Daniel Berntsen signerte for Tromsø

Daniel Berntsen forlater Vålerenga til fordel Tromsø. Det melder klubben på sine nettsider torsdag morgen. Det var lokalavisa iTromsø som meldte om overgangen først. Berntsen har skrevet under på en avtale som gjør at han er TIL-spiller ut 2020-sesongen.

Berntsen er allerede på plass hos sin nye klubb, og skal trene med klubben torsdag formiddag.

- Det føles bra å være her. Tromsø er spennende og en veldig bra mulighet for meg, sier Berntsen til klubbens nettsider.

Bodøværingen ble signert av Vålerenga i forkant av fjorårets sesong, men forlater altså Oslo-klubben allerede etter kun ett år i klubben.

- Vi er glad for å få på plass en nordnorsk spiller med lang og god erfaring til tross for at han er bare 24 år. Vi har sett på hvordan vi kan forsterke oss, så har vi sett etter fotballspillere, og han er en fotballspiller som forstår spillet, har god teknikk og gode ferdigheter, så han vil passe godt inn hos oss, sier sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen.

Berntsen har tidligere spilt for klubber som Bodø/Glimt, Rosenborg, Fredrikstad, Djurgården og nevnte Vålerenga.

Nettavisen har tidligere meldt at Berntsen var én av fire VIF-spillere som kunne komme til å forlate Vålerenga. Også Henrik Kjelsrud Johansen, Fitim Azemi og Magnus Lekven har vært aktuelle for VIF-exit, og førstnevnte har allerede signert for Brann.

Vålerenga startet sesongen med en 1-0-seier borte mot Kristiansund, mens Tromsø fikk en tung start borte mot Start. Der ble det til slutt 4-1 til Kristiansand-laget.