig viktig spiller for oss.

Så gjenstår det å se om Coady kan lede Wolves til nye høyder denne sesongen.

Analyse av Wolverhampton:

Overgangsaktivitet:

Inn:

Benik Afobe (Bournemouth)

Willy Boly (FC Porto)

Raul Jimenez (Benfica, lån)

Rui Patricio (Sporting Club)

Leo Bonatini (Al-Hilal)

Ruben Vinagre (Monaco)

João Moutinho (Monaco)

Jonny Castro (Atlético Madrid, lån)

Paulo Alves (Liverpool)

Ut:

Harry Burgoyne (Plymouth, lån)

Aaron Collins (Colchester, lån)

Jordan Allan (fristilt)

Dan Armstrong (fristilt)

Anthony Breslin (fristilt)

Nicu Carnat (Dunajska Streda)

Ross Finnie (fristilt)

Jon Flatt (Scunthorpe United)

Connor Levingston (fristilt)

Tomas Nogueira (fristilt)

Adam Osbourne (fristilt)

Ryan Rainey (fristilt)

Jose Xavier (fristilt)

Christian Herc (Dunajska Streda, lån)

Benik Afobe (Stoke)

Duckens Nazon (Sint-Truidense)

Ben Marshall (Norwich)

Hakeem Odoffin (Northampton)

Rafa Mir (Las Palmas, lån)

Carl Ikeme (legger opp)

Barry Douglas (Leeds)

Keepere:

I fjor var det den tidligere Norwich-ringreven John Ruddy (31) som voktet buret for Wolverhampton. Han ble hentet til Wolverhampton før 2017/18-sesongen, noe som viste seg å være et smart grep. Engelskmannen holdt buret rent hele 24 ganger i løpet av sesongen, og slapp totalt inn 36 mål på 45 kamper. Med disse tallene i bakhånd, i tillegg til at han har en god porsjon erfaring fra Premier League, skulle man tro at Ruddy burde være god nok for en ny sesong i den øverste divisjonen.

Men på overgangmarkedet har Wolves vært aktive, og inn har blant annet Rui Patricio (30) kommet. Den rutinerte keeperen er fast inventar på det portugisiske landslaget, og har de siste sesongene stått for Sporting Lisboa i hjemlandet. Forrige sesong holdt han nullen 17 ganger i ligaen, og slapp kun inn 24 mål på totalt 34 kamper.

Keepersituasjonen i Wolverhampton ser derfor lys ut, og det er to gode keepere som kjemper om plassen på laget. Det er nok forventet at det er Rui Patricio som vil være førstevalget, men dersom det blir en skade har Wolves en meget god backup i John Ruddy. Det ser dog mørkere ut for Will Norris (24) med tanke på spill i Premier League, da de to andre keeperne er såpass solide.

NYSIGNERT: Den rutinerte keeperen Rui Patricio (30) blir trolig å se i Wolves-buret denne sesongen.

Forsvar:

Kaptein Conor Coady var en svært viktig brikke i Wolves-forsvaret sist sesong, og vil trolig bli det også denne sesongen. Midtstopperen spilte hele 45 kamper i fjor, og bidro med ett mål. Coady kom også på årets lag i Championship. Med seg i forsvarstreeren får han trolig Willy Boly (27) og Romain Saiss (28). I sesongoppkjøringen har Nuno også testet Ryan Bennett (28), Danny Bath (27) og Kortney Hause (23) fra start i den bakre treeren.

Willy Boly var i fjor på lån fra Porto, og har før denne sesongen blitt signert på permanent basis. Boly spilte 36 kamper og scoret tre mål i opprykkssesongen. Romain Saiss er også en spennende stopper. I fjor spilte han litt lenger frem i banen, men etter at klubben har styrket den sentrale midtbanen betraktelig, er det ventet at Saiss kan bli en viktig mann i Nunos bakre rekker, dersom Wolverhampton ikke får inn en ny midtstopper.

Ryan Bennett er en solid utfordrer til en av stopperplassene. Stopperen har en lang fartstid i Norwich, der han spilte i fem år. I 2017 var neste stopp Wolves. Her spilte han 29 kamper forrige sesong, og var en viktig bidragsyter til at klubben tok steget opp i Premier League. I tillegg har de spillere som Ethan Ebanks-Landell (25), Dominic Iorfa (23) og Sylvain Deslandes (21), som alle var på utlån forrige sesong, i bakhånd.

Midtbane:

Wolverhamptons midtbaneledd har utviklet seg til å bli det som kanskje er lagets sterkeste lagdel. Her er nok den sentrale midtbanen ganske satt, så lenge det ikke blir skader. Ruben Neves (21) og João Moutinho (31) bekler de to sentrale midtbanerollene, og danner en svært sterk midtbaneduo. João Moutinho har vært koblet til Premier League i flere år, men nå er han klar for Wolves. Moutinho har tilbragt de siste fem årene i Monaco, og har gjort sakene sine bra. Totalt står han med 158 kamper i Ligue 1 og 61 kamper i Champions League. Forrige sesong bidro han med ett mål og seks målgivende pasninger på 33 kamper for Monaco.

Ved sin side har han Ruben Neves, som har blitt en publikumsfavoritt på Molineux Stadium. Neves, som også står med tosifret antall kamper i Champions League, bidro sterkt til at Wolves rykket opp til Premier League. Spanjolen fikk 42 kamper i Championship, der han scoret seks mål og slo én målgivende pasning. Andre alternativer på midtbanen er Morgan Gibbs-White (18), Jordan Graham (23) og Connor Ronan (20).

VIKTIG: Ruben Neves (21) vil bli en viktig brikke i årets Wolves-lag, tross sin unge alder.

Høyre vingback har i sesongoppkjøringen blitt bekledd av Matt Doherty (26), som også ser ut til å være førstevalget på denne plassen. Doherty er et ubeskrevet blad i Premier League-sammenheng, og har for det meste spilt fotball i Championship og lavere divisjoner i England. Han har imidlertidig én kamp i Premier League. Det var mot Liverpool i 2011. Mange ville kanskje trodd at det var denne plassen som ville blitt erstattet før en sesong på det øverste nivået, men Doherty ser ut til å være mannen Nuno Santo faller ned på.

På den andre vingbacken står plassen mellom Jonny Otto Castro (24) og Ruben Vinagre (19) som ble signert permanent etter et vellykket lån forrige sesong. Castro, på sin side, har blitt hentet inn på lån fra Atletico Madrid. Han står totalt med hele 183 kamper i La Liga for Celta Vigo, og 24-åringen har derfor god erfaring fra høyt nivå. Vinagre er mer fersk i seniorsammenheng, og unggutten fikk kun ni kamper for Wolves i Championship 2017/18. Castro er trolig favoritten til å starte, men Vinagre vil være en god plan B for ulvene.

Angrep:

Angrepet er nok en sterk lagdel for Wolverhampton. En angrepstrio bestående av Diogo Jota (21), Helder Costa (24) og midtspiss Leo Bonatini (24) er trolig det vi vil se fra Wolves i Premier League. Alle tre spillerne var faktisk på lån til Wolves forrige sesong, men alle er signert permanent før den utfordrende sesongen som venter.

Diogo Jota er portugisisk og kommer fra Atletico Madrid. Han har også tidligere vært utlånt til Porto. Tross sin unge alder blir han en viktig brikke i Wolverhamptons angrepsspill denne sesongen. Forrige sesong endte med 17 nettkjenninger og seks målgivende pasninger på de 44 kampene han spilte.

Helder Costa har tilbragt de tre siste sesongene på lån her og der. Men nå er han endelig signert permanent av Wolves. Forrige sesong fikk han 36 kamper for Nuno og co, og leverte fem scoringer og seks målgivende pasninger. Costa er en av mange portugisere i Wolves-laget, og står før denne sesongen med seks kamper i La Liga og 25 kamper i Ligue 1 - altså ikke all verden med erfaring fra det høyeste nivået. Nå får han for alvor testet seg i Premier League.

Brasilianske Leo Bonatini leverte også godt med målpoeng i opprykkssesongen. Med sine tolv mål ble han den nest mestscorende spilleren for Wolves i 2017/18. Han er et svært ubeskrevet blad på det aller høyeste nivået. Han har 48 kamper i Liga NOS i Portugal, men utenom det har Bonatini svært lite å vise til. Et svakhetstegn?

Inn har for øvrig Raul Jimenez kommet. Spissen er på lån fra Benfica, og vil bli en solid utfordrer til Bonatini.

Se opp for: Diogo Jota (21)

Dette er en mann som kan ta Premier League med storm. I sin første sesong i Championship leverte han 17 mål og seks målgivende pasninger, og skapte uro for de fleste motstandere. Det skjer noe hver gang denne mannen har ballen i beina, og Jota vil være et uromoment for mange Premier League-lag.

SE OPP FOR: Diogo Jota (21) er en mann å se opp for i årets Premier League-sesong. I opprykkssesongen scoret han 17 ganger i Championship.

Manager: Nuno Espirito Santo (44)

Nuno Espirito Santo er kanskje et ukjent navn for de som normalt følger Premier League, og han har heller ikke en veldig lang trenerkarriere å vise til (sammenlignet med flere profilerte managere i Premier League). Men de årene han har jobbet som manager, har han gjort sakene sine godt. Hans første jobb var i Rio Ave F.C der han og laget kvalifiserte seg inn i Europaligaen for første gang i klubbens historie. Deretter gikk turen til Valencia der han leverte varene, og tok klubben til en fjerdeplass i 2015. Han trakk seg fra jobben senere samme sesong, og tok over Porto i 2016. Der ble det et kortvarig opphold, og 31. mai 2017 var Wolves neste stopp.

Her fikk han umiddelbart satt sitt preg på Championship og engelsk fotball. Med en 3-4-3-formasjon feide Wolves gjennom divisjonen, og vant ligaen med 99 poeng. Han har som nevnt omskolert Conor Coady til midtstopper med hell, og er godt likt blant supporterne.

I tillegg har han vist styrke på overgangsmarkedet. Et godt samarbeid med Jorge Mendes gjør at han har hentet gode spillere som blant annet Rui Patricio, João Moutinho og Ruben Neves.

Plusser:

+ Godt samarbeid med agent Jorge Mendes

+ Optimisme og boost etter en god sesong i 2017/18

+ God sentrallinje

Minuser:

- Manglende rutine og erfaring på flere plasser

- Mangler bredde på midtstopperplass

- Har ikke en målgarantist på topp

Konklusjon:

Vi tror Wolverhampton kommer til å levere en god sesong når de nå er tilbake på det øverste nivået. De har signert kvalitetsspillere som flere av klubbene i Premier League bare kan drømme om. De har en sentral midtbane som det oser høy klasse av, og angrepsspillere som kan finne på det helt store, spesielt i unge Diogo Jota.

Allikevel er det noen mangler som gjør at de ikke tar steget helt opp på øvre halvdel. De mangler fortsatt litt bredde i forsvarsleddet, og skulle gjerne hatt en eller to kvalitetsspillere til. Vi ser også på Matt Doherty som et litt usikkert kort i Premier League-sammenheng. En spiller som kan slå ut begge veier. I tillegg savnes det kanskje en skikkelig målgarantist på topp. Heldigvis for Wolves har de flere som kan score mål på dette laget.

Alt i alt tror vi at Wolves kommer til å gjøre en god sesong, og holde seg langt unna en nedrykksstrid. Kanskje kan de ta seg opp på øvre halvdel med litt flyt og et par solide forsterkninger, men vi tipper Nuno Santos menn på en 14. plass.

Treningskamper:

10. juli: FC Basel - Wolverhampton 1-2 (Rafa Mir, Diogo Jota)

14. juli: BSC Young Boys - Wolverhampton 0-4 (Ivan Cavaleiro, Helder Costa, Leo Bonatini, Rafa Mir)

19. juli: Ajax - Wolverhampton 1-1 (Ruben Neves)

25. juli: Stoke - Wolverhampton 0-0

28. juli: Derby County - Wolverhampton 2-1 (Diogo Jota)

4. august: Wolverhampton - Villareal